Kirpputoreilta löytyy todella outoa tavaraa – ostaisitko sinä ultraäänikuvan, karkkipaperin tai käytetyn kertakäyttötuotteen?

Lyhyellä kirppiskierroksella löytyi paljon outoa kauppatavaraa. Paskat Kirppislöydöt -blogi on arkistoinut erikoisia kirpputorituotteita jo vuosia. Katso video!

Kirpputorien kiertely on vähintäänkin mielenkiintoista. Vanhat esineet herättävät nostalgisia muistoja, ja upeat löydöt ihastuttavat. Outoudet myös naurattavat ja ihmetyttävät – niin paljon, että ne keräävät suurta menestystä netissä.

Kirpputorien surkeimpia kauppatavaroita julkaisee kenties Suomen suosituin kirppisblogi Paskat kirppislöydöt, joka viihdyttää myös Facebookissa ja Instagramissa. Lähes kaikki julkaistut kirppislöydöt tulevat nykyään blogin tai sometilien seuraajilta.

Tavaran myyntikelpoisuudelle on ilmeisen helppo sokeutua. Sanonta ”toisen roska, toisen aarre” kiteyttää Paskat kirppislöydöt -blogin teeman. Blogin löytöjen arkisto muodostaa tutkimusmatkan siihen, miten pitkälle sanonnan sisältöä voi venyttää.

– Jos esine on hyvin henkilökohtaisella tavalla uniikki, on vaikea kuvitella, kuka sen voisi kirppikseltä tarvita – vaikka se olisikin ihan ehjä ja kunnossa, esimerkiksi valmiiksi nimikoitu – kenties käytetty tuhkauurna tai lapsen ultraäänikuva, Paskat kirppislöydöt -blogin tiimi kertoo.

Hintalappu voi olla mieleenpainuva, vaikka tuote ei olisikaan sinänsä huono. Paskat kirppislöydöt toteaa, että yleinen tapa on myydä esinettä kaksinkertaisella hinnalla alkuperäissummasta. Tämä on erityisen huvittavaa varsinkin silloin, jos alkuperäinen hintalappu on unohdettu poistaa kirppistuotteesta.

– Hauskimpiin löytöihin kuuluvat myös inhimilliset nimeämiskömmähdykset kuten "sokerikko" (nenänhuuhtelukannu), "laminaattikone" (paperisilppuri), "hirvityyny" (kirahvityyny), "lepakko" (rausku) ja "ukulele" (marakassi), nimettömänä pysyvä blogin tiimi kertoo.

Blogin tarkoituksena ei ole harmitella kirppislöytöjen surkeutta, vaan saada viattomat naurut. Aika ajoin joku kommentoija kokeekin Paskat kirppislöydöt -blogissa naureskellun tavaran tarpeelliseksi. Esimerkiksi askartelijoille maallikon turhake saattaa olla erityisen tavoiteltu.

– Karkkipapereita ja kahvipaketteja alan harrastajat puolustavat mielellään äänekkäästi. Muumimukin sirpaleilla on oma ostajakuntansa korunikkareiden keskuudessa, vaikka ne keskivertokansalaiselle ovatkin vain sirpaleita. Valurautapannuista on opittu kantapään kautta, että niille ei sovi nauraa, vaikka ruostetta olisi sentin kerros.

Blogin ylläpitäjät kertovat myös, että kaikki kirppistarinat eivät ole iloisia ja hauskoja.

– Rikkinäisten ja huonolaatuisten kirppistavaroiden ihmettelyssä on se ongelma, että yhden roska voi olla toisen aarre myös taloudellisen eriarvoisuuden vuoksi. Jollakin voi tehdä niin tiukkaa rahasta, että polvesta rikkinäisten housujen ostaminen on todellinen vaihtoehto. Niiden myyminen voi myös merkitä jollekulle paljon.

”Ei se tyhmä ole joka pyytää, vaan se joka maksaa”, kuuluu toinen vanha sananlasku. Myyntiin ei kuitenkaan tulisi laittaa käytettyjä kertakäyttöastioita tai kosmetiikkaa, vanhentuneita elintarvikkeita, intiimihygienia tuotteita tai mitään kiellettyä.

– Kaikkein paskimmat kirppislöydöt ovat tietenkin tahallisia huijausyrityksiä tai aidosti vaarallisia tavaroita. Kaikki muu melkeinpä asettuukin sitten makuasioiden leveälle asteikolle.