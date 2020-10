Josefinan, 26, kuvankauniissa kodissa on vain 25,5 neliötä – silti keittiö on toimiva ja kaikelle tarvittavalle on tilaa

Josefina Sjöblom, 26, löysi unelmiensa pikkukodin Helsingin Kruununhaasta. Sijainnin lisäksi hänelle oli tärkeää saada toimiva keittiö ja kaikki tärkeä mahtumaan.

Rahoitusalalla osa-aikaisesti työskentelevä opiskelija Josefina Sjöblom oli asunut aina aiemmin uusissa taloissa, mutta nyt hän halusi löytää uuden kodin mieluiten vanhasta talosta. Hän haaveili lautalattioista, isoista ikkunoista ja korkeista huoneista. Josefinaa viehätti alueena erityisesti Kruununhaka, jossa hänen sisarensa jo asui.

Vuonna 1904 rakennettu, Mariankadulla sijaitseva kivitalo täytti kaikki Josefinan toiveet.

Asunnossa on vähän kaappitilaa, mutta kaikelle on paikkansa.­

Vain 25,5 neliön yksiö oli muuttovalmiiksi remontoitu. Vähäisistä neliöistään huolimatta asunto oli Josefinalle sopivan kokoinen. Kylpyhuoneeseenkin mahtui pesukone.

– Talon tunnelmalla oli eniten merkitystä. Ihastuin myös heti tähän asuntoon. Täällä oli toivomani lautalattiat ja isot ikkunat. Iso plussa oli myös Smegin jääkaappi, Josefina kertoo.

Josefina asuu vuokra-asunnossa, jossa on kaikki tarpeellinen.­

Josefina laittaa mielellään ruokaa, joten hänelle oli tärkeää, että asunnon keittiösyvennyksessä oli hyvä uuni. Usein ruoanlaittoseurana viihtyy parin korttelin päässä asuva sisko, jonka keittiössä ei ole uunia.

Josefina muutti Kruununhakaan Lauttasaaresta. Lähes kaikki vanhat huonekalut mahtuivat asuntoon. Monet kalusteista ovat kulkeneet mukana jo lapsuudenkodista, kuten varsinaiseksi monitoimikalusteeksi osoittautunut tarjoiluvaunu. Se toimii nyt sivupöytänä, viinitelineenä ja kahvikoneen alustana.

Kapea eteinen ei ole ahdas, kun siellä on vain sesonkiin kuuluvat vaatteet ja asusteet.­

Sisustusta täydentämään Josefina teki vain hiukan hankintoja nettikirpputoreilta.

– En tarvinnut juuri mitään uutta ja kaikki vanhatkin huonekalut pääsivät oikeuksiinsa tässä ympäristössä.

Ikean pöydän ympärillä on nyt sulassa sovussa kierrätystuoleja ja mökiltä tuotu rottinkiselkäinen tuoli. Pöytä on kodin tukikohta. Sen ääressä Josefina tekee koulutehtäviä ja kestitsee kavereitaan.

Ikean pöytä sai seurakseen toisiinsa sointuvia tuoleja.­

Pienessä keittiössä on kaikki tarpeellinen.­

Ennen Josefina suosi sisustuksessa pelkkää valkoista, mutta tähän kotiin hän halusi tuoda pehmeyttä beigen ja puun eri sävyillä. Kontrastia vaaleille pinnoille syntyi maalaamalla kirppistuolit mustiksi. Kokonaisuus on moderni ja hillityn kodikas. Mitään ei ole liikaa, vaan juuri sopivasti.

Raikkautta sisustukseen tuovat viherkasvit.­

Uudessa kodissa Josefina löysi itsestään viherpeukalon. Nyt hänellä on monia erilaisia viherkasveja, jotka tuovat kotiin raikkautta. Toinen tuore harrastu on akryyliväreillä maalaaminen.

– Olen maalannut reilun vuoden verran. Se lähti tarpeesta saada oman kodin seinille edullista ja mieluista taidetta. Olen oppinut kokeilemalla. Itse tehdyssä on oma fiiliksensä, Josefina pohtii.

Pieni koti pysyy järjestyksessä ja vaikuttaa avaralta, kun kaikelle on paikkansa. Säilytykseen tarvittu vaaterekki sängynpäädyssä on luonteva osa sisustusta. Kosmetiikkalaatikoille on varattu pieni kärry ikkunan edessä. Se on Josefinan meikkauspiste, sillä Mariankadulle antava ikkuna tarjoaa parhaan valon ehostukseen. Verhoja ei tarvita, koska vastapäisestä talosta ei ole suoraa näköyhteyttä.

– Tämä asunto ei tunnu komerolta, vaan kodilta, Josefina sanoo.