Kuin toinen olohuone – suomalaiset esittelevät upeat verantansa: ”Todella pieni, mutta viihtyisä”

Veranta voi parhaimmillaan olla koko kodin kaunein paikka.

Kuisti eli veranta on erityisesti isojen omakotitalojen ylellisyys, jossa voi nauttia valonsäteistä tai vaikkapa aamupalasta.

Veranta sisustetaan yleensä muun kodin tyyliin sopivaksi.

Kysyimme suomalaisilta sisustajilta, miten he ovat kuistinsa sisustaneet.

”On ihana istahtaa rottinkituolille”

Mirva Koriseva asuu Orivedellä vanhassa 40-luvulla rakennetussa puutalossa.

Vanhan talon tunnelma jatkuu myös verannalla, jossa tunnelmaa luovat muun muassa vanhat paneelit, rottinki ja kukat.

– Veranta on sisustettu lähes kokonaan kierrätetyillä huonekaluilla. Tuorein löytö on mieheni Facebook-kirppikseltä bongaama rottinkinen kukkapöytä. Siinä kelpaa kukkien paistatella auringossa.

Vaikka veranta koostuu kierrätyslöydöistä, Koriseva haluaa sisällyttää vanhaan myös nykyaikaa.

– Tykkään keksiä tavaroille uusia käyttötarkoituksia. Rottinkipeili kuistillamme on peräisin vanhasta Ikean tilanjakajasta, josta olen riisunut tarpeettomat osat pois.

Korisevan suosikkimateriaali kuistilla on rottinki, sillä se sopii hyvin yhteen alkuperäisten vanhojen paneelien ja puulattian kanssa.

– Veranta on ihanan valoisa. Lasten nukkuessa päiväunia, sinne on ihana istahtaa rottinkituolille nauttimaan kuppi kahvia ja fiilistellä pysähtynyttä tunnelmaa.

Ikkunaremontti kruunasi verannan

Hämeenlinnassa, 40-luvun puutalossa asuva Tiina on aina ihastellut vanhojen talojen koristeellisia ruutuikkunoita. Niinpä Tiina päätti teettää ikkunaremontin myös omaan kotiinsa vuosia sitten.

– Olisin halunnut puiset ikkunanpokat, mutta käytännön syistä valitsimme alumiinin. Sain kuitenkin verannalle pienet ruudut,.

Verannan Tiina on sisustanut intuitiotaan kuunnellen. maan- ja luonnonläheisiä värejä suosien. Niihin on helppo yhdistellä pientavaralla eri värejä.

– Lempiasiani kuistilla on ehdottomasti rottinkituoli, joka on isoäidin peruja ja ollut sukumökillä siellä sun täällä. Jossain vaiheessa joku on maalannut sen valkoiseksi. Tuolin tunnearvo on suuri.

Kuistin sisustusesineet ovat nekin suvun vanhoja.

– Lisäksi tykkään paljon AmandaB:n vaalean terrakotan sävyisistä sementtiruukuista.

Kuin toinen olohuone

Vanessan Strengellin veranta sijaitsee kotona Kokkolassa.

– Meidän verantame on todella pieni mutta viihtyisä. Halusin että siitä tulee toinen olohuone joten siellä on paljon tyynyjä ja peittoja, Strengell kertoo.

Veranta on vaalea, kuten talon muukin sisustus. Kuistilla elämästään nauttii muun väen lisäksi myös perheen pieni koira.

Verannalta avautuu upea maisema

Heidi Kaljusen koti sijaitsee Lappeenrannan maalaismaisemissa, järven tuntumassa. Ennen talon rakentamista asukkaat etsivät vanhaa taloa, joissa ihastuttivat muun muassa talojen kuistit.

– Päätin, että haluan uuteen kotiimme juuri sellaisen vanhanhenkisen lasikuistin, ja sen sain.

Parasta kuistissa on Kaljusen mukaan sen valo ja maisema, joka sieltä avautuu.

– Kesäiltoina saamme usein nauttia ihanista auringonlaskuista. Kuisti on rauhoittava, hyvän mielen paikka.

Veranta on sisustettu juurikin valoa ajatellen. Vaalean sisustuksen myötä ulkoa tuleva valo yltää olohuoneeseen asti. Tilassa on myös ripaus mustaa ja rottinkia.

– Pidän vintagesta ja teen sisustushankinnat suurelta osin kierrätettynä. Mukana on kuitenkin myös jotain uutta. Tyyli kuistilla onkin kerroksellinen.

Kuisti on myös kesähuone

Rottinki tuntuu olevan päivän sana, sillä myös Helsingissä asustava Miia kertoo rakastavansa sitä ja käyttävän materiaalia mielellään.

– Halusin saada sitä ehdottomasti kalusteiden muodossa myös meidän kuistillemme.

Miian kodin verannan sisustus myötäilee muun kodin linjaa. Kuistilla melkein kaikki on kierrätyslöytöjä tai tavaroita, joita Miia on saanut.

– Värikkäät ja runsaskuvoiset tekstiilit sekä viher- ja hyötykasvit tuovat sinne tarvittavaa kodikkuutta ja runsautta.

Kesäisin kuisti toimii kesähuoneena, jossa nautitaan aamupalaa ja illallista tai luetaan kirjaa.

– Kuistille paistaa aurinko lähes koko päivän, joten kuisti toimittaa meillä myös kasvihuoneen virkaa.