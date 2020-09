Älä rakenna kylppäriisi kosteuspommia – näin ehkäiset vuodot ja kosteuden, joista voi tulla maksettavaksi iso lasku

Yksi yleisimmistä vuotovahinkojen aiheuttajista on pyykinpesukone.

Home- ja kosteusongelmat saavat usein alkunsa kylpyhuoneista. Asukkaan onkin syytä tarkistaa pesukoneen liitäntä ja tulo- ja poistoletkujen kunto säännöllisin väliajoin. Letku on hyvä vaihtaa vähintään kymmenen vuoden välein.­

Useimmat taloyhtiöissä ilmenevät home- ja kosteusongelmat saavat alkunsa kylpyhuoneista. Siksi märkätiloista, kuten kylpyhuoneesta, saunasta ja wc:stä kannattaa pitää erityistä huolta.

Olemme kertoneet aiemmin muun muassa tapauksesta, jossa kodinhoitohuoneessa tapahtui vesivahinko, sillä pesukoneen tulovesiliitos oli vuotanut jo pidemmän aikaa ja vesi oli valunut koneen taakse. Vuoto oli aiheutunut pyykinpesukoneen tulovesiliitoksesta, josta puuttui tiiviste.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvauksista, sillä asiassa ei voinut osoittaa pesukoneen äkillistä ja ennalta arvaamatonta rikkoutumista.

Vahingon syynä jopa nukkasihti

Pesukone onkin yksi yleisimmistä vuotovahinkojen aiheuttajista.

LähiTapiolan korvauspäällikkö Jussi Korpelainen kertoo tiedotteessa, että huomio kannattaa kiinnittää etenkin kodinkoneiden letkuihin. Käyttö- ja puhdistusohjeita tulee noudattaa huolellisesti.

– Silloin tällöin vastaan on tullut vahinkoja, joiden syynä on ollut se, että nukkasihti on puhdistamisen jälkeen laitettu huolimattomasti takaisin paikalleen, Korpelainen kertoo.

Omilla toimillaan voi kuitenkin ennaltaehkäistä vahinkoja.

Jussi Korpelainen muistuttaa tiedotteessa, että vahinkoriski kasvaa laitteiden ja rakenteiden ikääntyessä. Oikea-aikaisilla remonteilla riskiä on mahdollista pienentää merkittävästi.

Siksi märkätilat kannattaa remontoida ja käyttölaitteet, kuten lämminvesivaraajat, vaihtaa ennen kuin ne on käytetty aivan loppuun.

Vedenkäytössä saattaa myös vuosien mittaan tapahtua muutoksia, kun perhe vaikkapa kasvaa. Vanhat rakenteet eivät välttämättä kestä pitkään muuttuneita käyttötottumuksia.

– Vahinkotilanteissa aika ajoin todetaan vahingon aiheutuneen sen seurauksena, että puutteellisen vedeneristyksen seurauksena vettä on päässyt kastelemaan rakenteita. Tällaisia vahinkoja vakuutukset eivät ikävä kyllä korvaa, Korpelainen kertoo.

– Keskustelua aiheuttaa jonkin verran myös se, että kun taloyhtiön vastuulle kuuluvat rakenteet, yleensä putket, aiheuttavat vahingon, kuuluu taloyhtiön korjata myös osakkaan pinnoitteet yhtiön alkuperäiseen tasoon asti.

– Tasonparannuksen osuus sen sijaan kuuluu kotivakuutukseen, ja etenkin, jos asunnossa on erityisen laadukkaat pinnoitteet, olisi vakuutuksesta hyvä tarkistaa kiinteiden sisustusten enimmäismäärä, kertoo Korpelainen.