Rakkaus toi Audreyn, 35, Kaliforniasta Helsinkiin – nyt hän kertoo, mitkä asiat Suomessa todella yllättivät ja miten hän mokasi heti kaupassa

Audrey Agahan kertoo: Nämä ovat parhaat asiat Suomessa

Ilmainen koulutus

Tyypillisesti opintolainan maksuun menee Yhdysvalloissa 15–20 vuotta, Suomessa ilmaiseksi saa jopa tohtoritutkinnon. Ilmainen koulutus on luksusta, jonka arvon voi ymmärtää vasta muualla.

Luonto

Suomi on kuin iso metsä, jota ympäröi Itämeri. Ja juuri tämä, luonnon läheisyys, on maassamme upeaa, Agahan painottaa.

Ilmainen terveydenhuolto

Tilanne, jossa et saa sairauksiisi hoitoa vain rahatilanteesi tähden, on arkipäivää monille muualla maailmassa. ”Ilmainen terveydenhuoltojärjestelmä Suomessa on asia, jota todella arvostan.”

Työn ja vapaa-ajan suhde

Työ ja vapaa-aika on Suomessa balanssissa, Agahan sanoo. Arvostakaamme siis sitä, ettei työnantajan puheluihin yleensä tarvitse vastata vapaa-ajalla, lomamme ovat usein useita viikkoja vuodessa ja monilla on riittävästi aikaa työn ohella myös perheelleen.