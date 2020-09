Rikon ja Anttonin koti Töölössä on kuin aikamatka menneeseen: ”Ilman tarinaa esine ei ole kiinnostava”

Riko Eklundhin ja Antton Laineen kotona on muistoja jopa kymmenen sukupolven takaa sekä hätkähdyttävästä taiteilijaliitosta. Mutta on asuntoon päässyt hiukan nykypäivääkin.

Riko Eklundhin ja Antton Laineen koti on kuin aikamatka menneisyyteen.­

Näyttelijä Riko Eklundhin ja koreografi-tanssija Antton Laineen koti Helsingin Töölössä on kuin aikamatka menneisyyteen. Ikkunasta avautuu näkymä Töölöntorille, mutta kaupungin melua täällä ei kuulu.

– Muutimme tänne 2003. Asunto oli todella huonossa kunnossa, siksi se oli aika edullinen, Riko muistelee asunnon hankintaa.

125 neliön asunnossa on neljä huonetta ja keittiö. Koti toimii myös työtilana siinä mielessä, että täällä Svenska teaternin näyttelijä Riko Eklundh opettelee roolejaan. Hän kirjoittaa myös kirjaa. Eklundhin esikoiskirja Flickan skall uppleva historia julkaistiin 2018.

Riko Eklundh ja Antton Laine viihtyvät kodissaan, jossa jokaisella tavaralla on tarina.­

Antton Laine voi suunnitella kotona koreografioita, mutta valtaosa hänen työstään on kodin ulkopuolella. Laine voitti aikoinaan showtanssin maailmanmestaruuden Katja Törmälän kanssa. Nykyään Laine tekee koreografioita eniten voimistelijoille. Suomi on voittanut yhdeksän joukkuevoimistelun mestaruutta Anttonin koreografioilla.

– Minä olen meistä enemmän sisustustyyppi, Antton joutuu sopeutumaan, Riko kertoo naureskellen.

– Sain sentään valita sohvan, jossa voi löhötäkin, Antton virnuilee.

Anttonin valtakuntaa on palvelijahuone, jossa ovat hänen palkintonsa tanssikilpailuista – ja modernit huonekalut.­

Tosiaan, olohuoneessa on perintösohvan lisäksi myös nykyaikainen sohva. Anttonin valtakuntaa on myös pieni palvelijanhuone, jonne hän laittaa ne tavarat, jotka eivät mene Rikon sisustusseulan läpi.

– Siellä on Ikeaa, Riko naureskelee.

Lähes kaikki muu asunnossa on Rikon suvusta tullutta perintöä. On myös Fred Negendanckin (1937–2017) perintötavaroita. Riko ja Fred olivat läheisiä ystäviä ja tekivät usein töitä yhdessä näyttämöllä. Fred Negendanck oli balettitanssija, näyttelijä ja kuvataiteilija.

– Tiedän jokaisen esineen, mistä se on tullut. Ilman tarinaa esine ei ole kiinnostava, rahallinen arvo ei ole tärkeätä. Esimerkiksi tämän sohvan vanhempani ostivat 1955, kun menivät naimisiin, Riko kertoo.

– Ennen minua viehätti vain kaikki uusi, mutta nykyään tällainen koti tuntuu minustakin kotoisammalta, Antton myöntää.

Fred Negendanck jätti ystävälleen Rikolle perinnöksi Ann-Marie Häyren-Malmströmin maalauksia ja maalaustuolin.­

Fred Negendanck eli 34 vuotta vanhemman Ann-Marien kanssa 25 vuotta.­

Riko ei ole innostunut vain antiikkiesineistä. Hän tuntee myös eri aikakausien arkkitehtuuria ja rakennustapoja. Sanomattakin on selvää, että tämä mies ei istuisi valkoiseen kotiin, jossa on näkyvillä pari esinettä.

Riko pitää myös huolta asunnon siisteydestä. Anttonin taidot eivät ulotu siivoamiseen.

– Kun kävin aikoinaan ensimmäisen kerran Anttonin asunnolla, hän oli siivonnut ennen tuloani. En ollut nähnyt koskaan niin sotkuista kotia, Riko naureskelee.

Kodista löytyy myös sellaisia esineitä, jotka eivät ole arvoantiikkia. Toisin kuin 1800-luvun alkupuolelta oleva peili jossa on kaksi osaa. Kun peili puolitettiin, saatiin peilivero pienemmäksi.­

1900-luvun alussa tehty jugendkaappi on Rikon isoisän äidin.­

Piano on 1850-luvulta oleva ns. taffelipiano.­

Astiakaapin Riko sai näyttelijä Lisa Bergströmiltä, Kyllikki Forssellin kurssikaverilta.­

21 vuotta kestäneen yhdessäolon aikana Antton on sopeutunut Rikon tarkkaan silmään. Riko puolestaan on sopeutunut siihen, että tässä huushollissa puhutaan suomea, eikä hänen äidinkieltään ruotsia.

Asunnon seinillä olevissa muotokuvissa on Rikon sukulaisia jopa kymmenen sukupolven takaa. On aika ihmeellistä, että 1675 tehty taulu on säilynyt tähän päivään.

– Sukulaisiani on ollut laidasta laitaan: osa on ollut vauraita, osa köyhiä.

Rikon isoäidin isoisä oli varakomentajana Krimin sodassa. Taulu on 1800-luvun puolestavälistä.­

Makuuhuoneessa olevan taulun Riko antoi kumppanilleen joululahjaksi. Töölöntoria kuvaavassa taulussa istuu kaksi miestä, jotka muistuttavat kovin paljon Rikoa ja Anttonia.

Kaikki ei ole tässä kodissa arvoantiikkia. Ikkunalaudalla olevan tiiliskiven Riko sai Svenska Teaternista 2010. Se oli kuulunut teatterin alaosaan, johon avattiin uudestaan ikkunat.

Taulu esittää näkymää Töölön torilta.­

Ikkunalaudalla oleva tiiliskivi on peräisin Svenska Teaternin remontoidusta osasta.­

Maitotonkka on Rikon lapsuudenkodista Nuuksiosta.­

Korkealla puutuolilla vasta mielenkiintoinen historia onkin. Riko peri tuolin Fred Negendanckilta. Fred puolestaan oli perinyt tuolin taiteilija Ann-Marie Häyren-Malmströmiltä (1904–1980), joka oli Helene Schjerfbeckin ainoa yksityisoppilas.

– Ann-Marie rakastui Frediin, kun tämä oli hänen oppilaansa, vaikka Fred oli homo. He elivät silti yhdessä Ann-Marien kuolemaan asti, Riko kertoo.

Rikon näkemys on, että Ann-Marie tarjosi Fredille mahdollisuuden päästä pois vanhoillisista sukukuvioista. Heidän yhteiselämänsä kesti 25 vuotta.

Ann-Marie suhtautui 33 vuotta nuorempaan Frediin omistavasti. Hän ei myöskään hyväksynyt homoseksuaalisuutta, kuten eivät monet muutkaan siihen aikaan.

– Ann-Marie kirjoitti: Mä olen tehnyt susta miehen. Tiedät, mitä poliisi ja psykiatri sanovat homoseksuaalisuudesta, Riko kertoo.

Anttonin valitseman modernin sohvan yläpuolella on matto, jonka Rikon isovanhempien vanhemmat hankkivat 1905 Venäjän Bakussa. Maton tosiaan voi laittaa myös seinälle.

– Isoisäni isä oli Ural-Caspian Oil Companyn toimitusjohtaja Pietarissa. He rikastuivat, mutta menettivät kaiken vallankumouksessa. Suuri osa heidän tavaroistaan jäi Venäjälle, Riko kertoo.

Maton voi laittaa myös seinälle. Rikon isovanhempien vanhempien matto on hankittu Bakussa vuonna 1905.­

Rikon ja Anttonin kodissa viihtyisi vaikka kuinka kauan tarinoita kuuntelemassa. Hauskin esine on keittiön seinällä oleva palvelijan soittokello. Taulussa näkyy jopa missä huoneessa palvelua tarvitaan. Luultavasti soittokellon pirinää kuuluu täällä ajoittain edelleen.