Jenna, 28, asuu Barcelonassa, mutta ikävöi kotiin – näitä asioita hän kaipaa ja tuo aina Suomesta Espanjaan

– Täällä asioiden hoitamisessa ei ole suomalaisen näkökulmasta minkäänlaista logiikkaa, Barcelonassa asuva Jenna Tuhkanen kuvailee.

Barcelonassa asuva Jenna Tuhkanen, 28, ikävöi Suomesta muun muassa kardemummaa, ksylitol-purukumia ja saunaa. Ikävä kotimaahan on kova.­

Ikävä kotiin voi vaivata, vaikka asuisi yhdessä Euroopan hehkutetuimmista ja aurinkoisimmista kaupungeista.

Jenna Tuhkanen, 28, on asunut Espanjan Barcelonassa jo kuusi vuotta, mutta erityisesti viime aikoina kaipuu kotiin on ollut kova. Ikävästään nainen puhuu avoimesti Youtube-kanavallaan Jenna Barcelona.

Ilta-Sanomille Tuhkanen kertoo muuttaneensa Barcelonaan, koska kaipasi elämäänsä seikkailua. Asuinpaikaksi valikoitui kaupunki, johon nainen oli rakastunut jo aiemmin.

Jenna Tuhkanen on asunut Espanjan Barcelonassa kuusi vuotta. Erityisesti viime aikoina kaipuu kotiin on ollut kova.­

Alkuhuuma alkaa kuitenkin olla ohi.

– Olen tehnyt täällä kaikki nämä vuodet töitä, mutta menetin koronan alettua työpaikkani. Tällä hetkellä ainoa asia, mikä minua täällä pitää, on poikaystäväni. Jos häntä ei olisi, olisin varmasti koronan tuomien rajoitusten ja vaikeuksien takia pakannut tavarani ja tullut kotiin.

Muun muassa näitä asioita Jenna Tuhkanen kaipaa Suomesta:

1. Suomalainen sauna

On kummallista, miten etäisyys voi muuttaa suhtautumista tuttuihin asioihin.

Tuhkanen nimittäin kertoo, ettei suhtautunut mitenkään intohimolla saunaan Suomessa asuessaan. Rakkaus saunaan syttyi vasta Espanjassa.

– Täällä on saunoja vain joillakin kuntosaleilla ja kylpylöissä, ja niissäkin lämpötilat ovat niin matalia, että suomalaista naurattaa. Täkäläisille on ihan utopistinen ajastus, että Suomessa lähes jokaisesta kodista löytyy sauna.

Barcelonan asuntojen kylmyys on toinen syy, miksi joskus tekisi mieli vetäytyä löylyhuoneeseen kylmiä luita lämmittelemään.

– Kaipaan saunan tuomaa rentoutta ja hyvää oloa sekä sitä hehkua, jonka se antaa kasvoille.

2. Suomen luonto

Jenna Tuhkanen arvostaa Suomen luontoa nykyään aiempaa enemmän.­

Toinen asia, jota Tuhkanen ei osannut arvostaa riittävästi ennen Barcelonaan on muuttoa, on Suomen luonto. Se, että ilma on raikas, ei ole suurkaupungissa itsestäänselvyys.

– Barcelonassa luontoa löytyy lähinnä puistoista tai hieman kaupungin ulkopuolelta. Jos siis haluan lähteä lenkille luontoon, tulee minun kiertää samaa puistoa ympäri tai lähteä autolla Barcelonan ulkopuolelle.

Luontoon lähteminen ei onnistu Barcelonassa yhtä helposti kuin Suomessa.­

3. Helppous hoitaa asioita

Maailman mittakaavassa Suomi on todellakin edistyksellinen maa. Tämän huomaa jo pelkästään siitä, miten helppoa erilaisten asioiden hoitaminen netissä on.

Tuhkanen veikkaa, että tässä asiassa Espanja saattaa tulla perässä kymmenen vuoden päästä.

– Täällä asioiden hoitamisessa ei ole suomalaisen näkökulmasta minkäänlaista logiikkaa, eikä melkein mitään voi hoitaa pelkästään verkossa.

Esimerkiksi paikallisen NIE-numeron eli ulkomaalaisen henkilötunnuksen saamiseen kului Tuhkasella puoli vuotta.

Myös katalaanin kielikurssille ilmoittautuminen oli monen mutkan takana.

– Ensin piti mennä kurssitoimistoon, josta sai mukaansa ilmoittautumispaperin. Tämän jälkeen paperiin piti hakea pankista vielä leima. Paperi piti palauttaa alkuperäiseen toimistoon seuraavana päivänä, mutta vaikeaksi meni, sillä pankit menevät kiinni jo kahdelta, Tuhkanen selittää.

”Asioiden hoitamisessa ei ole suomalaisen näkökulmasta minkäänlaista logiikkaa”, Jenna Tuhkanen kertoo.­

4. Riisipiirakat, Oivariini ja Oltermanni

Jos Barcelonassa olisi mahdollisuus maistella Suomesta tuttuja ruokia, hamstraisi Tuhkanen kotiinsa ainakin suomalaisia riisipiirakoita, savustettua lohta, Oivariinia ja Oltermannia.

Tuhkanen kaipaa myös suomalaista kahvia.

– Täällä suositaan espressopohjaisia kahveja. Jännää on, että aloin tykätä suomalaisesta suodatinkahvista vasta, kun sitä ei ollut helposti saatavilla. Onneksi olen löytänyt Lidlistä arabica-kahvia. Se maistuu melkein samalta kuin Juhla Mokka tai Presidentti.

Tuhkanen on oppinut arvostamaan myös suomalaista kraanavettä. Vaikka vesijohtoveden juominen on myös Barcelonassa mahdollista, ei juuri kukaan sitä juo. Kraanavesi on nimittäin niin kalkkipitoista, että sillä saa helposti tukkoon kahvinkeittimensäkin.

– Paikalliset hankkivat kraanaan filtterin tai kantavat juomaveden kaupasta kotiin.

– Ja kaupan muovipulloissa ei tietenkään ole panttisysteemiä, Tuhkanen hämmästelee.