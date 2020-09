Näin asunnot ja vuokralla asuminen Espanjassa eroavat siitä, mihin olet Suomessa tottunut

Espanjassa vuokralla asuminen ja etenkin asunnot poikkeavat tietyissä asioissa Suomessa totutusta.

Olipa ajatuksissa asustella Espanjassa muutama kuukausi, talven yli tai pidempi ajanjakso, nämä seikat on hyvä huomioida.

1. Luotettavan välittäjän käyttö minimoi ongelmat

Asunnon vuokraaminen Espanjasta voi sujua hyvinkin helposti ja täysin ilman ongelmia. Silti on hyvä tiedostaa, että kaikenlaisia huijareitakin löytyy: koetetaan vuokrata asuntoja, joita ei itse omisteta, tai joita ei ole edes olemassa.

Viisainta on käyttää vuokranvälitystoimistoja, eikä vuokrata suoraan tuntemattomalta yksityishenkilöltä. Kannattaa valita pitkään alalla toiminut yritys, tai kysellä muiden kokemuksia vaikkapa Facebook-ryhmistä.

Suomalaiset välitystoimistot ovat kalliimpia kuin paikalliset, mutta niiden kanssa asiointi voi sujua helpommin ja suoraviivaisemmin. Espanjassa asunto on aina hyvä nähdä paikan päällä ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta ja sopimus syynätä varmuuden vuoksi sana sanalta.

Vuokra-asunnosta on fiksua ottaa kuvia ja ilmoittaa vioista vuokranantajalle ja välittäjälle – muuten saattaa joutua korvaamaan ne lopuksi.

2. Ei juuri Suomea halvempaa

Espanjan vuokrataso on keskimäärin vain vähän Suomea edullisempi, mutta luonnollisesti hinta riippuu paljon kohteesta, asunnon sijainnista ja kunnosta. Lomakohteissa on paljon tarjontaa, mutta asuntojen hinnat nousevat reippaasti, jopa moninkertaisiksi, kesäkuukausina.

Monet vanhat talot ovat vetoisia ja talvella kostean kylmiä – koleutta helpottaa kummasti, jos aurinko pääsee lämmittämään asuntoa. Ikkunoita on muistettava pitää auki, jotta sisätilojen kosteus poistuu.­

Jos käyttää vuokraamiseen välittäjää, komission maksaa usein vuokralainen, joskin käytäntö vaihtelee. Pidempiaikaisissa vuokrauksissa välityspalkkio on yleensä kuukausivuokran suuruinen.

Takuuvuokraa vaaditaan 1–3 kuukaudelta. Koska vuokralaisella on Espanjassa hyvät oikeudet, vuokranantajat haluavat varmistua vuokralaisen maksukyvystä – erilaisia todistuksia tuloista tai tilin saldosta saatetaan vaatia.

Sähkö-, vesi- ja netti maksetaan vuokran päälle. Pienenkin asunnon sähkölasku voi olla kuukaudessa, etenkin talvella, satasen luokkaa.

3. Espanjalaisten sisustustyyli ja -maku ovat erilaiset kuin meillä

Espanjalaiset eivät juuri innostu modernista skandinaavisesta vaaleudesta ja selkeydestä – vaan pikemminkin päinvastaisesta. Seiniä maalataan usein oranssilla, keltaisella, sinisellä ja muilla iloisilla väreillä.

Monet asunnot vuokrataan kalustettuina, ja kolhuiset huonekalut saatetaan haalia omista ja tuttavien ylijäämävarastoista. 1970–80-lukujen sekalaista tyyliä täydennetään mitä persoonallisimmilla koriste-esineillä, joita voi olla kämppä täynnä, laatikoita myöten.

4. Asunnon varustelutaso voi poiketa Suomessa totutusta

Huoneistojen varustelu vaihtelee, mutta usein se eroaa ainakin jonkin verran suomalaisesta.

Hella ja vedenlämmitin voivat toimia joko sähköllä tai paljon halvemmalla kaasulla. Pesukone yleensä löytyy, mutta tiskikone on huomattavasti harvinaisempi.

Kaikissa asunnoissa ei suinkaan ole kiinteitä lämpöpattereita tai ilmalämpöpumppuja, vaan lämmitys ja viilennys saattavat hoitua siirreltävillä sähköpattereilla, kaasulämmittimillä ja tuulettimilla.

Asunnot, joita vuokrataan lähinnä lyhyiksi ajoiksi ja määräajoiksi sisältävät yleensä myös keittiötarvikkeet ja liinavaatteet, jotka tarkoittavat monesti ”mökkimäistä” koottua kokoelmaa eri paria olevine astioineen. Kahvinkeitin ja imuri eivät lukeudu vakiovarusteisiin.

5. Villasukkia ja -paitoja tarvitaan

Villaista päällepantavaa kaipaa sisätiloissa takuulla, jos asustelee Espanjassa talviaikaan. Keskuslämmitys, seinien eristeet ja ilmatiiviit ikkunat, saati tuplaikkunat, ovat Espanjassa harvinaista herkkua.

Monissa asunnoissa on talvella vähintäänkin kostean kalseaa. Kivi- ja laattalattiat hohkaavat kylmää, joskin kesällä ne tuntuvat miellyttävän viileille. Mattoja Espanjassa ei juuri käytetä.

6. Tuulettaminen on tärkeää

Espanjalaisasuntojen ilmanvaihto hoidetaan yleensä tuulettamalla, eikä sen tärkeyttä voi liikaa tähdentää. Ikkunoita on pidettävä päivittäin reilusti auki silläkin uhalla, että kalliilla sähköllä aikaansaatu lämpö tai viileys karkaa samalla taivaan tuuliin. Ilmasto on niin kostea, että asuntojen pinnoille tulee helposti hometta.

7. Asunnon sijainnilla on väliä

Keskeinen sijainti nostaa asunnon hintaa, mutta voi olla hyvinkin sen väärti. Ellei ole autoa, lähellä sijaitseva ruokakauppa on iso plussa. Ruokakassien lisäksi on monessa Espanjan kolkassa raahattava myös juomavesikanistereita.

Espanjalaiset oleskelevat mieluummin terasseilla kuin kodeissaan, jotka ovat lähinnä nukkumista varten; asuntojen kalustamiseen ja sisustamiseen ei ole tapana hirveästi panostaa.­

Varsinkin herkkäunisen kannattaa selvittää, millainen on ympäristön melutaso. Monien talojen äänieristys ei ole samaa luokkaa kuin Suomessa.

Sijainnissa on hyvä huomioida sekin, että lähellä rantaa on kosteampaa. Asunnon ilmansuuntakin on tärkeä. Talvella on suurta etua siitä, jos ikkunoista pääsee lämmittävä ja kuivattava auringonvalo sisään.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.