Suomalaiset jakavat parhaat siivousniksinsä, joilla homma helpottuu kummasti: ”Puhdistuu minuutissa”

Kokosimme lukijoiden siivousvinkkejä. Oletko kokeillut näitä?

Siivoaminen jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan – joku tykkää, toinen ei. Kokosimme taannoin julkaistuun artikkeliimme 10 siivouskikkaa arkisiivouksen helpottamiseksi, jotta vinkit eivät olisi vain pienen piirin tiedossa.

Juttu keräsi paljon kommentteja lukijoilta. Kommenttikentässä innostuttiin jakamaan myös omia vinkkejä, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi monissa siivoustilanteissa. Kokosimme niitä alle.

Eräs lukija vinkkaa, että sotkut pitäisi pyyhkäistä pois heti – muuten ne pinttyvät.­

”Sama niksi oli käytössä ennen myös tummentuneisiin valkopyykkeihin”

– Tätä ohjetta en ole nähnyt vuosikausiin lehden niksipalstoilla: tummuneet kahvikupit saa taas valkoisiksi, kun niitä keittää pyykkipulverivedessä. Sama niksi oli käytössä ennen myös tummentuneisiin valkopyykkeihin, kuten lakanoihin. Harvemmilla tietysti on mahdollista keittää lakanoitansa nykyaikana.

– Olen aina putsannut silitysraudan suolalla. Rauta kuumaksi ja jokin puuvillaliina silityslaudalle ja siihen suolaa pari teelusikallista. Sitten raudalla silitellään hetken verran. Tulos on puhdas ja kirkas!

– Ruokasooda on kyllä kova aine. Tein siitä veden kera mössön, jota levitin pinttyneelle liedelle. Vaikutusajan jälkeen joutui kyllä hankaamaan, mutta puhdasta tuli. Hiukan myöhemmin kokkailin ja tuli roiskeita, joten pyyhin lieden uudelleen. Ilmeisesti lämmön vaikutuksesta levyjen reunoista lähti erittäin paljon likaa. Eli vähän lämpöä ruokasoodan lisäksi, niin avot, kyllä lika lähtee!

Siivous jakaa mielipiteitä. Joku tykkää, toinen ei.­

”Minuutissa puhdistuu se, minkä putsaamiseen menee kohta koko päivä”

– Tuo alumiininen rasvasuodatin puhdistuu ainakin meidän kotona tiskikoneessa. Ne jotka haluavat käsin hinkata, niin siitä vain.

– Putsatkaa ne hellat, peilit ja uunit heti, niin se lika ei tartu heti kiinni. Minuutissa puhdistuu se, minkä putsaamiseen vuoden kuluttua menee koko päivä.

– Pyykinpesuaine toimii paljon tehokkaammin rasvaan kuin sokerinpala. Pyykinpesuainetta hieman kosteaan sieneen – pinttynyt lika irtoaa hyvin ja kaikenlaiset pinnat, kuten lavuaarit, voi sillä puhdistaa.

– Siisteyden voi aloittaa siitä, ettei tassuttele paljain varpain kotona. Esimerkiksi Ranskassa ei ole mitään asiaa keittiöön paljain jaloin.

Peili ja ikkuna ovat usein hankalia siivottavia.­

”Tulee niin kirkasta, ettei lasia edes huomaa”

– Ensin kuumaa vettä tiskialtaaseen, sitten rasvasuodattimen ”ylös alas rumpsuttamista” veden alla. Lopuksi suodatin tiskikoneeseen. Siitä tulee kirkas, aivan kuin uusi! Verkkomaista pintaa ei kannata missään tapauksessa hinkata harjalla. Silloin lika vain painuu entistä tiukemmin teräsverkkoa vasten.

– Mikro on käytössä päivittäin ja pyyhin sen käytön jälkeen. Uuninkin pyyhin heti, kun se on jäähtynyt. Jos ei ole käsivoimia, ei kannata kokeilla sokeripalaa, vaan pyyhkiminen on helpompaa.

– Lorautan ikkunanpesuveteen (viisi litraa vettä) pari ruokalusikallista etikkaa. Pesen rätillä ja vedän lastalla kuivaksi, nurkat kuivaan talouspaperilla. Tulee niin kirkasta, ettei lasia edes huomaa!

”Tulee niin kirkasta, ettei lasia edes huomaa”, kirjoittaa eräs Ilta-Sanomien lukija.­

”Homma hoituu uunin tyhjennyksen lomassa”

– Takan lasi kirkastuu, kun otat tuhkaa uunista kosteaan talouspaperiin ja hankaat sillä. Viimeistele puhtaalla paperilla. Homma hoituu uunin tyhjennyksen lomassa.

– Peili pysyy pitkään huurtumattomana, kun sen käsittelee partavaahdolla. Suihkaus vaahtoa rättiin ja levitys. Sitten kuivaus ja hankaaminen toisella kuivalla rätillä.

– Käsittelen autovahalla vanhat käsienpesualtaat. Ei tule tahroja niin nopeasti, kun pinta hylkii sekä vettä että likaa. Tee tämä tosin omalla vastuulla. En uskaltaisi käsitellä uuden talon altaita näin.

– Laita sitruunanpuolikkaita jääkaappiin estämään hajujen muodostumista. Kun pinta kuivuu, leikkaa uusi pinta ja jätä siivu pohjastaan kiinni. Seuraavalla kerralla poista ensimmäinen siivu ja jatka niin kauan, kun sitruunaa riittää leikattavaksi.

– Jääkaappi pysyy puhtaana, kun ei sotke ja pyyhkii heti tahrat pois. Elintarvikkeita ei kannata jättää pilaantumaan ja säilytysastioissa kannattaa pitää kansi päällä.

– Keitä mikrossa vettä mukissa niin että mikro höyrystyy. Lika irtoaa pinnoilta helposti.

