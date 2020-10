Mira asui Espanjassa 13 vuotta – näihin maan tapoihin hän ei tottunut koskaan

Monet espanjalaiset tavat tarttuvat maassa asuessa pikkuhiljaa ja huomaamatta. Mutta on joitakin periespanjalaisia tapoja ja piirteitä, joita en millään omaksunut, kirjoittaa Mira Jalomies.

Kuten kuka tahansa Espanjassa pidempään asuva ulkomaalainen, minäkin omaksuin maassa viettämieni vuosien mittaan liudan paikallisia tapoja – ja silti osa jäi tyystin omaksumatta.

En oppinut nauttimaan aamiaiseksi vain kahvia ja paria Marie-keksiä.

En oppinut sisäistämään sitä, että kotona ei oleskella milloinkaan paljain jaloin tai sukkasiltaan, vaan aina ulko- tai sisäkengät jalassa.

En oppinut väittelemään joka ikisestä asiasta, saati nauttimaan siitä.

En oppinut syömään arki-illallista vasta yhdeksän jälkeen, enkä valvomaan joka päivä aina keskiyöhön asti.

Enkä millään suostunut hyväksymään sitä, että mihinkään ei muka voi mennä yksin – missään nimessä ei ainakaan lääkärin vastaanotolle.

Näitäkään tyypillisiä espanjalaisia asioita en oppinut:

1. Napostelemaan ajankuluksi auringonkukansiemeniä

Kun espanjalainen on tylsistynyt, vähän hermostunut tai ei tiedä mitä käsillään tekisi, hän saattaa napostella ison pussillisen auringonkukansiemeniä, pipas de girasol. Elokuvan katselua tai jalkapallopelin seuraamista ilman auringonkukansiemeniä ei voi ajatellakaan.

Siemenet ostetaan suolattuina, kuorineen. Kuoret avataan hampailla ja ulkona ollessa ne sylkäistään maahan.

Koska siemenien syömiseen liittyy pientä monotonista puuhastelua, se rentouttaa – väittävät. Sivusta katsottuna pipas-vimman vallassa oleva espanjalainen näyttää rentoutuvan vasta, kun pussi on typötyhjä.

2. Palvomaan ilmakuivattua kinkkua

Tuskin mikään muu yhdistää espanjalaisia niin vahvasti kuin intohimoinen suhde ilmakuivattuun kinkkuun – jamón serranoon ja arvokkaampaan jamón ibéricoon.

Espanjalaiset rakastavat ilmakuivattua kinkkua, jota syödään alkupalaksi, patongin päällysteenä ja monissa ruoissa. Monet espanjalaiset kuvittelevat, että ulkomaalaisetkin hurahtavat automaattisesti kinkun makuun.­

Jos suomalainen kaipaa pitkään ulkomailla oltuaan ruisleipää, espanjalainen näkee unia kunnon jamónista. Kinkun kulutus vaihtelee maassa alueittain, mutta joka paikasta sitä saa; ravintoloista, baareista, supermarketeista ja kinkkukaupoista, jamonerías.

Ilmakuivattu kinkku on paljon enemmän kuin ravintoa – sen kulttuurinen ja symbolinen arvo on suunnaton. Espanjalaiset myös mieltävät sen universaaliksi herkuksi, jonka makuun ja tuoksuun jokainen maailman ihminen, ruokavaliosta riippumatta, automaattisesti hullaantuu. Mikäli näin ei kuitenkaan ole, kannattaa pitää asia ihan vain omana tietonaan. Toisinajattelijoita ei tässä kohdin suvaita. Kinkun moittiminen on suuri loukkaus.

3. Meluamaan – ja sietämään sitä

Espanja on tutkitusti maailman meluisimpia maita. Kaikki tehdään isolla volyymilla. Kahvikuppi isketään pöytään niin että kolahtaa. Ulko-ovet paiskataan kiinni. Televisiot kailottavat ja viritetyt mopot pärisevät. Kerrostalojen pienet sisäpihat tai valokuilut toimivat kaikukammioina, joissa kajahtelevat kaikkien asuntojen kaikki elämisen äänet.

Auton äänitorvilla kommunikoidaan. Töötti raikuu, kun joku on tien tukkona tai vähän liian hidas, tai kun joku haluaa ilmoittaa saapumisestaan, muistuttaa olemassaolostaan tai moikata kaveria.

Espanjan vanhatkaupungit ovat eloisan äänekkäitä – ja monesti myös hirveän meluisia.­

Tavallinen puhekin muistuttaa usein silkkaa huutoa – kakofoniassa on vaikea tulla muuten kuulluksi.

Espanjalaiset huutavat silkasta tottumuksesta myös silloin, kun ei tarvitsisi. Jos pikkukujalla keskustelee kaksi ihmistä, se voi hyvinkin kuulostaa mielenosoitukselta.

Niin paljon kuin Espanjan eloisuudesta ja täysillä elämisen tunnusta nautinkaan, siellä asuessani toivoin silti monesti, että olisipa jokin nappi, josta saisi maan äänenvoimakkuutta edes hetkeksi vähän pienemmälle.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.