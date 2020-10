Mauno Mäkisen omakotitalon asumiskulut ovat vain 40 euroa kuukaudessa – välittäjä: ”Erikoisin talo, jota olen kaupannut”

Nykysysteemiä vastustava Mauno Mäkinen luopuu ekotalostaan.

Karjalohjalla asuva Mauno Mäkinen tunnetaan miehenä, joka haluaa elää kuten opettaa.

Nykysysteemiä ja rakennusteollisuuden valtaa vastustava mies pääsi otsikoihin muutama vuosi sitten kertomalla hirsitalostaan, jonka mies rakensi osittain itse seitsemän vuotta sitten.

Poikkeuksellista Mäkisen talossa on muun muassa se, ettei kotia ole liitetty paikalliseen sähköverkkoon.

Talo lämpiää polttopuilla, vesi tulee omasta porakaivosta ja energia kerätään kymmenellä aurinkopaneelilla ja talon takana olevalla 600-wattisella tuuligeneraattorilla. Käytössä on myös sähköä tuottava aggregaatti.

Rahaa säästyy, sillä sähkö- tai sähkönsiirtomaksusta ei tarvitse huolehtia, eikä seteleitä kulu sen paremmin kaukolämpöön tai vesimaksuihin.

Asumisen käyttökustannukset jäävät noin 40–42 euroon kuukaudessa. Päälle tulevat vakuutukset ja kiinteistövero, joka on Mäkisen mukaan pieni.

Lähemmäs palveluita

Nyt otsikoihin päässyt koti on kuitenkin myynnissä.

Ilta-Sanomille Mäkinen kertoo, että vielä kaksi viikkoa sitten he eivät tienneet, että olisivat myymässä taloaan. Ystävät saivat kuitenkin houkuteltua heitä lähemmäs palveluiden ääreen.

– Yksi syy on ikääntyminen. Olen jo päälle 70 vuotta, ja jos jotakin sattuu, ei vaimoni jaksa minua nostella. Asumme kaukana keskuksista. Lohjallekin on 40 kilometriä ja Saloon 45. Ambulanssilla kestää tänne metsän keskelle puolisen tuntia, Mäkinen selittää.

Talon uusien omistajien on siis pidettävä luonnonrauhasta, mutta myös tekeväistä luonnetta tarvitaan, kuten myös todellista kiinnostusta vaihtoehtoasumista kohtaan.

– Talossa on muun muassa kompostoiva vessa, joka tyhjennetään kerran vuodessa. Jos pesukoneita haluaa käyttää, on käynnistettävä aggrigaatti. Tämä on siis talo, jossa pitää viitsiä, Mäkinen muistuttaa.

Systeemin pyöritystä varten Mäkinen on tilannut kotiinsa muun muassa aurinkopaneelit, tuuligeneraattorin, kaasuboilerin, keräimen, varaajan ja pumppuyksikön, invertterin ja lataussäätimiä sekä diesel-aggregaatin ja akkuja. Hankinnat ovat maksaneet hieman yli 5 000 euroa.

– Tämä talo taistelee rakennusteollisuuden ylivaltaa vastaan. Rakennusteollisuushan haluaa, että ihmiset rakentaisivat tietyllä tavalla.

– Talossa on systeemeitä, joita rakennusteollisuus ei suosi.

Talo on esimerkiksi rakennettu kalliolle niin, että vesi valuu kalliota pitkin alas. Mäkisen mielestä salaojia ei tarvita. Kalliota ei myöskään ole räjäytelty vesijohtojen takia.

– Putkistot ovat ryömintätilassa suojaamattomana, mutta kestävät 25 pakkasastetta. Kallio pitää alustan lämpimänä ja siitä on apua talon lämmityskuluissa, sanoo Mäkinen.

Toisin kuin nykytalot, joita Mäkinen kutsuu vakuumipaketeiksi, on Mäkisen ekotalo muoviton, hengittävä hirsitalo. Ilmanvaihdoltaan koti on painovoimainen.

– Nykyään hirsitaloihinkin vaaditaan ilmastointilaitteita, joihin ihmiset sortuvat, Mäkinen harmittelee.

Lisäksi talo on lukuisten sokkeloisten huoneiden sijaan pikemminkin yhtä suurta tilaa. Lämmittäminen on vaivattomampaa, sillä 101-neliössä on tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta ja parvi.

– Ihmisille tyrkytetään lokerikkoisia tai monihuoneisia asumuksia, joihin on pakko vetää lämmitystä auttavat putkistot ja patterit. Oikealla rakentamisella voisi olla niistä pitkälti vapaa, Mäkinen huomauttaa.

Lämpöä varaava tiilitakka hoitaa merkittävän osan talon lämmityksestä.

– Usein kylpyhuoneessa suositaan lattialämmitystä, mutta täällä takka lämmittää myös seinän takana sijaitsevan kylpyhuoneen kauttaaltaan.

Uusi koti on vielä arvoitus

Mauno Mäkinen elää parhaillaan kutkuttavaa aikaa, sillä tulevaisuus on hänelle ja puolisolle avoin.

Kaikki mahdollisuudet ovat auki.

– Ensin etsimme ehkäpä vuokra-asunnon Salosta, Mäkinen sanoo.

Sekään ei ole mahdotonta, etteikö käsistään taitava mies voisi rakentaa vielä uutta kotia itselleen.

– Jos niin tapahtuu, talosta tulee yhä samaan tapaan ekologinen hirsitalo, joka on rakennettu kalliolle. Yhtä paljon neliöitä emme kuitenkaan tarvitse. 70–80 neliötä riittää meille hyvin.

– Ja jos vanhempaan taloon mennään, totta kai katson ensimmäisenä, onko siellä tilaa aurinkopaneeleille, Mäkinen muistuttaa.