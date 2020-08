Kolmen pienen lapsen yksinhuoltaja Tanja kunnosti vanhan hirsitalon täysin uuteen uskoon – tältä siellä näyttää nyt

Kolmen pienen lapsen yksinhuoltaja osti täysin peruskorjattavan hirsitalon ja remontoi sen itse. Moni piti häntä hulluna, sillä urakka oli valtava.

Kuusi lasta, ero ja yksinhuoltajuus.

Taina Rossi, 38, on kokenut elämässään myös sen nurjan puolen.

Puolitoista vuotta sitten nuorimman lapsensa isästä eronnut Rossi joutui todelliseen tulikokeeseen jäädessään yksin kolmen pienen lapsensa kanssa.

– Vanhimmat lapseni ovat jo omillaan, mutta pienimmät ovat 2-, 8- ja 10-vuotiaita, Rossi kertoo.

Vaikeuksienkin keskellä unelmat saivat kuitenkin siivet.

– Päätin, että alan tehdä yksin niitä asioita, joista nautin. Aiemmin olin ajatellut, että tarvitsen siihen miehen rinnalle.

Samaan aikaan Rossi alkoi kaivata takaisin kotiseudulleen. Velkualla lapsena osittain asunut Rossi oli aina kokenut, että Varsinais-Suomessa sijaitseva kunta ja sen saaret olivat paikka, jonne hän todella kuuluu.

Taina Rossi päätti eronsa jälkeen, että alkaa toteuttaa haaveitaan.

Sitten Rossin isoäiti löysi Torista ilmoituksen myytävästä vanhasta hirsitalosta. Talo oli isoäidille tuttu. Lapsena hän oli yöpynyt siellä, kun saarilla käytiin kiertokoulua.

Taina Rossi osti eronsa jälkeen vanhan hirsitalon. Kolmen pienen lapsen yksinhuoltaja ryhtyi suureen remonttiin.

Rossi innostui taloajatuksesta heti, mutta oli varma, että ei saisi pankista lainaa. Tuohon aikaan Rossi oli paitsi lastensa yksinhuoltaja, myös lähihoitajaopiskelija.

– Menin vain piruuttani kysymään pankista lainaa. Ihme kyllä sain sen.

”Monet pitivät minua hulluna”

Kun Rossi oli kirjoittanut nimensä kauppakirjaan, alkoi vanhan talon kunnostustyö. Työ ei ollut pienimmästä päästä.

Talo oli ollut asumattomana kymmenen vuotta ja toiminut viime aikoina pelkkänä kesämökkinä.

Kohta alkaa olla valmista.

Tehtävää oli sekä sisällä että ulkona. Edessä oli työtä muun muassa salaojien, hirsien vaihdon, kylpyhuoneen rakentamisen, keittiön uusimisen ja sähköremontin parissa. Isoin juttu oli mökin liittäminen jätevesijärjestelmään.

– Moni piti minua hulluna, sillä talo oli täysin peruskorjattava.

Sisimmässään Rossi kuitenkin tiesi, että pystyisi urakkaan. Työ toimi terapiana myös erosta selviytymiseen. Sitä paitsi, olihan hän ennen tätäkin remontoinut yhden vanhan talon yhdessä ex-miehensä kanssa.

– Minulla on myös huonekalupuusepän koulutus.

”Oli iltoja, jolloin vain itkin”

Remontti alkoi kesällä 2019 reippaasti, ja eteni, kun kesä vaihtui syksyksi ja tuuliseksi talveksi.

Uupumus alkoi kurkkia olan takana.

Kun olohuoneen hirret paljastuivat lahoiksi koko seinän leveydeltä ja ulkokaivon pumppu hajosi, stressi oli valtava.

Olohuoneessa hirret piti vaihtaa koko seinän leveydeltä ja korkeudelta.

Kaiken lisäksi perhe joutui asumaan ilman mukavuuksia, sillä keittiötä ja kylpyhuonetta ei ollut. Käytössä oli siis vain ulkohuussi ja -sauna. Työtä tehtiin yötä myöten pimeässä ja kylmässä.

– Oli iltoja, jolloin vain itkin ja tuntui, että kaikki kaatuu päälle. Mutta seuraavana päivänä aloitin taas uudella vimmalla.

Lapsille remonttityömaalla asuminen oli kuitenkin vain elämys.

– On käsittämätöntä, miten sopeutuvaisia he ovat olleet. Olen kysynyt useaan otteeseen, haluaisivatko lapset asua mieluummin vaikka rivitalossa, mutta vastaus on joka kerta ei.

Talo näyttää jo kodilta

Kesällä 2020 talo näyttää jo aivan erilaiselta kuin vuosi sitten. Remontti on alkanut tuottaa hedelmää.

Tehtävää on yhä, mutta osittain alkaa olla jo valmista.

Taloon on vedetty vedet, salaojat ovat valmiit ja sisälläkin alkaa näyttää kodilta.

– Sähköremontti on melkein valmis, keittiö ja kylpyhuone ovat valmiit, lattioita on avattu ja korjattu, ikkunoita vaihdettu ja uuni on muurattu. Hirsiä on myös vaihdettu, Rossi luettelee.

Ennen remonttia. Talven ajan Rossi lapsineen käytti ulkohuussia.

Nyt kylphuone on valmis. Perhe voi asua talossa jo normaalisti, vaikka remontti on yhä kesken.

Ennen talven tuloa Rossi asentaa taloon vielä tuulensuojalevyt. Tarkoitus on lisäksi korjailla vanhoja multapenkkilattioita. Ensi kesänä on vuorossa ulkovuorausremontti.

Turhaa tässä talossa ei kuitenkaan remontoida. Kaikki tehdään perinnerakentamisen oppien mukaan, mikä tarkoittaa, että muovia ei käytetä. Käytössä on muun muassa paperitapetit ja hirret ilman höyrynsulkumuovia.

Muutkin pystyvät samaan

Yksinhuoltajan apuna on häärinyt projektin ajan joukko läheisiä, mutta Taina Rossi on sitä mieltä, että vastaavaan pystyy jokainen, joka tahtoo.

– Tärkeintä on, että pystyy tekemään päätöksen työhön ryhtymisestä. Sen jälkeen pystyy mihin vain. Minä olen tehnyt kaiken mitä pystyy, itse.

Taina Rossi rakastaa vanhoja taloja. Hän remontoi kotia perinnemenetelmillä.

Taina Rossin unelmalle on tullut tähän mennessä hintaa noin 120 000 - 125 000 euroa.

– Talo maksoi 75 000 euroa ja remontti arviolta 45 000 - 50 000 euroa. Suurin osa remontista meni jätevesijärjestelmään, kunnan veden vetämiseen ja kaivuutöihin.

Sisustukseen ei sen sijaan mennyt paljon rahaa.

– Olen ostanut kaiken mahdollisen käytettynä. Esimerkiksi wc-kalusteet tulivat maksamaan 150 euroa ja keittiönkaapit 250 euroa. Säästö oli valtava, mutta lopputulos on silti mielestäni tosi kaunis.

Kokemus on ollut rankka, mutta kaiken työn arvoinen.

– Paljon on vielä edessä, mutta tunne siitä, että mihin on itse pystynyt, on upea. On ollut jokaisen hetken arvoista nähdä, miten vuosia tyhjillään ollut talo muuttuu kodiksi, ja täyttyy taas lasten askelista ja naurusta, Rossi iloitsee.