Marttojen ”WC-pommi” ja kikka, jota kannattaa kokeilla varoen – näin saat pinttyneen pytyn puhtaaksi

Konetabletti pyttyyn ja pinttynyt vessanpytty puhtaaksi. Kysyimme asiantuntijalta, saako netissä kiertävää vinkkiä käyttää.

Netissä kiertävät siivousohjeet ovat toinen toistaan mielikuvituksellisempia. Yksi niistä koskee aihetta, josta ei joka kahvipöydässä kehtaa puhua.

Jos vessa on syystä tai toisesta jäänyt siivoamatta, voi pinttynyt pytty olla vaikea putsattava.

Netissä ehdotetaan putsausvinkiksi seuraavaa: pyttyyn pudotetaan illalla konetabletti. Seuraavana aamuna otetaan avuksi vessaharja. Ja kas, puhdasta on konetiskitabletin ansiosta hetkessä!

Voiko konetiskitablettia käyttää pytyn puhdistamiseen?­

Kylpyhuonekalusteista tunnettun IDO- ja Geberit -kylpyhuonenäyttelyn asiakaspalvelija Nina Lehtonen kertoo Ilta-Sanomille, saako kikkaa kokeilla.

– Miksikäs ei, jos konetiskitablettia käytetään nimenomaan wc-kulhossa, jossa on vain keramiikkaa ja vettä, jotta tabletti ei vaurioita keraamista pintaa. Tablettia ei kuitenkaan voi käyttää huuhtelusäiliössä, jossa on kumitiivisteitä, Lehtonen muistuttaa.

Lehtosen mukaan tavallisin likakerros wc-kulhossa on yleensä kalkkipitoisen veden aiheuttamaa. Tämä valkoinen karhea kerros, johon värjäytymät ja lika tarttuvat, näkyy yleensä karheana pintana esimerkiksi kulhon takaosassa. Se on syytä puhdistaa happamalla puhdistusaineella. Happaman puhdistusaineen pH on 1-3.

– Happaman pesuaineen lisäksi pinttynyttä kalkkikerrosta voi puhdistaa myös talousetikalla tai sitruunahappoliuoksella. Aineen kannattaa antaa vaikuttaa yhdestä kahteen tuntia ennen pesua ja huuhtelua.

Joskus myös pelkkä vesi voi sisältää värjääviä aineita. Rauta tai ruoste antaa keltaruskean värin ja kupari puolestaan vaaleanvihreän sävyn.

– Yleisin lähde näille aineille löytyy putkistoista. Joskus myös wc-raikastimet saattavat jättää kulhoon värjäytymiä, Lehtonen muistuttaa.

Mieti ympäristönäkökulmaa

Marttojen neuvonnanohjaaja Teija Jerkku huomauttaa, että konetiskiaine on kuitenkin vahva emäksinen aihe.

– Siivouksessa on hyvä välttää vahvojen kemikaalien käyttöä ja siksi suosittelen vessan pesuun miedompia puhdistusaineita. Tämä on helppo pieni teko ympäristön puolesta.

Viemäriin kaadetut kemikaalit haittaavat jätevesien puhdistusta ja kuormittavat vesistöjä, Marttojen sivuilla myös muistutetaan.

Jerkku suosittelee kokeilemaan Marttojen sivuillaan vinkkaamaa ”itse tehtyä WC-pommia”.

Silläkin on ainakin nimestä päätellen likaa räjäyttävä vaikutus.

Wc-pommit (16 kappaletta)

1 ½ dl ruokasoodaa

¾ dl sitruunahappoa

½ dl vettä

(16 tippaa eteeristä öljyä, esim. teepuu)

Tarvikkeet:

Kulho, suihkepullo, silikoninen jääpalamuotti

Ohje:

Sekoita kulhossa ruokasooda ja sitruunahappo. Laita vesi suihkepulloon ja suihkuta sitä vähän kerrallaan seokseen koko ajan sekoittaen. Pyri lisäämään niin vähän vettä kuin mahdollista, jotta saat seoksesta hieman muovailtavaa (muistuttaa kosteaa hiekkaa).

Kokeile koostumusta puristamalla sitä kädellä. Jos se pysyy kasassa, on vettä riittävästi.

Painele seos jääpalamuottiin tiiviisti. Anna kuivua yön yli ja irrota palat. Säilytä tiiviissä purkissa. Lisää lopuksi halutessasi eteeriset öljyt tiputtamalla 1 tippa per pommi.

Käyttö: