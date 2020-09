Nämä tilanteet kaupan kassalla todella risovat: ”Jos jonkun asian suomalaiset osaavat hyvin...”

Ilta-Sanomien lukijat avautuivat asiakaspalvelutilanteista, jotka saavat ärsytyksen nousemaan pintaan.

Kaupassa käyminen on pieni ja arkinen asia, mutta tälläkin reissulla voi saada itselleen hyvän mielen – tai sitten jotakin aivan muuta.

Viime viikolla kaupan kassat Veera ja Mia kertoivat, miten sujuvoittaa asiointia kaupassa.

Nyt ääneen pääsevät Ilta-Sanomien lukijat. Kommenttien perusteella asiointi tiskillä tai kaupan kassalla ei todellakaan ole niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Mielipiteitä riittää laidasta laitaan.

”Mieshenkilö puhui headsetiin: ”Joo, oon mä viel töis”

– Lähikaupan täti alkaa usein ottaa hihnalta tuotteita edes katsomatta päin. Tervehdystä saa joskus odottaa kauankin. Joskus sitä ei kuulu ollenkaan.

Lidlissä taas tuli pari viikkoa sitten eteen tilanne, jossa nuori mieshenkikö kassalla puhui koko asioinnin headsetiin, mitä ilmeisimmin henkilökohtaista puhelua todeten: ”Joo, oon mä vielä töis.” Että sellaista kanssakäymistä pleksin takana. Mielestäni hieman järkyttävää.

”Tervehtiminen on luonnotonta”

Kassan tervehtiminen voi tuntua epämiellyttävältä, paljastaa yksi.­

– Käytän itsepalvelukassaa muun muassa siksi, ettei tarvitse tervehtiä ketään. Ventovieraiden ihmisten tervehtiminen on luonnotonta. Kassalla tervehtiminen tuli käytännöksi joskus siinä 1980–1990-lukujen taitteessa. Alussa se kummastutti. Sitä ennen asiointi kassalla tapahtui ilman mitään ylimääräisiä small talkeja ihan sujuvasti ja asiallisesti. Ei silloin ennenkään tervehtimättömyyttä pidetty automaattisesti minään ihmisvihana tai sodanjulistuksena, eikä siitä kukaan loukkaantunut.

Matkailuvirkailija: ”Varakkaat miehet ovat epämiellyttävimpiä”

– Keski-ikäiset, hyvin koulutetut, varakkaat miehet ovat epämiellyttävämpiä asiakkaita. Jos he kysyvät, he eivät kuuntele. Jos heidän laukkunsa on ylipainoinen, he eivät voi hyväksyä sitä vaan alkaa se vääntäminen.

Jos passi tai viisumi ei ole voimassa, he jankuttavat ja luulevat, että me estämme heidän matkansa, koska haluamme tehdä kiusaa. Heillä ei ole koskaan mitään valmiina, kun he tulevat lähtöselvitykseen. Sitten he valittavat, kun kaikki kestää.

He olisivat voineet tehdä lähtöselvityksen puhelimella tai automaatilla, mutta ei. He mieluummin seistä törröttävät jonossa koska heillä on ”kortti”.

Pitää näyttää, että kuuluu jonkin sortin ”parempien ihmisten nallekorttiklubiin”.

”Söin jo tämän jäätelötuutin”

Aikoinaan kassalla työskennellyt kertoo, että monet nykypäivän kassaharmeista olivat jo tuolloin todellisuutta.­

– Olin 1980-luvulla kesätöissä kaupan kassalla. ”Kaivetaan lompakko kassista, kun ostosten loppusumma on ilmoitettu”, ”söin jo tämän jäätelötuutin, tässä paperi” ja ”kipaisen äkkiä punnitsemaan hedelmät”... Nämä olivat jo silloin olemassa.

”Lottomummot ja -papat ovat pahimpia”

– Lottomummot ja -papat on kaikista pahimpia. Jono kiertää koko kaupan ympäri 500 kertaa, kun lottopappa tulee tuhannen kupongin kanssa kassalle. Sitten alkaa se vekslaaminen. Mitkä laitetaan uusiksi ja laitetaanko sitä ja tota ja tätä?

Kaupoissa saisi kyllä olla ihan oma veikkauspisteensä tai veikkauskassa.

”Kassa tervehtii vain miestä”

– Pariskunta tulee kassalle. Kassa tervehtii vain miestä. Tavarat hihnalle. Mies menee pakkaamaan. Nainen siirtyy maksajaksi. Tässä vaiheessa nainen sanoo aika napakasti kassalle: ”Hei.” Toivomus: Katso tervehtiessäsi molempia samaan aikaan asiakkaana olevia. Yksi hei riittää silloin.

”Myymälävarkauksia kassajonossa”

– Joskus näkee melko kömpelöitä myymälävarkauksia kassajonossa. Vieläpä ihan asiallisen näköisiltä keski-ikäisiltä henkilöiltä. Poikkeuksetta naisia. Kyllä se kassaneitikin varmasti huomaa, muttei jaksa riidellä. Asiakkaat käytöskouluun!

”Tunnen katseet niskassani”

– Olen vanha. Saan koko kassajonon hermot kireälle. Tunnen katseet niskassani ja kuulen ähkäisyt.

Siksi minulla on kortti jo valmiiksi hampaissa. Ja molemmat kädet ovat vapaina lappamaan ostoksiani takaisin kärryyn niin nopeasti kuin suinkin pystyn.

Sitten mahdollisimman nopeasti jonnekin nurkkaan, jossa laitan tavarat kasseihin kaukana ihmisten silmistä ja jaloista.

Jos jotain vihataan vielä enemmän kuin kassoja, niin se ryhmä on vanhat ihmiset.

”Minun niskaani ei yksikään puhise”

– Minun niskaani ei yksikään puhise. Teen sen selväksi tiukalla, kovalla äänellä, etenkin nyt korona-aikana. Käännyn kerran ja sanon asiasta. Mikäli ei mene kaaliin, niin otan kärrystä kiinni ja työnnän taaksepäin. Nykyään, kun liikun pyörätuolilla, niin niitä puhisijoita takanani riittää. Olen hidas ja pakkaaminen vie aikaa, samoin kassin saaminen pyörätuolin kahvoihin. Minulla on myös aivovamma, en kykene tekemään monia asioita yhtä aikaa. Mittani tulee ajoittain täyteen. Silloin pysähdyn ja sanon kuuluvaan ääneen: ”Vaihdetaanpa paikkoja, sinä istut tuoliin ja minä tökin ja ärisen takana.”

Singahtaminen osoittaa sivistämättömyyttä

– Jos jonkun asian suomalaiset osaavat hyvin, niin se on singahtaminen pitkän jonon päästä viereen avautuvalle kassalle. Kyllä se osoittaa sivistymättömyyttä ja hyvien tapojen puutetta, että ryntää itse kassalle pitempään jonottaneiden ohitse. Varsinkin keski-ikäiset ja vanhemmat osaavat tämän taidon.

Seniori-ikäisiä moikkailevat

– Minun korvaani särähtää, jos kassa tervehtii selkeästi seniori-ikäistä asiakasta moi-sanalla. Eikö edes ”hei” olisi passelimpi? Jos teitittely ei millään luonnistu, niin sen voi aina kiertää.

”Tämä asiakas ei voinut laskea luuria”

– Pari-kolmekymppinen mimmi pyytää kassaa avaamaan hänelle muovisen pussin pakasteelle vain siksi, että asiakas ei voi laskea luuria kädestään eikä käsilaukkua toisesta kädestään. Hänellä ei ilmeisesti ollut muuta vaihtoehtoa kuin pyytää kassaa toimimaan kätösinään. Tilanteen koomisuudesta puuttui oikeastaan enää sellainen vaihtoehto, että kädettömyys olisi johtunut sometuijottelusta tai vastaavasta.