Valkoisen sävyjä on lukemattomia: näin löydät sen täydellisen omaan kotiisi

Esineiden kauniit muodot nousevat esille valkoista seinää vasten.

Jos yhtään on sisustuslehtiä selannut, ei ole voinut olla huomaamatta, että valkoinen on ollut sisustustrendien harjalla jo pitkään.

– Valkoinen on klassinen ja sopii moneen. Pohjoisen valo on vaihteleva ja meillä on pitkä vuodenaika, jolloin valo on todella vähissä, selittää valokuvaaja ja visualisti Ulla-Maija Lähteenmäki.

Vuodelta 1910 olevassa helsinkiläiskaksiossa lattialaudatkin on maalattu valkoiseksi.

– Valkoinen on valoisa. Valkoinen heijastaa valoa. Se tuo kotiin raikkautta ja ilmavuutta. Valkoiset tekstiilit voi putsata valkaisuaineella. Valkoiseen on helppo yhdistää muita värejä, hän jatkaa valkoisen ylistystä ja siteeraa Leonardo Da Vinciä:

”Jos haluat joidenkin värien näyttävän erityisen kauniilta, pohjusta työ ensin puhtaan valkoisella.”

Vantaalainen mansardikattoinen talo oli jo tyhjillään, kun lapsiperhe kunnosti sen moderniksi valkoiseksi unelmaksi.

Lähteenmäen kustantamo Cozy Publishing julkaisi keväällä opuksen, jossa esitellään 16 valkoisten seinien suomalaiskotia, Jonna Kivilahden" class="person">lahden ja Krista Keltasen Happy Homes White Walls -kirjan.

Lähteenmäen mukaan vuosi 1916 oli valkoisen historiassa käänteentekevä: silloin alettiin valmistaa titaanivalkoista sävyä, joka sijoittuu värikartalla lämpimien ja kylmien sävyjen väliin. Aiemmin oli käytetty sameita, mattapintaisia luonnonvalkoisia, joilla luotiin hienostuneita tiloja.

– Tästä uudesta valkoisesta tuli modernistien suosikki.

Valkoisen sävyjä on lukemattomia. On viileänvalkoista, kermanvalkoista, neutraaleja harmaanvalkoisia, murrettuja...

Miten sitten löytää sen oikean?

Kodissa Naantalissa valkoinen antaa tilaa merimaisemalle.

– Valitse mattapintainen valkoinen, jos haluat armoa seinäpinnan epätasaisuuksille. Mitä kiiltävämpi maali, sitä enemmän ne korostuvat. Lika ja sormenjäljet tosin näkyvät kauniissa mattapinnassa helpoiten, Ulla-Maija Lähteenmäki vinkkaa.