Asuntomessujen 3 parasta saunaa on nyt valittu – messutaloissa ”poikkeuksellisen komeita lauteita”

Tuusulan asuntomessujen elämyksellisimmät saunat on valittu.

Sisustustrendit vaihtuvat tiheään, mutta sauna näyttää aina samalta, oli vuosi mikä tahansa.

Näin huomasin ajatelleeni Tuusulan asuntomessuilla vieraillessani. Messujen trendiasiantuntija Malla Tapio osoitti kuitenkin ennakkoluuloni vääräksi.

Tapio kehotti minua kiinnittämään huomiota erityisesti saunojen lauteisiin.

Vaikka messutalojen saunat olivat tänä vuonna pienentyneet aiemmista asuntomessuista, olivat niiden lauteet Tapion mukaan poikkeuksellisen komeita.

Finnlog Hetenan saunassa lauteet ovat lämpimän ruskeaa termoleppää ja seinäpaneelit tummaksi käsiteltyä mäntyä.

Hyvä esimerkki taitavasta tunnelmanluonnista löytyi muun muassa asuntomessukohde Finnlog Hetenan saunasta. Siellä lauteet ovat lämpimän ruskeaa termoleppää ja seinäpaneelit tummaksi käsiteltyä mäntyä.

Sauna tulee nähdä myös kokonaisuutena, joka alkaa jo ennen lauteille istumista, huomioi tiedotteessa suomalaisen saunan asiantuntijayhdistys ja sauna-alan yritysverkosto Sauna from Finland ry.

Sauna-asiantuntijayhdistys onkin valinnut Tuusulan asuntomessusaunojen joukosta elämyksellisemmät saunakokonaisuudet.

Niissä on otettu huomioon koko moniaistinen saunapolku eli se, mitä tapahtuu ennen saunaa, saunassa ja saunan jälkeen. Palkituissa kohteissa korostuvat erityisesti sekä arjesta irtautuminen että vastuullisuus.

Asuntomessujen kolme parasta saunaa

Kohde 4: Paritalo Veljesteco (tummalauteinen pihasauna)

Veljesteco-asuntomessukohteen sauna sai kiitosta muun muassa monipuolisesta puun käytöstä ja vastuullisuudesta.

Raadin perustelut: Kohteessa puuta on käytetty monipuolisesti ja kestävästi, joka lisää saunaelämyksen aitoutta ja vastuullisuutta. Laaja patiotila edistää rentoutumista vilvoitellessa ja pihakeittiö tuo ruoan osaksi elämystä. Poreamme virkistää ympäri vuoden.

Lounge-tilat yhdistävät sekä yhteisöllisyyden ja yksityisyyden. Elävä tuli tuo tärkeän ja nautinnollisen elementin, sillä jo pelkkä tuleen tuijottaminen auttaa hetkeen tarttumisessa. Sauna on erillään varsinaisesta asunnosta ja tarjoaa samalla toimivan vierashuoneratkaisun.

Kohde 6: Villa Mikael

Asuntomessukohde Villa Mikaelin sauna sai kiitosta muun muassa toimivista ratkaisuista. Kuntoutus-, pesu- ja saunatilat muodostavat hienon kokonaisuuden. Löylyn kierto saunassa takaa hyvät löylyt.

Raadin perustelut: Villa Mikaelin kokonaisvaltaisessa, laadukkaassa saunakokonaisuudessa on läsnä kaikki saunaelämyksen ydinarvot. Erityisesti vastuullisuuden arvo korostuu saunomisen saavutettavuudessa ja esteettömyydessä, joihin on paneuduttu jo suunnitteluvaiheessa.

Toteutus on täynnä toimivia ratkaisuja patiota myöten. Kuntoutus-, pesu- ja saunatilat muodostavat hienon kokonaisuuden. Löylyn kierto saunatilassa takaa hyvät löylyt. Löylyn annostelukin on vaivatonta pelkällä napin painalluksella.

Kohde 17: Talo Keuda

Keudan erillinen, pihalla olevan rakennuksen saunakokonaisuus on elämyksellinen. Pieni sauna on toimiva ja lauderatkaisu sallii vaivattoman siivouksen myös lauteiden alta.

Raadin perustelut: Kohteen erillisen, pihalla olevan rakennuksen saunakokonaisuus on elämyksellinen. Pieni sauna on toimiva ja lauderatkaisu sallii vaivattoman siivouksen myös lauteiden alta. Sauna on kompakti ja terassialue on pieni ja toimiva keidas vilvoitteluun.

Kunniamaininnan saivat

Lisäksi Sauna from Finlandin asiantuntijaraati antoi kunniamaininnan kahden kohteen, Terratinta-talo Puustellin Helmen (kohde 26) ja Honka Huomenen (kohde 41) saunakokonaisuuksille.

Puustellin Helmen sauna sai kiitosta rohkeasti käytetystä laatoituksesta.

Honka Huomenen sauna sai kunniamaininnan äänimaisemasta. Saunoja voi halutessaan valita elämyksensä taustaksi luonnon ääniä, joka oli raadin mielestä oivallinen lisäelementti rentoutumiselle.

Asiantuntijaraadin mukaan Puustellin Helmessä on rohkeasti käytetty laatoitusta niin sauna- kuin suihkutilassa, ja simpukkakuvio luo raikkaan vedellisen elämyksen.

Honka Huomen saa puolestaan raadin kunniamaininnan äänimaisemasta. Saunoja voi halutessaan valita elämyksensä taustaksi luonnon ääniä, joka oli raadin mielestä oivallinen lisäelementti rentoutumiselle.

Asuntomessut järjestetään 3.-30.8.2020 Tuusulassa.