”Ei ole live, love, laugh -kylttien voittanutta” – sisustustyylit, jotka aiheuttavat suomalaisissa kylmiä väreitä

Hankitko sinäkin elämänviisauksia täynnä olevan sisustuskyltin tai klassisen Lokki-valaisimen? Juuri näitä suosikkeja myös inhotaan eniten, sisustajat paljastavat.

Sisustaminen on vähän kuin mikä tahansa muukin juttu elämässä: yksi tykkää äidistä, toinen tyttärestä.

Onneksi makuasioita ei kannata ottaa turhan vakavasti. Oma tyyli on lopulta se paras tyyli.

Mielipiteitä saa silti olla. Facebookissa toimivan Sisustus – ideoita ja kuvia -ryhmän jäsenet lupautuivat paljastamaan meille sisustusinhokkinsa.

Keskustelussa korostuivat erityisesti tietyt, kaikille suomalaisille tutut suosikit – jotka ovat toisten mielestä juuri niitä kamalimpia sisustusjuttuja.

Nämä ovat 5 ajankohtaista sisustusinhokkia:

1. Lokki-valaisin

Lokki-valaisin on yksi valaisintaiteemme helmistä, ja hyvin suosittu sellainen. Yki Nummi suunnitteli valaisimen 1960-luvulla, mutta sen ajaton muotokieli on pitänyt huolta, että valaisin on yhä suosittu.

Lokki-valaisin on rakastettu klassikko, johon osa sisustajista tuntuu kyllästyneen.­

Suosiolla on kääntöpuolensa, sillä Sisustus – ideoita ja kuvia -ryhmässä sitä karsastaa yksi jos toinenkin. Vaikuttaa ihan siltä, että Lokkia inhotaan vain sen suosion tähden.

FB-ryhmään kuuluvalla Marialla on inhokilleen kuitenkin perustelu.

”Mitäänsanomattoman näköinen”, hän teilaa.

2. Sisustuskyltit

Keep calm and carry on.

Ihan hyvä elämänohje, mutta kun se on kirjoitettu sisustuskylttiin, alkaa se ärsyttää.

Elämänviisauksilla täytetyt sisustuskyltit vihastuttavat. Lieneekö syynä latteat lausahdukset vai sisustuskylttien vuodesta toiseen jatkuva suosio?

Elämänviisauksilla koristellut sisustuskyltit ovat monen inhokkeja.­

Yksi sisustajista kertoo inhoavansa niitä niiden ”tsemppaavan” luonteen takia, toinen taas kutsuu niitä ”höpöteksteiksi”.

Oli miten oli, inhokkien listalla sisustuskyltit kohoavat korkealle.

”Ei ole live, love, laugh -kylttien voittanutta”, summaa yksi.

Myös sisustustekstiilit saavat kylmää kyytiä.

”Sellaiset kamalan värikkäät Bob Marley -seinävaatteet/-taulut”, nimeää yksi inhokkinsa.

3. Kokovalkoinen sisustus

Kokovalkoinen sisustus on klassikko, jota toiset himoitsevat, toiset inhoavat.

Valkoista inhotaan monesta syystä. Monelle se on saavuttamaton unelma, joka vaatisi kotona jatkuvaa puunausta ja hinkkausta. Toisille se aiheuttaa inhoa juuri sen vaatiman kontrollin takia. Uskaltaako valkoisessa kodissa edes sohvalle rojahtaa? Kolmannet pitävät sitä tylsänä ja kliinisenä tapana sisustaa.

Kokovalkoinen sisustus ärsyttää monia.­

Yksi sisustajista kuvailee valkoisella sisustettua kotia näin:

”Kun olet nähnyt yhden, olet nähnyt ne kaikki.”

Suomalaiset avasivat sanallisen arkkunsa ja paljastivat sisustusinhokkinsa. Niiden joukossa on muun muassa täysin valkoiseksi sisustettu koti.­

Toiselle pelkkä ajatuskin on liikaa.

”En voi itse sietää täysin valkeaa sisustusta. Ahdistaa pelkkä ajatus asiasta, että kaikki lika näkyisi.”

Sisustamisesta pitävä mies kuvailee inhoaan näin:

”En koe oloani kotoisaksi supermodernissa sisustuksessa. Jotenkin sellainen liika kulmikkuus, kiiltävyys ja tavallaan kovuus tuntuvat ikäviltä.”

4. Liian värikäs koti

Keskitien kulkemisessa tuntuu olevan jotakin hyvin suomalaista, ainakin jos sisustusinhokkeja katsoo.

Värikäs koti on monelle punainen vaate.­

Siinä missä valkoinen koti saa monet raivon partaalle, myös värikäs koti on monelle punainen vaate.

”Inhoan liian värikästä ja retrotyyliä. Liikaa muotoja, kuoseja ja kirkkaita. Tyylien sekamelska ei ole minun juttuni.”

5. Tavarapaljous ja sälä

Harmoniaan viehättyneet eivät kestä kotonaan sekamelskaa. Tavarapaljous ja kaappien päälle asetellut lukemattomat koriste-esineet saavat mielen rauhattomaksi.

”Vitriinikaapit täynnä posliiniesineitä, tähtikuosit, puolipaneelit”, yksi sisustajista luettelee inhokkejaan.

”Kaikki rihkama ja roju näkyvillä, valokuvat hyllyillä, liian täyteen ahdetut tasot, liikaa pieniä mattoja lattioilla, seinät vuorattu erilaisilla tauluilla...”, listaa toinen.

Kolmas puolestaan kauhistelee liiallisia koriste-esineitä, jotka ”valtaavat kaikki tasot”.

6. Persoonattomuus

Sisustussääntöjä ja -makuja tuntuu maailmassa olevan yhtä monta kuin on sisustajiakin.

Keskusteluun osallistunut Merja summaakin suurimman sisustusinhokkinsa näin.

Sisustusinhokki on lopulta sellainen, mikä ei vastaa omistajaansa. Persoonattomuus ärsyttää.

Mitä sisustustyylejä sinä et vain kykene ymmärtämään? Sana on vapaa alla kommenteissa!