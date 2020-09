”Ehdoton nou nou, joka pitäisi kieltää lailla” – näiden siivousvälineiden nimeen ammattisiivoojat vannovat ja näihin he eivät koskisi pitkällä tikullakaan

Siivoojat paljastavat inhokkinsa, joita ei tulisi löytyä kenenkään siivouskaapeista. Tilalle he antavat vinkkinsä tehokkaaseen siivoukseen.

Ammattisiivoojat paljastavat, mitä tuotteita he itse suosivat siivotessa. Kotisiivoojalle uusi tuote voi olla esimerkiksi puhdistuskivi. Osa perinteisistä siivousvälineistä joutaisi sen sijaan jo romukoppaan, ammattilaiset kertovat.­

Perustuvatko sinunkin oppisi siivoamisesta isoäidin ikivanhoihin vinkkeihin?

Päivitä osaamisesi!

Koti puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Saana Tyni kysyi työntekijöiltään, mitä siivousvälineitä he käyttävät myös kotonaan.

Kyselyyn vastasi useampi kymmenen työntekijää. Vastauksista erottuivat selkeät inhokit ja suosikit.

Narumopille täystyrmäys

– Ehdoton nou nou, joka pitäisi kieltää lailla, pamauttaa Saana Tyni ammattisiivoojien mielipiteen meidän kaikkien tuntemasta lankamopista.

Resuista villakoiraa muistuttava siivousväline on kyllä perinteinen, mutta tehokas se ei ole. Päinvastoin, lankamopin käyttö aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Narumopit ovat aivan hirvittäviä bakteeripesiä, joita ei tee mieli edes laittaa pesukoneeseen. Monesti lankamoppia vain siirrellään paikasta toiseen, eikä niitä pestä ollenkaan.

Sieniliinat

– Rullapakkauksessa oleva sieniliina löytyy aivan kaikilta, mutta se on kaikkien ammattisiivoojien ei-listalla. Ne eivät missään nimessä ole hyviä, Tyni sanoo.

Sieniliinat ovat lankamopin kaltaisesti kunnon bakteeripesiä, joita pitäisi pestä vähintään 60 asteessa.

– Moni ei kuitenkaan näin tee. Niitä löytyy nurkista todella pahanhajuisina.

Tynin mukaan sieniliinan korvikkeeksi tulisi valita mikrokuituliina.

– Se sitoo likaa ja pölyä paljon paremmin.

Sienityyppinen lattianpesin

Sienityyppinen lattianpesin on monen ammattisiivoojan mielestä myös vähemmän viisas valinta.

– Ne ovat aivan järkyttäviä bakteeripesiä. Ihmiset tuppaavat nimittäin tekemään niin, että he pelkästään huuhtovat pesimen ja laittavat sen siivouskaappiin takaisin, Tyni ihmettelee.

Siivousvälineiden peseminen riittävän kuumalla onkin tärkeä osa siivousta.

Hyvät valinnat

Siivousvälineistä löytyy myös koko joukko hyviä välineitä. Tässä ammattilaisten suosikit:

1. Puhdistuskivi on viisas valinta

Tavalliselle siivoojalle puhdistuskivi ei välttämättä kerro mitään, mutta yhden jos toisenkin ammattilaissiivoojan kaapeista sellainen löytyy.

Kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien puhdistuskivet ovat kaikki yhtä hyviä, mutta kotimaista kannattaa tietenkin suosia, Tyni huomauttaa. Tuote on tarkoitettu pinttyneen lian, tahrojen ja jopa kalkin poistoon.

– Joka ikinen siivooja sanoo, että puhdistuskivi löytyy kaapista, ja siitä en luovu.

Puhdistuskivi on niin tehokas, että sen kanssa kannattaa olla tarkkana. Liika hankaaminen voi tehdä pinnalle hallaa. Se on kuitenkin suosittua taikasientä hellävaraisempi, Tyni kertoo.

Toisaalta juuri tehokkuus on siivoustuotteen suosion takana.

– Puhdistuskivi sopii loistavasti vaikkapa keraamisiin altaisiin, sillä niiden kanssa ei ole riskiä epäonnistua. Se on hyvä myös lasi- ja peilipintojen putsaamisessa. Aivan sikahyvin se toimii laattojen puhdistuksessa, Tyni hehkuttaa.

2. Peruspuhdistusaineet ja teräväkuivain froteepyyhkeellä

Ylläpitosiivous on jokaisen kotisiivoojan tehtävä, ja sillä on myös pintoja säästävä tehtävä. Siivouspalvelu Kodan toimitusjohtaja Anna Kotamäki muistutti taannoin, että jos siivous on tehty huonosti, edes ammattisiivooja ei saa pintoja puhtaaksi.

– Vuosikausien rasva- ja pölykerrostumia voi olla vaikea saada pois, sillä kovin voimakkaita aineita ei voi pintoja vahingoittamatta käyttää ja miedoilla aineilla lika ei lähde, Kotamäki kertoi.

Peruskattaus puhdistusaineita tulisikin löytyä jokaisen kotona.

– Näitä ovat yleis- ja ikkunanpuhdistusaine sekä saniteettitilaan sopiva puhdistusaine, Saana Tyni kertoo.

Valveutuneet ihmiset voivat lisäksi hankkia kotiinsa avuksi teräväkuivaimen, joka muistuttaa lattialastaa.

– Siihen kiinnitetään froteepyyhe. Salaisuus on se, että pyyhkeessä on tasaisin väliajoin uusi puhdas pinta, jota käytetään siivoamiseen. Näin likaantunut kohta ei koske maata.

3. Värikoodatut mikrokuituliinat

Mikrokuituliina on ammattisiivoojan suosikki. Siivoamista helpottavat värikoodatut liinat.

– Punainen on kuin varoitusmerkki, eli tarkoitettu saniteettitilojen puhdistamiseen. Vihreä mikrokuituliina sopii keittiöön ja sininen yleisiin tiloihin.

Lasipinnoille on oma, sininen mikrokuitupyyhkeensä.

– Kyseessä ei siis ole tavallinen mikrokuituliina, vaan pyyhe, joka on suunniteltu lasipinnoille, Tyni huomauttaa.