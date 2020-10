Tunnetko kotisi energiasyöpöt? Kasvattavat salakavalasti laskua kukkarollesi ja ympäristölle

Vietämme energiansäästöviikkoa

Energiansäästöviikkoa vietetään 5.–11.10. sadoissa organisaatioissa ja kouluissa ympäri Suomen, kertoo Motiva tiedotteessa.

Kampanjaviikko muistuttaa, että energiaa säästämällä karsimme kuluja ja autamme hillitsemään ilmastonmuutosta. Ilman investointejakin energiankulutusta pystyy vähentämään tuntuvasti.

Motivan viestintäjohtaja Kati Laakso uskoo, että energiansäästöviikon viesti on ajankohtainen vielä vuosikymmenenkin päästä niin kouluissa, yrityksissä kuin kodeissa.

– Jos ja kun Suomen ilmastotavoitteet toteutuvat, olemme vuonna 2035 hiilineutraali yhteiskunta. Energiansäästö on silloinkin ajankohtaista, sillä tulevaisuudessa meidän on opittava ohjaamaan energiankäyttöämme niihin hetkiin, kun uusiutuvaa tuuli- ja aurinkoenergiaa on paljon tarjolla, ja vähennettävä kuluttamista silloin, kun energiasta on pulaa. Automaatio tulee tässä toki avuksemme, Kati Laakso ennustaa.