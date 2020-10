Suomalaiset esittelevät upeat saunansa – Lauran saunan ilme muuttui täysin vain 30 eurolla

Suomalaiset esittelevät kauniit saunansa.

Simppelit lauteen ja niiden vieressä koruton kiuas.

Monen suomalaiskodin saunassa ei sisustusvalinnoilla koreilla. Tietty eleettömyys kuuluukin saunaan, mutta pienillä valinnoilla saunaankin voi saada sitä jotakin.

Taitavat suomalaiset sisustajat näyttävät mallia.

Harkittu kokonaisuus

Sanna ja Tommi saunovat Kotkassa mustassa saunassa. Sen tyylivalintoihin on panostettu kunnolla.

– On tärkeää, että kaikki saunan elementit ikään kuin keskustelevat keskenään, Sanna huomauttaa.

Saunan suunnittelu lähti näyttävästä Harvian Legend-kiukaasta, jonka ympärille tehtiin eleettömämpi kokonaisuus. Pariskunta panosti erityisesti paksuhkoihin lauteisiin. Haapalankun Tommi ja Sanna hakivat suoraan sahalta.

Mustan saunan pariksi Sanna ja Tommi valitsivat luonnollisia sävyjä. Kontrastia tuovat laudeliinat, lattiaralli, puuklapit ja muut pienet puiset yksityiskohdat.

Tässä saunassa on tilaa myös kasveille.

– Kesällä saunassa on koivun, pihlajan ja mustikan oksia, syksyllä ja talvella havun oksia, Sanna kertoo.

Alalauteiden päivitys muutti ilmeen

Jonna Autio asuu Helsingissä rivitalossa, jossa oli aiemmin aivan tavallinen kotisauna. Se ei kuitenkaan sopinut lapsiperheen tarpeisiin, sillä perhe pelkäsi pienimmän lapsensa putoavan alalauteelta.

Autio lisäsi saunaan yhtenäisen Lumisaunan alalauteen. Vanhaan Harvian kiukaaseen perhe hankki upotuskauluksen.

Autio suosittelee yhtenäistä alalaudetta myös pieneen saunaan. Sauna on nyt tyylikäs ja viihtyisä. Pienin lapsista, kolmevuotias Hugo, osaa varoa kiuasta.

– Vaaratilanteita ei ole ollut. Päinvastoin, sauna on nyt paljon turvallisempi. Yhtenäinen alalaude antaa reilusti lisätilaa.

Vaaleat haapalauteet

Lempäälässä asuva Micu Mäkitalo muutti uuteen taloon perheensä kanssa kesällä. Saunaan ei tarvinnut tehdä muutoksia.

– Sauna oli jo enemmän kuin olisimme voineet toivoa. Se on valoisa ja kaunis. Lisäksi siellä on aivan huikean hyvät löylyt.

Saunan seesteinen ilme koostuu tervaleppäisistä paneeleista ja vaaleista haapalauteista. Kiulu on Rennon.

– Upotettu Harvian kiuas on kaunis ja antaa kostean pehmeät löylyt.

Valkoiset yksityiskohdat

Keravalla asuva Merete muistuttaa, että ihan tavallistakin saunaa saa piristettyä pienillä jutuilla. Kynttilät, tekstiilit ja kiukaan koristekivet tekevät saunasta kuin saunasta nätimmän.

Myös Mereten sauna on tavallinen, mutta tietyt yksityiskohdat tekevät siitä erityisen. Esimerkiksi kiukaan kivet ovat valkoisia.

– Selkänojassa on käytetty puolipyöreää paneelia, joka antaa pehmeyttä lauteisiin. Ehdoton jalokivemme on Kolo-kiulu, joka on suomalaista designia.

Lyhdyllä tunnelmaa

Helsinkiläiselle Laura Kullaalle kodin estetiikka on tärkeää, eikä sauna ole poikkeus. Kullaan saunassa katseenvangitsijana toimivat musta väri ja lyhdyt.

– Sisustusratkaisuja teen monesti hetken mielijohteesta. Suosin kierrätystyyliä ja käytän kaikki maalinjämät kaapistani loppuun, Kullaa kertoo.

Saunan uusi tyyli syntyi kesällä, kun perhe kärsi tekemisen puutteesta. Rautakaupasta löytyi mustaa saunasuojaa, joka loi löylyhuoneeseen uuden tyylin.

– Laitoimme lasten kanssa hihat heilumaan. Tuloksena oli 30 euron saunauudistus.