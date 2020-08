Suomalaissisustajat esittelevät toimivat pikkukotinsa: ”Suunnittelemme vaatekaappiin hoitopöytää vauvalle”, kertoo yksiössä asuva Jenny

Suomalaissisustajat antavat vinkkinsä pienten neliöiden sisustamiseen.

Kodin rajalliset neliömäärät eivät tarkoita, etteikö pienestäkin kodista voisi tehdä toimivaa ja omannäköistä.

Parhaimmat niksit tietävät tietysti pienten kotien asukkaat.

Kysyimme taitavilta suomalaissisustajilta, millä vinkeillä pienten kotien sisustamisessa pärjää.

1. Pidä tavarakaaos hallussa

53-neliöisessä asunnossa tyttärensä kanssa asuva Miia on oivaltanut, että pienen kodin etu on muun muassa nopea siivous.

– Tavaraa ei pääse kertymään liikaa, kun tilaa on vähän. Hyvät ja toimivat säilytysratkaisut ovat tärkeitä pienessä kodissa, valoisassa kodissa asuva Miia sanoo.

2. Tee hankintoja, jotka palvelevat jatkossakin

Ilona on asunut Oulussa sijaitsevassa 28 neliön yksiössään puolisen vuotta. Hänen lempiasiansa nykyisessä kodissa on asunnon valoisuus, jota tuovat kahdella eri seinällä olevat ikkunat. Pohjaratkaisu nurkka-asunnossa on yllättävän hyvä ja toimiva.

Myös Ilonan edellinen koti oli yksiö. Ilona kokee yksiön sisustamisen isompaa asuntoa haastavammaksi. Tavaramäärän pitäminen minimissä, sirot huonekalut ja vaaleat sävyt toimivat pienissä neliöissä.

– Yksiössä asuminen on minulle väliaikainen ratkaisu. Tulevaisuudessa haaveilen omasta omakotitalosta, joten olen ostanut nykyiseen kotiini vain sellaisia asioita, joita pystyn hyödyntämään myös isommassa kodissa, Ilona kertoo.

3. Muuta sisustusta elämäntilanteen mukaan

Perheenlisäystä odottava Jenny asuu 36 neliön yksiössä Etelä-Suomessa. Asunto on sisustettu trendikkäästi bohotyyliin.

– Meidän minikodissamme viihtyvyyden kulmakiviä ovat tarkkaan harkitut sisustus- ja tilaratkaisut. Hyödynnämme esimerkiksi sohvan- ja sängynalustaa säilytyksessä. Minimalistisuus toimii yksiössä – vinkkini on, että karsi kaikki ylimääräinen, Jenny sanoo.

Joulukuussa syntyvä perheenjäsen on otettu huomioon yksiön sisustuksessa.

– Teimme muun muassa alkovin, jotta saimme tilaa jaettua järkevämmin. Suunnittelemme parhaillaan vaatekaappiin hoitopöytää vauvalle.

4. Tiedä viikkausvinkki, joka säästää tilaa vaatekaapissa

Nonnis ja Jori ovat asuneet 29,5 neliön helsinkiläisyksiössään vuodesta 2018 lähtien.

– Keskustelemme isommista hankinnoista yhdessä ja käymme säännöllisesti läpi omaisuuttamme: mitä pitäisi myydä ja antaa pois? Pyrimme siihen, että jokaisella tavaralla on oma paikkansa, pariskunta kertoo.

Pariskunnalla on kaksi vinkkiä yksiön säilytysratkaisuihin. Heidän mielestään tärkeintä on omistaa vain tavaraa, jolle on todella käyttöä. Toinen vinkki liittyy vaatteiden säilytykseen.

– Suurin osa vaatteistamme on pystyviikattuna lipaston laatikoissa, mikä on tilankäytöllisesti huomattavasti tehokkaampaa kuin hyllyille viikkaus.

5. Näe koti kokonaisuutena

Satu perheineen asuu 31 neliön yksiössä. Sisustusta Satu vaihtelee tiuhaan ja kokee asunnon pienen koon olevan enemmän etu kuin haitta nopeissa sisustustoimenpiteissä. Pienessä tilassa on helppo tehdä muutoksia.

– Maalaan seinät vähintään kaksi kertaa vuodessa uudella sävyllä. Lempikohtani asunnossa on olohuoneessa oleva alkovi, josta olen tehnyt kunnon pesän meille, Satu kertoo.

Sadun vinkki tasapainoiselta ja yhtenäiseltä vaikuttavan sisustuksen luomiseen on yksinkertainen.

– Näe koti kokonaisuutena ja sisusta tasapainoisesti.

6. Jaa pieni tila asettelemalla huonekalut oikein

Vilma on asunut 31,5 neliön yksiössään Jyväskylässä vasta pari kuukautta. Yksiö on osoittautunut erittäin toimivaksi ja parhaillaan opiskeleva Vilma arveleekin, että nykyisessä asunnossa vierähtää ainakin pari seuraavaa vuotta.

– Haastetta tuo tilan rajallisuus. Haluan jakaa tilan niin, että keittiö ja makuuhuone olisivat jotenkin erillään. Olenkin yrittänyt asetella tavarani niin, että keittiötä lähimpänä on ruokailuryhmä ja sänky on omalla paikallaan ikkunan vieressä.

7. Käännä kodin pienuus voitoksi

Kokkolassa asuvan Sinin koti on 35-neliöinen yksiö, jossa on pieni alkovi. Sisustuksessaan Sini suosii kierrätysmateriaaleja ja edullisia hankintoja.

– Pienen kodin etu on ehdottomasti pieni hinta. Koti on myös helpompi pitää siistinä ja puhtaana, Sini sanoo.

Sini on oivaltanut kodissaan, että väkisinkin paljon näkyvillä olevat säilytysratkaisut voi ja kannattaa ottaa osaksi sisustusta.

Kuvat: Haastateltavien Instagram-tilit