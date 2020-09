Leenan vanhassa rintamamiestalossa on monta katseenvangitsijaa – kellarissa jopa graffiti

Valkeakoskella asuvan Leena Vuorisen koti on sisustettu persoonallisesti kierrätyslöydöillä. Kodin katseenvangitsijoita ovat keittiön persoonallinen sisustustarra ja kellarista löytyvä graffiti.

Vanhoissa asuinalueissa on jotakin täysin ainutlaatuista, sellaista mitä ei rahalla saa.

Valkeakoskella asuva Leena Vuorinen on yksi onnekkaista, jonka asuinalue Roukonperä ei ole mikä tahansa paikka. Kyseessä on Yhtyneiden Paperitehtaiden 1950-luvulla kaavoittama asuinalue.

Esko Aro ja Juuso Walden pitivät tiukasti huolta siitä, että asuinalueesta tulee yhtenäinen.­

Asuinalueen suunnitteli Esko Aro, mutta mukana suunnittelussa oli myös kuuluisa tehdaspatruuna Juuso Walden.

– Aro ja Walden ovat pitäneet tiukasti huolta siitä, että asuinalueesta tulee yhtenäinen. He määrittelivät yhdessä muun muassa sen, minkä värisiä taloja alueella saa olla, Leena Vuorinen kertoo Ilta-Sanomille.

Leena Vuorinen saa inspiraatiota sisustukseen muun muassa kirpputoreja kiertämällä.­

Vuoristen perheen asuintalo on rintamamiestalo. Niiden tontit myytiin sotaan lähteneille tai sieltä palanneille Yhtyneiden Paperitehtaiden työntekijöille sekä heidän leskilleen ja lapsilleen.

Kauppahinta oli yksi markka.

”Kaiken ei tarvitse olla tiptop”

Historian havinan voi yhä aistia Leena Vuorisen kodissa. Suuri osa rintamamiestalon esineistöstä on vanhaa ja kierrätettyä. Osan tavaroista perhe on saanut ilmaiseksi.

Kodissa on siellä täällä hauskoja kylttejä.­

– Olen innokas tuunaaja ja kirpputorien koluaja. Olemme asuneet kodissamme 16 vuotta ja remontoineet mieheni kanssa kotia pikkuhiljaa omannäköiseksi, Vuorinen kertoo.

Katseenvangitsijoita kotona on useampia.

Keittiön katseenvangitsija on mustavalkoinen sisustustarra.­

Keittiön astianpesukoneessa on näyttävä, Audrey Hepburnia esittävä sisustustarra. Pesukoneen vieressä olevat kaapit ovat sen sijaan tuttua Ikeaa, mutta niiden ovet on vaihdettu ladon seinästä irrotettuihin puuosiin.

Keittiön korkeat kaapinovet ovat alkuperäiset, mutta Vuorinen on irrottanut vanhan mintunvihreän maalin ja käsitellyt pinnan tummalla petsillä ja remonttimaalilla

– Lisäksi olen hionut ovia, jotta tumma petsi tulisi paremmin esille. Päälle laitoin vahan, joka elävöittää pintaa.

Korkeat kaapinovet ovat alkuperäiset, mutta Vuorinen on irrottanut vanhan maalin ja käsitellyt pinnan tummalla petsillä ja remonttimaalilla. Huoneessa on myös liitutaulu, johon voi kirjoittaa se, joka haluaa.­

Hauskoja kylttejä löytyy sieltä täältä. Se perheenjäsenistä joka jaksaa, voi siis kirjoittaa uuden ajatuksen keittiön työtasoon tuunattuun liitutauluun.

Talon ylä- ja alakerrassa sijaitsevat niin sanotut vilpolat. Ne ovat katettuja kuisteja, jotka on vuosien saatossa otettu asuinkäyttöön.

– Alakerran vilpolan edelliset asukkaat ovat remontoineet niin, että yksi lasiseinistä on laitettu umpeen, Vuorinen kertoo.

Talon ylä- ja alakerrassa sijaitsevat vilpolat.­

Koko perhe sisustaa

Kaikesta kuulee, että sisustaminen on Leena Vuoriselle mieluisa harrastus. Vaikka kodin tyyli on harkittu, tärkeintä on, että koti on koti, ei näyttelytila.

– Täällä saavat asua huoletta niin aikuiset, lapset kuin eläimetkin. Kaiken ei tarvitse olla niin tiptop ja sävy sävyyn. Pieni hallittu kaaos on sallittua.

Olohuoneessa on muun muassa kattoon kiinnitetty rottinkinen korituoli.­

Koko talo ei ole Leena Virtasen sisustusvaltakuntaa.

Yläkerta on teini-ikäisten ja koululaisten paikka, eikä perheenäidillä ole sinne sisustusprojekteineen asiaa.

– Kun lapset olivat pienempiä, laitoin huoneet oman makuni mukaan. Mutta nyt he saavat vapaasti päättää siitä, missä kuosissa heidän huoneensa ovat. Näin sopu säilyy kaikilla.

Kellari on Leena Vuorisen miehen valtakuntaa. Sieltä löytyy muun muassa graffiti.­

Kellarissa on puolestaan aviomiehen miesluola. Sieltä löytyy kodin yllätykselliseen tyyliin sopivasti muun muassa seinägraffiti.

Jokaiselle löytyy kotoa siis oma paikka, jossa toteuttaa luovuuttaan.

– Minä toteutan ideoitani keskikerroksessa, jossa sijaitsee olohuone, keittiö, työhuone ja makuuhuone. Sisustusideani hyväksyy onneksi useimmiten myös mies, joka auttaa niiden toteuttamisessa.