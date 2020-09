Onko Marjutilla Suomen kaunein yksiö? Vuokrakodin seinät ovat täynnä tauluja, mutta jälkiä ei jää

Marjut Kauppisen, 41, yksiö on niin kaunis, että sitä kehutaan somessa kilpaa. Kauppisen mukaan vuokraystävällisesti sisustava voi suosia vaikkapa tarrakoukkuja ja julisteita, jotka eivät jätä seinään jälkiä.

Marjut Kauppinen, 41, julkaisee kuvia yksiöstään Instagramissa. Tyyli on niin suosittu, että seuraajia on yli 42 000.­

Tottumus ohjaa monia sisustajia.

Tämän sai huomata Vantaalle vuonna 2019 muuttanut Marjut Kauppinen, 41, joka hankki uuteen yksiöönsä ensitöikseen sohvan ja sängyn.

Kauppinen sai kuitenkin pian huomata, että liika on liikaa.

– Yksiöni on 30-neliöinen. Tajusin, että nojatuoli tai kaksi riittää. Sohva oli tässä tilassa turha.

Niukat neliöt eivät ole estäneet Kauppista sisustamasta kotiaan ihailtavasti.

Toimivan tyylin ovat huomanneet muutkin. Kauppisen ylläpitämällä Instagram-tilillä on yli 42 000 seuraajaa.

Tarrakoukut ovat vuokraystävällinen sisustusratkaisu

Ilta-Sanomille Kauppinen kertoo, että sisustaminen on hänelle ikuisuusprojekti, joka on tarkoituksellisesti aina kesken.

– Sisustan tunteella ja yhdistelen mielelläni uutta ja vanhaa. Rakkaimpia esineitäni ovat suvun esineet, joihin liittyy jokin tarina.

Yksiön sisustaminen ei tosin ole se kaikista helpoin tehtävä.

– Vuokranantaja ei välttämättä hyvällä katso, jos koko seinä on porattu täyteen reikiä. Minäkin sisustan vuokraystävällisesti.

Kauppinen kertoo suosivansa muun muassa tarrallisia taulukoukkuja. Koukkuja myydään tavallisissa rautakaupoissa, ja niitä on olemassa eri painoisille tauluille.

– Nauloissa on tarrat, jotka voidaaan poistaa pintaa vaurioittamatta. Tarrakoukkujen hyöty on myös se, että taulujen paikkaa voi vaihtaa useasti, sillä seinään ei jälkiä. Niiden avulla on helppo rakentaa seinälle taulugalleria.

Neliöiden puutetta Kauppinen on paikannut karsimalla huonekaluja, keksimällä mielikuvituksellisia säilytysratkaisuja ja sisustamalla myös parvekkeen.

– Parvekkeella on kahdeksan neliötä, joten se toimii keväästä syksyyn kuin toisena olohuoneena. Lämmitin pitää huolen, että voin juoda parvekkeella myös pitkälle syksyyn iltateet.

Julisteet muuttavat kodin ilmettä edullisesti

Syksyn piristykseksi Kauppinen odottaa parhaillaan kotiinsa uutta villamattoa, jolla yksiön ilmettä saa muutettua kertaheitolla.

Mustavalkoinen sisustus on ottamassa askeleita lämpimämpään suuntaan.

Tekstiileiden lisäksi yksiöön saa helposti muutosta julisteilla. Niitä Kauppinen hankkii netistä, museokaupoista ja suvun varastoista.

– Tällä hetkellä koko kotini suurin suosikki on Magnus Enckellin juliste, joka löytyi kesämökin vintiltä. Muistan sen jo lapsuudesta, ja se tuo minulle turvallisuuden tunnetta. Kodin tunnelma syntyykin usein siitä, että sisustuksessa on muistoja menneestä.

Kaiken ei toki tarvitse olla aitoa ja alkuperäistä.

Huonoksi viherpeukaloksi tunnustautuva Kauppinen hankkii kukkansa kuivakukkina ja on ratkaisuun tyytyväinen.

– Kuivakukat ja -heinät ovat helppoja ja pysyvät kaiken lisäksi pölyttöminä, kun suihkin niihin silloin tällöin hiuslakkaa.

Sisustaminen on ikuinen projekti

Muutoksiin positiivisesti suhtautuva Marjut Kauppinen ei tiedä, kuinka pitkään Vantaan yksiö tulee olemaan hänen kotinsa.

Muuttaminen ei ole rasite, vaan ilo.

Haaveissa siintää koti, joka sijaitsisi Helsingin kantakaupungissa 1930-luvun kodissa.

– Olen asunut kymmenen vuotta Kalliossa, ja välillä mieli halajaa tuttuun ympäristöön kantakaupunkiin. Samaan aikaan haaveilen syrjäisestä mummonmökistä. Olen viehättynyt vanhojen talojen historiaan ja siihen, että ne kantavat mukanaan useampia tarinoita.

Nyt on kuitenkin hyvä näin, sillä vuokra-asumisen helppous viehättää. Vantaalta on myös hyvät yhteydet kaikkialle.

Sisustaminen pysyy Kauppisen rakkaana harrastuksena jatkossakin, mutta mukaan on tullut huoli maapallon tulevaisuudesta. Jatkossa Kauppinen sisustaa siis ekologisuus edellä, vanhaa suosien.

Onneksi yksiössä asiat hakevat vielä paikkaansa, sillä Kauppiselle sisustaminen on mieluinen harrastus.

– Kyseessä on ikuisuusprojekti.