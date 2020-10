Tämä lamppu oli ysärillä kaikilla, ja se on täällä taas – näin riisipaperilla sisustetaan nyt

Riisipaperivalaisin on edullinen, kevyt ja todella näyttävä. Sitä joko rakastaa tai vihaa.

Moni muistaa riisipaperivalaisimen lapsuudestaan. Se on jälleen erittäin suosittu.­

Se oli hitti 1990-luvulla ja tiettävästi sitäkin ennen. Trendeillä on tapana tulla takaisin, joten ei ihme, että vuonna 2020 riisipaperivalaisin on jälleen in.

Sisustusarkkitehtuurin historiaa tutkinut dosentti Susann Aaltonen kertoi taannoin Helsigin Sanomissa, että riisipaperipallo oli hitti myös 70-luvulla. Silloin hittivalo löytyi etenkin urbaanien nuorten ihmisten kodeista.

Menivätkö nämä edes koskaan muodista?

Kuvapalvelu Instagramista ainakin huomaa, että sama ilmiö toistuu tänä päivänä.

Kysyimme suomalaisilta sisustajilta, miten he käyttävät riisipaperivalaisinta kodissaan.

Kaunis tunnelman luoja

Jyväskylässä asuva sisustusarkkitehti Karin käyttää riisipaperivalaisinta ruokailutilansa takkasyvennyksessä.

– Riisipaperivalaisimet valikoituivat tilaan sen vuoksi, että niistä saa helposti muodostettua riittävän ison massan, joka on kuitenkin visuaalisesti keveä ja ilmava.

Riisipaperivalaisin sopii tilaan myös siksi, että sen valo ei häikäise ruokailijoita. Kun valaisimeen laittaa himmentävän polttimon, se on täydellinen tunnelman luoja, Karin vinkkaa.

– Olen aina pitänyt riisipaperivalaisimista. Ne ovat kikkailemattoman yksinkertaisia. Lisäksi kaunis materiaali nousee niissä hyvin esille.

Sipulinmuotoinen valaisin vangitsee katseen

Kajaanilaisen Hennan kodissa riisipaperivalaisimia on useammassa paikassa.

– Pidän niiden kevyestä ja ajattomasta ilmeestä, Henna perustelee.

Makuuhuoneessa sijaitsee yksi Hennan suosikeista, sipulinmuotoinen Ikean Risby -valaisin. Näyttävää siinä on myös iso koko.

– Valaisin toimii huoneen katseenvangitsijana.

Pehmeä valo viehättää

Riisipaperivalaisin on kaikessa yksinkertaisuudessaan ihana, hehkuttaa espoolainen Jasmiina suosikkivalaisintaan. Siinä viehättää erityisesti pehmeä ja tunnelmallinen valo.

Tässä kodissa riisipaperivalaisimia löytyy useammasta kohtaa. Ensimmäinen, tunnelmallinen jalkalamppu, tuli kotiin jo kymmenen vuotta sitten.

Nyt ihanaa valoa antava valaisin löytyy muun muassa makuuhuoneesta.

Edullinen mutta näyttävä

Oululainen Jannika sai ensikosketuksen paperivalaisimiin jo lapsuudenkodissaan, jossa niitä käytettiin sekä katto- että jalkavalaisimina.

Omassa kodissaan Jannika on kiinnittänyt suosikin makuuhuoneeseen.

– Riisipaperivalaisin on ihanan kevyt, mutta samalla näyttävä. Malleja ja kokoja löytyy monia. Parasta on, että riisipaperivalaisimet ovat edullisia, Jannika muistuttaa.