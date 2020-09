Anna osti vanhan tuberkuloosiparantolan Hangosta – seinien sisältä löytyi yllätys Yrjöltä vuodelta 1938

Anna Wichmann osti Hangosta kakkoskodiksi vanhan tuberkuloosiparantolan ja remontoi sen oman perheen voimin. Vastaava on mahdollista kenelle tahansa keskituloiselle, jos on valmis laittamaan itsensä likoon, Wichmann uskoo.

Anna Wichmann osti vanhan tuberkuloosiparantolan ja rakensi siitä kodin itselleen ja perheelleen. Tilaa on myös vuokralaisille. ”Monet luulevat, että olemme rikkaita, kun teemme tällaista hommaa. Tosiasiassa olemme vain ahkeria ja pidämme vanhojen talojen kunnostamisesta”, Wichmann sanoo.­

Meri, historia ja vanhat huvilat.

Hangossa käyneet tietävät, että kaupunkiin on helppo rakastua.

Samoin kävi meriupseerina työskentelevälle Anna Wichmannille, joka alkoi tuntea vetoa Suomen eteläisimpään kaupunkiin jo vuosia sitten.

Ensin Wichmann hankki Hangosta kakkoskodikseen pienen huvilan. Se alkoi kuitenkin käydä riittämättömän kokoiseksi sekä omalle nelihenkiselle perheelle että merenrantakaupungissa kyläileville ystäville.

Kuin sattuman oikusta Wichmannia tuli pyörälenkillä vastaan upea, jo purkutuomion saanut rakennus. Toimelias nainen otti selvää, kuka rakennuksen omisti.

Hangon kaupunki empi ensin myymistä, sillä rakennus oli kuntotarkastuksen mukaan teknisesti elinkaarensa päässä.

– Raportin mukaan rakennus kannattaisi korjata ainoastaan museaalisista syistä, Wichmann täsmentää.

Kaupat Ljungbon tuberkuloosiparantolasta, nykyisestä Villa Ljungbosta, Anna Wichmann sai kuitenkin tehtyä tämän vuoden alussa. Hinta oli hänen mukaansa nimellinen.

Vanha talo vaatii paljon työtä, mutta on korjattavissa

Villa Ljungosta tulisi paikka, jossa olisi tilaa ystäville ja samanhenkisille, viipyilevää elämäntyyliä arvostaville ihmisille.

Viime vuosisadan alussa rakennetun ja viime vuosina liki tyhjillään olleen rakennuksen remontoiminen vaati kuitenkin kaikkea muuta kuin lepäämistä laakereilla. Vanha hirsitalo oli remontoitavissa, mutta se edellytti muun muassa vesivahinkojen korjaamista ja talotekniikan muuttamista nykyaikaiseen asuun.

Puolessa vuodessa Wichmann on tehnyt valtavan urakan. Kesällä taloon saatiin uusi lämmitysjärjestelmä, uudet käyttövesiputket ja sähköt. Kattoterassin korjaus, sisätilojen pintaremontti ja julkisivukin ovat valmistuneet. Isoista remonteista edessä on enää kattoremontti, joka toimeenpannaan lähiviikkoina.

– Suuren osan työstä olemme tehneet oman perheen voimin. Remontti on edennyt nopeasti, sillä halusimme estää lisävahingot ja nauttia lopputuloksesta jo ensimmäisenä kesänä. Ulkopuolista apua olemme käyttäneet vain niissä asioissa, joihin tarvitaan ammattilaisluvat.

Anna Wichmannin viesti muille vanhoja taloja korjaaville onkin seuraava: unelmiinsa kannattaa uskoa.

Oma huvila Hangossa kuulostaa hulppealta, mutta Wichmannin mukaan vanhan talon osto ja remontointi on mahdollista kenelle tahansa keskituloiselle, joka on valmis laittamaan itsensä likoon ja uhraamaan hetkellisesti kaiken vapaa-aikansa. Vanhat hirsitalot ovat korjattavissa.

– Vastaavan paikan remontoiminen vaatii noin 200 000 euron budjetin, Wichmann arvioi.

Talovanhus paljastaa salaisuuksiaan vähitellen

Vanhoja taloja kunnostavat ovat usein myös historian ystäviä. Niin on myös Wichmann, joka on tehnyt remontin aikana talostaan useita mielenkiintoisia löytöjä

Pinkopahveja poistaessaan Wichmann törmäsi ”Yrjön heippalappuun” vuodelta 1938. Käytännössä kyseessä oli nimikirjoitus, joita löytyi remontin edetessä seinien kätköistä enemmänkin.

Eristeistä löytyi puolestaan vanhoja sanomalehtiä, joissa oli talon rakennuttajan, Suomen ensimmäisiin naislääkäreihin kuuluneen Viva Lagerborgin yksityisvastaanottoilmoituksia.

– Hän oli Hangossa hyvin pidetty henkilö, jolla kävi niin lapsi- kuin aikuisasiakkaita.

Wichmann harmittelee, että tuberkuloosiparantolan aikaiset huonekalut on historian saatossa hävitetty rakennuksesta. Onneksi yksityishenkilöt ovat ottaneet häneen yhteyttä. Wichmann on saanut takaisin muun muassa paloämpärin, joka on kuulunut taloon.

Nettidivarista löytyi sen sijaan vanha postikortti, jonka Ljungbon parantolan potilas Anna oli lähettänyt Taalintehtaalla asuvalle Ida Lindgrenille maaliskuussa 1941.

– Lisäksi olen tavannut useita henkilöitä, jotka ovat aikoinaan asuneet rakennuksessa. Tuberkuloosilääkkeiden kehityttyä Ljungbo on toiminut muun muassa vanhainkotina ja lastenkotina. Olen esimerkiksi tutustunut naiseen, joka on 50-luvulla asunut pikkulapsena villassa useita vuosia. Hänen äitinsä toimi tuolloin Ljungbossa vanhainkodin johtajattarena.

Historiallisten tarinoiden elvyttämisen lisäksi Anna Wichmann pitää tärkeänä sitä, että vanhaa rakennuskantaa ylläpidetään aikana, joka on täysin toisenlaisen arkkitehtuurin kultakautta.

– Vanhat talot ovat kauniita lukuisine yksityiskohtineen. Niihinkin on jaksettu aikoinaan panostaa, toisin kuin uudemman arkkitehtuurin aikana. Nykyään talot näyttävät laatikoilta, Wichmann kritisoi.

Jatkossa Wichmannin perheen ei tarvitse lähteä vapaa-aikanaan huvila-arkkitehtuuria ihastelemaan.

Meri ja huvilat ovat nykyään osa arkea.

Vanhasta tuberkuloosiparantolasta on tullut remontin myötä perheelle pysyvä koti.