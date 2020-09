”Näin löylyistä tulee pehmeät ja kosteat” – intohimoiset saunojat paljastavat parhaat kikkansa täydellisiin löylyihin

Kysyimme Ilta-Sanomien lukijoilta, mikä on heidän salaisuutensa makeisiin löylyihin.

Saunomistapoja tuntuu Suomessa olevan yhtä monta kuin saunojaakin.

Kerroimme tällä viikolla tavasta saunoa niin, että ovi pidetään auki koko lämmityksen ajan. Kiinni ovi laitetaan vasta löylyihin astuessa. Tästä on useampiakin hyötyjä, metodin kannattajat vakuuttavat.

Kysyimme lisää hyväksi todettuja saunomistapoja Ilta-Sanomien lukijoilta. Tällaisia vastauksia saimme:

Ovi auki vain minuutin tai kaksi

– Lämmitä saunaa normaalisti mutta pidä ovea auki minuutin tai pari, kun itse suihkuttelet. Tämä pehmentää löylyistä pois ”ruoskan isku” -tunteen. Toimii niin sähkö- kuin puusaunoissakin.

Nuorisolle kipakat löylyt, vanhemmille pehmeät

– Meillä on lämmitetty saunaa 35 vuotta ovi auki pukuhuoneeseen -tyylillä. Nuoriso haluaa yleensä kuumemmat löylyt, joten he kylpevät ensin. Sen jälkeen ovi avataan, kunnes kosteushöyryt ja liika kuumuus tasaantuvat. Näin vanhukset voivat saunoa lempeissä löylyissä. Löylyt ovat pehmeän makeat eivätkä kuumat ja kuivat.

Ovi jätetään raolleen

– Lämmitämme saunan emmekä lauteita. Eli pidämme oven raollaan.

”Annan kiukaan sammua”

– Itse lämmitän saunan ovi raollaan. Annan kiukaan sammua kolmen pesällisen jälkeen siten, että jäljelle jää pieni hiillos. Lauteille mennessä nakkaan pesään pari pientä puuta pitääkseni lämmöt päällä. Näin löylyistä tulee pehmeät ja kosteat.

Yksi pesällinen riittää

– Sauna lämpiää yhdellä pesällisellä vajaa puoli tuntia. Lämpötila on sen jälkeen sopiva, reilu 60 astetta. Ensimmäisen pesällisen jälkeen lisään 1–2 puuta, en enää koko pesällistä. Näin lämpö pysyy yllä, ja löylyistä tulee pehmeät. Sauna itsessään ei kuumene liikaa.

Näin löylyistä ei tule liian kosteat

– Kesällä kun ulkona on yli 20 astetta lämmintä, mökillä sauna lämpiää kahdella pesällisellä. Kun menen saunaan, laitan kolmannen kerran pesään puita. Silloin siellä on noin 80–100 astetta, mikä on paras lämpö saunaan. Löylyistä ei tule liian kosteat.

Tuuleta sauna ennen löylyihin menoa

– Saunan voi tuulettaa ensin ennen löylyyn menoa, jos se on lämmennyt liian kuumaksi. Laudeliina estää pepun palamisen.

Lämmitä pienemmällä tulella

– Lämmitä mieluummin pienemmällä tulella kuin ovi auki. Eli tulipesää ei tarvitse ladata aivan täyteen.

Heitä löylyä puusaunassa vasta 10 minuutin jälkeen

– Puulämmitteinen ulkosauna lämpiää kesällä noin tunnissa 50–60-asteiseksi. Ovi pidetään kiinni. Kun 60 astetta on saavutettu, on aika mennä saunaan. Noin kymmenen minuuttia istumista, ja vasta sitten ensimmäisen kerran kevyesti vettä kiukaalle. Parhaat löylyt tulevat, kun ei lämmitä liian kuumaksi.

Kastelukikka auttaa

– Kuumat lauteet? Kastele ne kevyesti viileällä vedellä. Ei kuumia lauteita. Tuloksena kosteammat löylyt.

Koko alakerta lämpimäksi

– Ovi auki pesuhuoneeseen jotta sekin lämpenee. Tunnin päästä sauna on 60 astetta ja ihan passeli.

Tärkeintä on kiuas

– Ostakaa hyvät ihmiset oikean kokoinen kiuas. Esimerkiksi jos saunan koko on viisi neliötä, niin silloin ei tarvita sitä kaikkein isointa ja isommalla kivitilavuudella varustettua kiuasta. Muuten tulee varmasti liian kuuma.

Paljon kiviä kiukaaseen

– Sähkösaunassa löylyn pitää tulla kiviltä, ei vastuksilta. Kiukaaseen paljon kiviä, lämmitetään kuumaksi ja käännetään kiuas pois päältä, kun mennään lauteille. Löylyä kyllä riittää. Vilvoittelemaan mennessä käännetään taas kiuas päälle, ja niin edelleen. Hyvät ja pehmoiset löylyt saa sähkösaunastakin.

Sähkösaunallakin saa pehmeät löylyt

– Sähkösaunassakin saa miltei puulämmitteisen kiukaan kosteat löylyt, kun sammuttaa kiukaan muutamaa minuuttia ennen saunaan astumista. Siinä välissä kun riisuu vaatteet, on löyly pehmentynyt jo huomattavasti. Mukavaa ja rentouttavaa löylyä saunan täydeltä. Nauttikaa!