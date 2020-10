Syksyn sisustustrendit: Tältä näyttää ajankohtainen koti juuri nyt

Korona-aika muutti suomalaisten suhdetta kotiin, toteaa rakennusalan asiantuntija.

Illat pimenevät, joten on aika etsiä mielihyvää kodin rauhasta ja estetiikasta.

Epäsuora valaistus, murretut sävyt, kuivakukkakimput ja -asetelmat sekä runsaat tekstiilit ovat syyskodin ajankohtaisia trendejä.

Myös pyöreät ja orgaaniset muodot tekevät vahvasti tuloaan, kertoo tiedotteessa rakennusyritys JM Suomen sisustuskoordinaattori Johanna Fagerholm.

Trendit inspiroivat, mutta suomalaiskoteja suunnitellaan, sisustetaan ja kalustetaan myös tarve edellä.

– Asuntojen suunnittelu lähtee tänä päivänä liikkeelle siitä, mitä ihmiset haluavat kodilta ja mitä he siellä tekevät, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.

Esimerkiksi erilliset keittiötilat ovat saaneet suurelta osin siirtyä avokeittiö-olohuoneen tieltä. Niihin keräännytään nykyään viettämään aikaa perheen ja kavereiden kesken.

– Jos taas halutaan tehokkaita neliöitä, makuuhuoneet voivat olla puolestaan pienempiä. Niihin vetäydytään omiin oloihin. Parvekkeesta on sen sijaan tullut yksi lisähuone, jota sisustetaan innolla, ja jossa voi oleskella liki puolet vuodesta, Kuosma kuvailee.

Kookkaat ikkunat ovat suosiossa.­

Sitä mukaan, kun asuntojen koot ovat pienentyneet, tilaa haetaan paitsi parvekkeilta myös lisäämällä valon määrää asuntoihin. Lattiasta kattoon ylettyvistä ikkunoista on tullutkin varsinainen megatrendi.

– Kehitykseen on vaikuttanut mieltymykset ja se, että ikkunat ovat kehittyneet aiempaa tiiviimmiksi ja äänieristävimmiksi. Isoja ikkunoita ei välttämättä tarvita paljon. Upeana yksityiskohtana riittää, että yksikin kapea ikkuna ulottuu lattiasta melkein kattoon asti, sanoo Kuosma.

Korona-aika muutti suhdetta kotisaunaan

Kotia muuttavat myös maailmantapahtumat.

Marja Kuosman mukaan korona-aika on korostanut kodin merkitystä entisestään. Viime aikoina kodista on tullut pelkän kodin lisäksi myös esimerkiksi työpaikka, liikuntapaikka ja ravintola.

Aika näyttää, jatkuuko tarve monikäyttöisemmälle kodille tulevaisuudessakin.

– Korona-aika on muuttanut suhdettamme jopa kotisaunaan, kun taloyhtiöiden saunojakin on suljettu. Viime vuosina saunoista on usein luovuttu, jos on tarvittu lisää säilytystilaa. Tämäkin on asia, joka voi muuttua.

Huoletonta ja helppoa asumista

Tulevaisuusvisiot ovat merkityksellisiä myös sisustamisessa.

Pelkästään kodin kalustehankintoja tehdään tavallisesti pitkällä aikavälillä, huomauttaa JM Suomen Fagerholm. Sisustuksen suunnittelussa on siksi hyvä pitää mielessä, miten kotia käyttää ja mikä on kokonaisuuden punainen lanka.

– Suunnittelu kannattaa aloittaa hahmottelemalla kalusteita pohjapiirustukseen, jotta mitoitusten kanssa ei tule yllätyksiä. Materiaalien ja värien valintaan voi hakea inspiraatiota esimerkiksi sisustuslehdistä ja kartoittaa omia mieltymyksiään. Väreillä ja yksityiskohdilla kannattaa kuitenkin leikkiä rohkeasti, jotta lopputulos ei jää latteaksi.

Skanska Kotien Kuosman mukaan monet suomalaiset haluavat huoletonta ja helppoa asumista.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi asuntoa, jossa on nykymittapuulle sopivat kierrätysastiat eri jakeille, hyvät tietoliikenneyhteydet, uutta teknologiaa sekä moderni valaistus ja ilmanvaihto.

– Ihmisten kiinnostus myös ympäristö- ja vastuullisuusasioita kohtaan on kasvamassa. Aihe nousee rakennusliikkeiden kyselyissä vuosi vuodelta voimakkaammin esille. Esimerkiksi jätteiden lajittelusta on tullut arkipäivää, ja tähänkin tarpeeseen asuntojen tulee vastata, Kuosma sanoo.