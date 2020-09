Valtaosa kierrättäjistä unohtaa pienen mutta tärkeän asian, kun on aika päästä eroon paristoista

Teippaa akut ja paristot, kun poistat ne käytöstä. Näin ne eivät toisiinsa osuessaan joudu oikosulkuun ja aiheuta pahimmassa tapauksessa tulipaloa.

Paristot eivät kuulu sekajätteeseen.

Tämä vanha, moneen otteeseen kuultu sääntö on syöpynyt mieleen niin tehokkaasti, että harva enää viskaa paristoja mihin tahansa.

Mutta tiesitkö, että paristot ja akut tulisi myös teipata tai laittaa muovipussiin, kun ne poistuvat käytöstä ja myös, kun ne toimittaa kierrätykseen?

Kun suojaat käytettyjen paristojen ja akkujen virtanavat teipillä, ne eivät toisiinsa osuessaan joudu oikosulkuun ja aiheuta pahimmassa tapauksessa tulipaloa.­

Paristokierrätys kertoo tiedotteessa, että Paristokierrätyksen satunnaisotannassa vain 26 prosenttia paristoista ja akuista oli toimitettu kierrätykseen virtanavat suojattuna. Otanta toteutettiin kesäkuussa Akkuserin kierrätyslaitoksella.

– Teippi on kierrätyksen pelastusrengas, joka valtaosalta vielä unohtuu. Teipin tehtävä on ehkäistä tulipalot, joten pienestä koostaan huolimatta sen rooli on suuri, muistuttaa tiedotteessa Paristokierrätystä hoitavan Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck.

Jokaisen kierrättäjän tulisi siis muistaa suojata käytettyjen paristojen ja akkujen virtanavat teipillä heti, kun akku tai paristo poistetaan käytöstä. Näin ne eivät toisiinsa osuessaan joudu oikosulkuun ja aiheuta pahimmassa tapauksessa tulipaloa.

– Virtanapojen teippaus on esillä tänään alkavassa #napapiiloon-kampanjassamme koko syksyn ajan. Kampanjassa teippikin pääsee pääsee arvoiseensa rooliin, Stenbäck kertoo.

Kaikki navat piiloon

Eniten vaaratilanteita aiheuttavat litiumakut ja -paristot, jotka tunnistaa niiden kylkeen merkitystä tekstistä Li tai Litium. Litiumparistot ja -akut sulautuvat hyvin muiden joukkoon, ja esimerkiksi litiumparisto voi olla tismalleen tavallisen alkalipariston näköinen. Siksi Paristokierrätys suosittelee kaikkien paristojen ja akkujen virtanapojen teippaamista.

– Jos olet varma, että erotat litiumakut ja -paristot muista paristoista ja akuista, riittää, että teippaat ne, Stenbäck tähdentää.

Etenkin vuotavat tai vahingoittuneet paristot ja akut voi palauttaa kierrätykseen myös muovipussissa tai kestävässä alkuperäispakkauksessa.

Ahkerimmat kierrättäjät jälleen Etelä-Savossa

Vuonna 2019 Paristokierrätyksen kautta erilliskerättiin kannettavia paristoja ja akkuja yli 1 600 000 kiloa eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Paristoja ja akkuja voi kierrättää yli 13 000 keräyspisteellä ympäri maan, ja kaupoissa vastaanotetaan jo 57 prosenttia kaikista erilliskerätyistä paristoista ja akuista.

Suomalainen kierrättää vuodessa keskimäärin noin 300 grammaa paristoja ja akkuja, mikä vastaa noin 13:a AA-paristoa.

Reippaimmat kierrättäjät löytyvät Etelä-Savosta Savonlinnan seudulta.­

Alueelliset tilastot osoittavat reippaimpien kierrättäjien löytyneen viime vuonna vuoden 2018 tapaan Etelä-Savosta Savonlinnan seudulta. Eteläsavolainen palautti virallisiin keräyspisteisiin vuonna 2019 628 grammaa paristoja ja akkuja eli yli tuplasti koko maan keskiarvoon verrattuna.

Ahkerasti paristoja ja pienakkuja kierrätettiin myös muun muassa Kajaanin, Forssan ja Lahden seudulla.

Litiumakkujen kierrätyksessä petrattavaa

Petrattavaa suomalaisilla on litiumakkujen kierrätyksessä, sillä ne palautuvat kierrätykseen selkeästi niiden keskimääräistä käyttöikää hitaammin, Paristokierrätys kertoo tiedotteessa.

Kauppojen lisäksi paristoja ja akkuja vastaanotetaan useimpien kuntien jäteasemilla, joista moneen voi palauttaa myös sellaiset isot litiumakut, jotka eivät mahdu kauppojen laatikoihin. Lähimmän keräyspisteen voi etsiä osoitteesta kierratys.info.

Tuottajavastuun mukaisesti paristojen ja akkujen palauttaminen kierrätykseen on aina maksutonta.­

Tuottajavastuun mukaisesti paristojen ja akkujen palauttaminen kierrätykseen on aina maksutonta, sillä kierrätys sisältyy kotimaisten myyjien tuotteiden hintoihin. Tuottajavastuu tarkoittaa tuottajan eli maahantuojan velvollisuutta huolehtia tuotteidensa kierrätyksestä.

Isojen litiumakkujen maahantuonti on kasvanut viime vuosina, ja viime keväästä alkaen myös niille on ollut virallinen keräysjärjestelmä.