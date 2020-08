Anni teki 90-luvun asuntovaunusta uskomattoman kauniin – kuin minikokoinen kesämökki

Annin vanha asuntovaunu on taidolla laitettu.

Suomessa eletään vahvaa matkailuautoilubuumia. Myös vanhojen asuntovaunujen tuunaus on tällä hetkellä todella suosittua.

Tuunauksesta ovat innostuneet etenkin nuoret, jotka hankkivat vanhoja vaunuja, ja tuunaavat niistä tämän päivän makuun sopivia sisustushelmiä.

Yksi tuunauksesta innostuneista on Iissä asuva Anni, 31, joka hankki miehensä Aleksin kanssa nelihenkiselle perheelleen asuntovaunun tämän vuoden toukokuussa.

Vuoden 1990 Solifer-asuntovaunu oli hyvässä kunnossa, mutta Anni halusi tuunata siitä omaan sisustusmakuun sopivan.

– Miehenikin vitsaili, että hommataan asuntovaunu, ettei sisällä kotona ole koko ajan tarve muuttaa jotakin, innokkaaksi sisustajaksi tunnustautuva Anni kertoo.

Skandinaavisesta mutta boheemista sisustuksesta pitävä Anni halusi vaunuun samaa tyyliä mitä kotonakin oli.

Vinkkejä hän hankki Facebookin suosituista Karavaanari Tuunaajat ja Boheemi ja skandinaavinen sisustus -ryhmistä.

– Tykkään maanläheisistä väreistä ja materiaaleista, Anni kertoo.

Tuunaus tehtiin omaa tyyliä ajatellen

Asuntovaunussa vaihtoon meni ensimmäisenä lattiamatto, joka vaihdettiin uuteen muovimattoon. Käynti tutussa remonttiliikkeessä riitti. Muovimatto piti vain leikata itse sopivan kokoiseksi.

Sitten Anni uusi kaikki vaunun patjat, jotka olivat alkuperäiset.

Vaunusta myös poistettiin U-mallinen istuin, minkä takia patjojen vaihto oli helppoa.

– Meidän piti hankkia vain vaahtomuovipatjat, jotka leikattiin sopivan kokoisiksi.

Yläsängyn tilalle vaunun takaosaan tehtiin puolestaan uusi yläkaappi, jossa on säilytystilaa.

Keittiö on vaunun todellinen helmi

Vaunun todellinen helmi on keittiö, joka on kuin suoraan sisustuslehdestä.

Anni kertoo, että tämän tyylinen keittiö on ollut hänellä haaveissa pitkään, mutta vuokralla asuvalle perheelle sen toteuttaminen kotona ei ole ollut mahdollista.

Vaunun näyttävä kaasuhella on alkuperäinen, mutta kaikki kaapit on maalattu uusiksi ja niihin vaihdettu vetimet. Keittiön seinässä on hauska tiilijäljitelmä.

– Sen olen tehnyt piirtämällä viivat ensin lyijykynällä ja sitten tussilla. Päälle olen laittanut lakkaa.

Jääkaapin ovi on tuunattu sisustusmuovilla, ja siihen kiinnitetyt kirjaimet ovat perheenjäsenten ensimmäisiä etukirjaimia. Perheessä on aikuisten lisäksi kaksi lasta.

Tuunaukseen meni noin 1 500 euroa

Uudenkarheaksi remontoidulla asuntovaunulla on tehty vasta pieniä reissuja, mutta syksyllä koko perhe haaveilee ruskaretkestä Suomeen. Joskus tulevaisuudessa olisi kiva kierrellä myös Eurooppaa.

Muita asuntovaunujen tuunaamisesta innostuneita Anni kannustaa kokeilemaan tuunausta rohkeasti.

– Minä olen aina tehnyt käsillä paljon, vaikka ei minuakaan kukaan ole opettanut. Eli rohkeasti kokeilemaan vaan!

Asuntovaunun tuunaus ei vaadi isoa budjettia.

Anni arvioi, että oman vaunun tuunaukseen meni karkeasti arvioiden 1 500 euroa.

Palkkiona on liikkuva kesämökki.

– On kiva, ettei tarvitse olla sidottuna yhteen paikkaan.