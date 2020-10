Suomalaiset esittelevät tajuttoman upeat kylpyhuoneensa – Jennillä on kotona kuin ihan oikea spa!

Ei pelkkää peruslaattaa, vaan rohkeita valintoja. Suomalaiset näyttävät, miten kauniisti kylpyhuoneen voi sisustaa.

Kylpyhuoneremontti on kallis, mutta joskus panostus kannattaa.

Kysyimme suomalaisilta sisustajilta, miten he ovat onnistuneet luomaan kylppäristään tavallista onnistuneemman kokonaisuuden.

Senkki on kylppärin helmi

Uudellamaalla asuvan Maijan kylpyhuone on sekoitus vanhaa ja uutta. Vanha senkki on kirpputorilöytö, joka tuo tilaan kivaa rustiikkisuutta.

– Laatta ja värivalinnat halusimme pitää klassisina. Kontrastia tuo Hietakari Sandriffin Paris Bläk -suihkuovi.

Tilan katseenvangitsija on massiivinen allaskaappi pyöreine altaineen ja korkeine hanoineen.

”Ripaus lämpöä bohotyylillä”

Vuokatissa asuvan Rosan kylppärissä katseen vangitsee suihkuseinä, joka aaltoilee kuin meri.

– Meidän tyyli on skandinaavinen, mutta olemme hakeneet siihen ripauksen lämpöä boho-tyylillä.

Avaruutta tilaan tuovat saunaan vievät lasiseinät ja -ovi. Kylpyhuoneessa on peräti 13 neliötä.

– Saunasta näkee ihanan järvimaiseman, Rosa kertoo.

Pääsy ulkoporealtaaseen

Turkulaisten Markon ja Mari Rouvalin kylpyhuoneessa on Hietakarin iso lasiseinä. Sen ympärille rakentui huoneen muu sisustus.

Lattialla on käytetty isokokoista laattaa, suihkutilassa on musta Tapwellin suihku ja saunan lauteet ovat lämpökäsiteltyä haapaa.

– Olemme hakeneet yksityiskohdilla sekä rosoisuutta että lämpöä, Marko ja Mari kertovat.

Kylpyhuoneessa on myös ripaus luksusta.

– Saunasta pääsee suoraan terassille ja ulkoporealtaaseen.

Spa-tunnelmaa

Pirkanmaalla asuvan Jennin kylpyhuoneessa on käytetty ajattomia materiaaleja. Puu tuo lämpöä betonin väristen laattojen rinnalle, ja matto sekä riippuvalaisin tuovat tilaan sisustuksellisia elementtejä.

– Materiaaleilla ja pohjaratkaisulla tavoiteltiin spa-tunnelmaa ja pientä arjen luksusta, Jenni kertoo.

Kylpyhuoneessa on myös hulppeasti tilaa. Pesualtaita on kaksi ja sauna on kookas.

– Kiukaassa oleva höyrystin antaa kosteat ja pehmeät löylyt.

Selkeä mutta särmikäs

Pirkanmaalla asuvan Mirjan uunituore kylpyhuone on selkeä ja yksinkertainen. Särmää kokonaisuuteen tuovat mustat yksityiskohdat, kuten suihku ja allaskalusteet.

– Olen edelleen erityisen innostunut kauniista lattialaatastamme sekä pitkään toiveissa olleista mustista suihkuista ja hanoista.

Shampoosyvennys on kätevä ja kaunis

Lappeenrantalaisen Niinan kylpyhuoneessa on kaksi katseenvangitsijaa: yhtä seinää koristava kalanruotolaatta ja shampoosyvennys.

– Led-nauha katonrajassa korostaa kalanruotoladontaa hienosti. Olin haaveillut kalanruotoladonnasta jo vuosia ja tiesin, että jos rakennamme talon, sellaisen haluan. Kiitos kuuluu taitavalle appiukolleni, Niina kertoo.

Shampoosyvennys on tehty siksi, että muuten vaalean ajattomassa kylpyhuoneessa olisi myös katseenvangitsija.

– Pidän siitä, että kylpyhuoneessa, kuten muissakin kodin tiloissa, on mietitty yksityiskohtia, kauneutta ja käytännöllisyyttä. Kylpyhuoneessamme on huomioitu myös se, että kokonaisuus näyttää hyvältä ylhäältäkin katsottuna.

Suihku on tilan helmi

Pirkanmaalla asuva Marjo suunnitteli kodin kylpyhuoneen yhdessä miehensä kanssa.

– Halusimme tilaan rouheutta ja eläväisyyttä suurilla mattapintaisilla laatoilla. Puuta lisäsimme mukaan pehmentämään kokonaisuutta.

Puupanelointi jatkuu myös saunan puolelle.

– Suihkutilaan lisäsimme valkokultaisen suihkun. Se onkin suosikkini kylppärissämme, Marjo kertoo.