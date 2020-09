Haaveiletko talviasuttavasta mökistä? Näin paljon kesäasuttavan mökin muutostyöt maksavat

Viidesosa mökkeilee ympäri vuoden

Vapaa-ajan asukkaiden liiton (VAAL) hallituksen puheenjohtaja Tapio Tervo on aistinut, että korona-aika on lisännyt suomalaisten intoa viettää aikaa mökeillä. Osa on siirtynyt myös etätöihin vapaa-ajanasunnolle.

Perinteisesti suomalaiset viettävät mökeillään keskimäärin 70 vuorokautta vuodessa, eläkeläiset jopa yli 100 vuorokautta.

– Vapaa-ajanasukkaista noin 20 prosenttia käy mökillä ympäri vuoden, Tervo kertoo.

Mökillä voi asua ympärivuotisesti ilman lupia, mutta jos vapaa-ajanasunnon haluaa muuttaa vakituiseksi asunnoksi, on prosessi mutkikkaampi.

Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on kytköksissä vuonna 2017 voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen.

– Toki vieläkin kunnilla on jonkin verran oikeutta soveltaa lakia. Lähinnä 2000-luvun jälkeen rakennetut mökit täyttävät uudet vaatimukset. Vanhempia mökkejä on vaikeaa tai lähes mahdotonta muuttaa pysyviksi kodeiksi, Tervo sanoo.

Kyselyitä asiasta tulee Tervon mukaan muutenkin vähän, ja pääosin asia kiinnostaa eläkeläisiä. Tilastojen mukaan vasta 0,5–1 prosenttia vapaa-ajanasunnoista on muutettu vakituisiksi asunnoiksi.

Jos mökin muuttaminen vakiasunnoksi kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan. Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen vaatii rakennusluvan, muistuttaa Suomen Kuntaliiton lakimies Sampsa Matilainen.

– Rakennuslupaa tarvitaan, jos mökin olemassa olevaan rakennuslupaan on merkitty käyttötarkoitukseksi vapaa-ajanasunto. Jos poikkeamispäätös on tarpeen, eli hanke on kaavan, rakennusjärjestyksen tai muun laissa säädetyn säännöksen tai sen nojalla annetun määräyksen vastainen, tulee hakea ensin poikkeamispäätös. Rakennuslupa haetaan sitten myönnetyn poikkeamispäätöksen perusteella.