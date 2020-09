Tarja ja Hannu remppasivat 80-luvun kammovessan täysin uuteen uskoon – uskoisitko edes samaksi?

Tarja ja Hannu Juutinen remontoivat kulahtaneen wc-tilan uuteen uskoon.

Viime marraskuussa tamperelaiset Tarja ja Hannu Juutinen ostivat vanhan omakotitalon vuodelta 1983.

Alusta saakka selvää oli, että taloon tehtäisiin remontti.

Yksi kipeimmin uudistusta kaipaavista tiloista oli vanha vessa, jossa oli yksinkertainen vaalea laatoitus ja kirkuvankeltainen pytty.

– Jo asuntonäytössä kävi niin, että avasin vessan oven ja jouduin sulkemaan sen saman tien. Näkymä ei ollut kovinkaan hyvä, Tarja sanoo ja naurahtaa.

Esteettiset seikat eivät olleet ainoita syitä tulevaan remonttiin. Talon edelliset omistajat olivat nimittäin lyhyitä, Tarja ja Hannu taas pitkiä.

– Vessan lavuaari ulottui miestä vain puoleen reiteen niin, että siinä oli hankala pestä käsiään. Peilikaapista mies näki vain leukansa, Tarja selittää.

Tekeväinen pariskunta päätti tuunata vessan uuteen uskoon yhdessä.

Kaikki uusiksi

Vanhat materiaalit, kuten lastulevyseinät, revittiin alas. Sähkötyöt ja lattialämmitys jäivät ammattilaisten vastuulle. Hannu puolestaan teki muun muassa kipsilevyjen asennuksen sekä levitti ja asensi tasoitteet, uudet tapetit ja maalit.

Työn melkeinpä haastavin osuus, laatoitus, sujui metallimiehenä työskentelevältä Hannulta hyvin, sillä hänellä oli työhön vaadittavaa malttia.

Tätäkin vaikeampi osuus oli Hannun mukaan tumman tapetin laittaminen seinälle.

– Jos ei käytä tummaa pohjamaalia, sauma tulee helposti näkyviin, Hannu vinkkaa.

Muuten Hannu kuvailee vessan remonttia ”helpoksi kuin heinänteko”.

Kolmen tonnin remppa

Vaikeinta oli remonttibudjetin haaliminen kasaan, Hannu heittää. Vessaremonttiin meni tarvikkeineen ja kalusteineen noin 2 500–3 000 euroa.

Vessan sisustuksesta vastannut Tarja iloitsee saniteettitilan uudesta ulkonäöstä. Pyöreä käsienpesuallas ja mustaa tapettia vasten oleva taulu piristävät ilmettä.

– Suosikkini on silti mosaiikkinen välitilalaatta. Siinä on vähän bling blingiä. Se on minun juttuni!

Muita vessaremonteista haaveilevia pariskunta kannustaa tarttumaan rohkeasti toimeen.

Hyvä vinkki on kysellä apua vaikkapa rautakaupasta.

– Jos vastassa sattuu olemaan ammattilainen, joka on tehnyt samaa hommaa, niin vielä parempi, Hannu sanoo.

Kokeileminen kannattaa, sillä jos lopputulos ei miellytä, voi ottaa taltan käteen, purkaa ja tehdä työn uudestaan, Hannu ehdottaa.

–– Haastavuudeltaan vessaremontti on yhdestä kymmeneen -asteikolla noin 6–7.

