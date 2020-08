20 vuotta maailmalla asunut Mira: Näistä suomalaisista päähänpinttymistä on ollut ulkomaanvuosina lähinnä riesaa

Varttuminen Suomen pohjoisilla leveysasteilla synnyttää joukon päähänpinttymiä, joista ei tahdo päästä ulkomailla asuessakaan eroon – ei, vaikka vähän aihetta olisi, kirjoittaa Etelä-Euroopassa ja tropiikissa vuosia asunut Mira Jalomies.

Mira Jalomies on asunut lämpimisä maissa vuosia. Suomalaiset tavat ovat silti pinttyneet mieleen.­

1. Luonnonvalon määrä on maksimoitava

Koska olen varttunut Suomen jokavuotisessa, kuukausia kestävässä hämäryydessä, luonnonvalon tärkeys on noussut ihan omiin stratosfääreihinsä. En saa valosta koskaan tarpeekseni. Milloinkaan sitä ei voi olla liian paljon.

Sittemmin olen asustellut jo vuosia ulkomailla paikoissa, joissa on ollut paikallisten mielestä auringonvaloa hyvinkin riittämiin, ympäri vuoden, jopa reilusti yli tarpeen – minkä vuoksi he suojaavat kotinsa täyspimentävillä verhoilla ja katoksilla. Monissa etelänmaissa telkeydytään joka kesäpäivä ikkunaluukkujen taakse.

Monissa etelänmaissa pidetään kesäpäivinä ikkunaluukut visusti kiinni. Suomalaiseen mentaliteettiin se ei vain sovi.­

Järkeni on kyllä koettanut hokea, että tavasta kannattaisi todellakin ottaa mallia: sisällä olisi monta astetta viileämpää ja paljon miellyttävämpää.

Mutta ei suomalainen pysty. Tuntuu aivan mielenvikaiselta kykkiä turhan päiten hämäryydessä, keskellä päivää.

2. Hyvää säätä ei sovi tuhlata

Hyvin tiukkaan on juurtunut myöskin ajatus siitä, että kaunista ilmaa ei pidä haaskata sisällä nyhjäämiseen. Tämä on osoittautunut aikamoisen raskaaksi ohjenuoraksi maissa, joissa on jokseenkin joka päivä kesäisen kaunis ilma, eikä juuri koskaan sada montaa tuntia putkeen.

Miten monesti olen toivonut, että olisipa nyt edes yhden päivän ajan oikein todella rankkasateinen ja myrskyisä sää, jotta voisi vain oleskella sisällä, siitä syyllisyyttä tuntematta.

Tämä päähänpiintymäni on myös rasittavan mustavalkoinen: se ei lainkaan huomioi sitä seikkaa, että oikeasti sää voi olla huono myös siten, että on aivan liian kuuma.

Espanjassa kattoterasseja on tapana käyttää lähinnä pyykin kuivattamiseen, jos siihenkään.­

3. Säätiedotuksia on seurattava säännöllisesti ja jatkuvasti

Suomessa opin elämään säätiedotuksesta toiseen. Tuleva sää oli joka hetki pakko tietää. Mitä pidempi ajanjakso kerrallaan paljastettiin, sen parempi. Ennusteiden mukaan koetin suunnitella jokaisen liikahdukseni.

Espanjassa asuessani jatkoin säätilan pakkomielteistä vahtaamista, vaikka se olikin tehty vaikeammaksi. Televisiossa ja sanomalehdissä kerrottiin lähinnä vain juuri sen hetkinen säätilanne, eikä juurikaan tulevaa.

Mutta entäpä nyt, kun asun trooppisessa Malesiassa, jossa on päivästä toiseen tasaisen lämmin ja muutenkin todella yksitoikkoinen sää? Olen palannut seuraamaan Suomen mukavan vaihtelevia säätiedotuksia, koska jotain säätä on päähänpinttymäni mukaan joka tapauksessa seurattava.

4. Oma parveke tai piha pitää olla – ja niistä kuuluu nauttia

Maailmalla on määrättömästi asuintalojen parvekkeita ja terasseja, joita käytetään vain pyykin kuivattamiseen, tupakan tupruttamiseen ja romujen säilyttämiseen. Löytyy myös läjäpäin kauniita pihoja, joissa viihtyvät ainoastaan puutarhurit.

Tälläkin miniterassilla olisi niin mukava istuskella päivät pitkät – ainakin ajatuksen tasolla.­

Suomessa on toisin. Meidät on opetettu ymmärtämään, miten omasta parvekkeesta tai pihasta iloitaan.

Suomessa asuessani vein tuolin ulos heti, kun kevättalven aurinko hieman pilkahti, ja nautin siitä, että tarkenin vain istua ulkona – vaikkakin pienen hetken ja monen viltin alla.

Niinpä minusta oli täysin järkeenkäypää ostaa talo Espanjasta sillä perusteella, että siinä oli kiva kattoterassi. Aivan suunnattomana yllätyksenä tuli, miten vähän sitä on tullut vuosien mittaan käytettyä. On ollut liian paahteista, liian tuulista, liian yksinäistä. Välillä olen raahautunut terassille vain sen vuoksi, että sain päänsisäisen ääneni hetkeksi hiljennettyä; tokihan tästä nyt pitää jotenkin nauttia.

Malesiassa muutimme vuosi sitten taloon, jossa on oma piha – jotta voisi grillailla ja perustaa vaikka yrttitarhan. Alkuhuumassa satsasimme pihakalusteisiin, kunnes totuus taas valkeni: ihan liian kuuma, ihan liikaa hyttysiä.

Ja taas päähänpinttymäni marmattaa: tuokin piha viruu tuossa aivan käyttämättömänä. Mitä haaskausta.

