Tampereella myydään 13 neliön yksiötä: ”Näen, että neliöhinta tulee olemaan lähellä 8 000 euroa”

Tampereen keskustassa myydään 13-neliöistä yksiötä, joka on kaupungissa todellinen harvinaisuus. Pyyntihinta on 109 000 euroa.

Tampereella myydään 13-neliöistä yksiötä. Kyseessä on kaupungin ainoa rakennus, jossa on näin pieniä asuntoja.­

Tampereen keskustassa, Hämeenpuistossa, myydään parhaillaan hyvin pientä asuntoa.

Siinä missä pikkuyksiöt ovat Helsingissä tietyin paikoin varsin tavallisia, Tampereella niitä ei juurikaan ole.

Poikkeus on Asunto-osakeyhtiö Hämeenpuisto 37. Siellä sijaitsee nyt myytävä 13,7 neliön tehoyksiö. Pyyntihinta on 109 000 euroa eli 7 956 euroa per neliö.

Tilaa on niukasti, mutta pyykinpesukonetta lukuun ottamatta kaikki tarpeellinen löytyy.­

Kohdetta markkinoivan Kotijoukkueen Tampereen myyntijohtaja Jaakko Simola kertoo Ilta-Sanomille, että yksiöt syntyivät rakennukseen 1930-luvulla konkurssin myötä.

– Pienet yksiöt olivat ensin palvelijanhuoneita, jotka piti rakentaa isompien asuntojen yhteyteen. Ensimmäinen rakennusyhtiö meni kuitenkin konkurssiin, ja seuraava päätti tehdä näistä omia asuntojaan.

Pieni keittiönurkkauskin asunnossa on.­

Rakennus valmistui vuonna 1938. 82 vuotta myöhemmin se on sijoittajien kiinnostuksenkohde, Simola kertoo.

– Samasta rakennuksesta myytiin vuonna 2019 samankokoinen yksiö yli 8 000 eurolla neliö. Silloin osakkeenomistajat heräsivät siihen, kuinka haluttuja tällaiset asunnot ovat.

Kyseessä oli historian kallein käytetty yksiö Tampereella. Hinta oli kuin Manhattanilla, Simola kertoo.

Suihku ja vessa ovat samassa tilassa.­

Myyntijohtajan mukaan korona ei ole vaikuttanut heillä asuntojen myyntiin. Kauppoja hierottiin keväällä jopa enemmän kuin koskaan.

Usko pikkuyksiön menestykseen on siis tälläkin kertaa kova.

– Tämä asunto ei ole aivan niin viimeisen päälle laitettu kuin edellinen myyntikohde. Näen, että huoneiston neliöhinta tulee olemaan hyvin hyvin lähellä 8 000 euroa per neliö.

Yksiö on ollut myynnissä pari viikkoa.

Asunnon iästä muistuttaa vanha tiiliseinä.­

Mitä 13,7 neliöön sitten mahtuu?

Ainakin säilytystilaa, pikkuinen keittiönurkkaus ja vessa, johon on mahdutettu myös suihku. Pyykkiä tuleva asukas joutuu kuitenkin todennäköisesti pesemään pesutuvassa.

Simola uskoo, että asunto menee sijoituskäyttöön ja siihen muuttaa vuokralainen.

– Selvää on, että osalle tämä on liian pieni. Mutta kyllä ne vuokralaiset ovat aina näihin pieniinkin löytyneet. Tampereen keskustassa yksiöiden hinnat huitelevat 650–750 eurossa. Kun vuokra jää alle 600 euroon, kysyntää on.

Tehoyksiön vaatekaapit.­

Helsingissä myytiin seitsemän neliön yksiö

Helsingissä pikkuyksiöt ovat muuta maata tavallisempia.

Miniasuntoja löytyy etenkin keskustasta, esimerkiksi opiskelijoiden suosimalta Kallion alueelta.

Yksi tämän vuoden huomiota herättävimmistä kohteista on keväällä Helsingin Alppilassa myynnissä ollut yksiö, jolla oli kokoa vain seitsemän neliötä.

Aleksis Kiven kadulla sijaitseva pikkukoti myytiin lopulta 100 000 euron hinnalla. Sen neliöhinnaksi muodostui siis reilut 14 000 euroa.

Asunto meni nuorelle miehelle, joka käyttää yksiötä itse ja vuokraustarkoitukseen.

Aiemmin seitsemän neliön tilaihmeessä asui sama vuokralainen 40 vuotta.