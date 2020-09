Ilmanvaihdon säädöt talviasetuksille: 4 kohdan muistilista

Nyt on hyvä aika laittaa ilmanvaihdon säädöt talviasetuksille.

Lämmityskauden alkaessa on aika huomioida myös toimiva ilmanvaihto.

Motiva, Cervi ja Terveysilma kertovat tiedotteissa, mitä lämmityskauden alkaessa on hyvä muistaa.

1. Kytke pois ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteen viilennysasetus

Lämmityskauden käynnistyessä on varmistettava, ettei samanaikainen lämmitys ja jäähdytys ole mahdollista. Ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiden viilennysasetus tai mahdollinen automaattiviilennys on muistettava kytkeä pois päältä, ettei esimerkiksi takan lämmitys käynnistä jäähdytystä.

– Kannattaa myös tarkistaa, että ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotto on varmasti päällä. Energiataloudellisuutta merkittävästi parantava lämmöntalteenotto on vakiona ainakin 2000-luvulla asennetuissa pientalon teholuokan ilmanvaihtokoneissa, ja joissain vanhemmissakin konemalleissa, kertoo tiedotteessa Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski.

Ilmanvaihdon energiankulutukseen vaikuttaa myös puhallinteho, jota on järkevää säätää tarpeen mukaan. Maksimitehoa tarvitaan vain silloin, kun laitetaan ruokaa, saunotaan tai kuivatetaan vaikkapa pyykkejä. Minimiteholle laite kannattaa säätää silloin, kun kotona ei olla.

2. Vaihda myös suodattimet

Myös suodattimien vaihto on hyvä muistaa. Terveysilma kertoo tiedotteessa, että suodattimet on hyvä vaihtaa 1–2 kertaa vuodessa. Ihanteellinen ajankohta vaihtoprojektille on keväisin ennen pahinta siitepölykautta ja alkusyksystä sen jälkeen.

Riittävä vaihtoväli riippuu rakennuksen sijainnista. Esimerkiksi vilkas liikenne ja runsaasti siitepölyä tuottavat puut vauhdittavat suodattimien likaantumista.

Suurimmassa osassa suomalaiskodeista on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto. Niissä suodattimet vaihdetaan ulkoseinään, ikkunankarmiin tai puiseen tuuletusluukkuun asennettuihin venttiileihin. Suodatinkankaan voi kiinnittää myös tuuletusikkunaan, jossa on hyönteisverkko tai säleikkö.

Vaihda suodattimet 1-2 kertaa vuodessa.­

Täysin koneellinen ilmanvaihto löytyy joka neljännestä kodista, lähinnä 2000-luvulla rakennetuista taloista. Niissä vaihdettavat suodattimet sijaitsevat ilmanvaihtokoneen sisällä, eivät asunnon tuloilmaventtiileissä.

Ilmanvaihdon erikoisasiantuntijayritys Cervi muistuttaa, että kodin ilmanvaihtokanavat tulisi puhdistaa vähintään seitsemän vuoden välein. Ammattilainen tarkastaa samalla ilmanvaihdon riittävän tehon. Puhtaat ilmanvaihtokanavat näkyvät sisäilman laadun lisäksi myös pienempänä energiankulutuksena.

3. Vähennä vetoa ikkunoista

Ilman viilentyessä mahdollinen vedon tunne voi houkutella nostamaan huonelämpötiloja suositusten yläpuolelle. Se ei kuitenkaan ole tarpeen.

Ilmanvaihdon erikoisasiantuntijayritys Cervin mukaan sisälämpötila on hyvä säätää 20–22 asteeseen. Makuuhuoneessa lämpötila voi olla hieman tätäkin alhaisempi. Hieman alhaisempi huonelämpötila laskee myös energian kulutusta.

Motiva suosittelee tarkistamaan myös ikkunoiden tiivisteet.­

Motiva suosittelee tarkistamaan myös ikkunoiden tiivisteet ja varmistamaan, että raitisilmaventtiilit tuloilmaikkunoissa ja muissa ilmaventtiileissä ovat talviasennossa. Tämä hidastaa talvella liiankin tehokasta painovoimaista ilmanvaihtoa ja vähentää vedon tunnetta. Kaikkia raitisilmaventtiileitä ei pidä talvellakaan sulkea kokonaan.

Vedon tunnetta saattaa aiheuttaa myös liian matalalle säädetty ilmanvaihtokoneen tuloilman jälkilämmitysvastuksen tai lämmitysvesipatterin lämpötila-asetus, Motiva huomauttaa. Oikea ja energiatehokas lämpötila tuloilmalle on 16–17 °C. Korkeampi lämpötila voi jopa sotkea koneellisen ilmanvaihdon toimintaa, joten tarkkana kannattaa olla.

4. Muista pesutilojen ilmanvaihto

Pesutilojen ilmanvaihdon on toimittava koko ajan, myös koneellisen ilmanvaihdon pitää olla aina päällä.

Saunaa lämmitettäessä kannattaa kuitenkin vähentää löylyhuoneen ilmanvaihtoa esimerkiksi pienentämällä poistoilmanvaihtoa.