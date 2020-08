5 käytännöllistä asiaa, jotka löytyvät jokaisesta suomalaiskodista – ja joita tulee ulkomailla asuessa ikävä

Nykyään voi hankkia helposti miltei minkä tahansa tarve-esineen asuipa missä maassa hyvänsä. Silti on joukko keksintöjä ja muita suomalaiskodeista löytyviä asioita, joita olen useasti ulkomailla kaivannut, kirjoittaa parikymmentä vuotta maailmalla asunut Mira Jalomies.

Ulkomailla asuttujen vuosien mittaan olen kanniskellut Suomesta – ja saanut tuliaisiksi – ison läjän tiskiharjoja. Olen myös raahannut mukanani muutaman matkalaukullisen pussilakanoita ja jokusen juustohöylän (sekä juustonkimpaleen, jota voi höylätä). Enää ei sitä tarvitse tehdä. Riittää, kun menee hädän hetkellä Ikeaan tai tilaa netistä, jos ei muualta löydä.

Tästä huolimatta on joukko kotiin ja asumiseen liittyviä, suomalaisittain tuiki tavallisia keksintöjä ja asioita, jotka ovat osoittautuneet melkoisiksi harvinaisuuksiksi muualla asuessa.

Listaan niistä tässä viisi.

1. Eristeet talon seinissä

Espanjassa, parisataa vuotta vanhassa talossa asustellessa, kaipasin joka ikinen talvipäivä sitä, että talon ulkoseinissä olisi jotain muutakin rakennusmateriaalia kuin huokoista, kosteuden ja koleuden hyvin läpäisevää kiveä.

Lämmin ilma viivähti huoneessa vain sen hetken, jolloin lämpöpumppua raaski pitää päällä. Ei puhettakaan, että kodissa olisi ollut yhtä aikaa useampi kuin yksi lämpöisehkö huone. Muissa tiloissa vallitsi 12–16 asteen raikkaus.

Aivan yhtä hyödyllisiä olisivat eristeet toki täällä nykyisessä asuinmaassa, Malesiassa; pitäisivät auringonpaahteisen, tainnuttavan kuumuuden ulkona, ja ilmastointilaitteilla viilennetyn ilman sisällä.

2. Hyvin toimivat suihkut ja hanat

Toisinaan olen joutunut vain haikailemaan sellaisen suihkun perään, josta tulee hyvällä paineella tasalämpöistä ja kyllin lämmintä vettä ilman, että vettä on lorotettava ensin vartti.

Sitäkin useammin olen kaivannut keittiön hanaa, josta tulee ylipäätään lämmintä, saati kuumaa vettä. Muun muassa Malesiassa ja Brasiliassa vesi lämpenee erillisellä sähkölämmittimellä, joka on tapana asentaa vain kylpyhuoneisiin. Haalealla vedellä on hankala tiskata rasvaisia astioita.

3. Näppärät keittiötarvikkeet

On osoittautunut mahdottomaksi löytää ulkomailta sellaista aivan pientä, yksinkertaista ja täydellisesti toimivaa sekä ikuisesti kestävää säilykepurkinavaajaa, joita Suomessa on liki joka kodissa. Tarjolla on jos jonkin sortin varrellisia, vivusta pyöritettäviä monimutkaisen näköisiä vempaimia, joista monet toimivat jonkin aikaa vähän sinne päin, kunnes hajoavat.

Monissa maissa perunat ja vastaavat kuoritaan juuresveitsellä – tai niin onnettomilla kuorimaveitsen kyhäelmillä, että niillä kuorii vain sormensa. Suomesta joskus muinoin ostettu, meikäläisittäin aivan tavallinen kuorimaveitsi on osoittautunut aarteeksi.

Toinen maailmalla harvinainen kapistus, joskaan ei tarpeellisuudessaan lainkaan edellisen vertainen, on kananmunanleikkuri. Ilmankin pärjää, mutta silti se on kiva omistaa.

Olisi myös hauska tietää, miten monta rullaa leivinpaperia olen vuosien mittaan kanniskellut Suomesta jonnekin muualle. Etenkin Euroopan ulkopuolella on ollut hankalaa löytää kaupoista jotain muuta kuin voipaperia, johon kaikki leivonnaiset liimautuvat kiinni.

4. Astiankuivauskaappi

Tiskikaappi on äärettömän nerokas keksintö, jota harvoin missään näkee. Niiden puutteessa tiski- tai työpöydän täytteenä on tavalla tai toisella epäkäytännöllinen kuivaustelineen rohjake, josta vuotaa tiskipöydälle lammikoita, sekä ruma kokoelma nurin perin käännettyjä kattiloita ja pannuja, koska laiskuuksissaan niitä ei viitsi käsinkään kuivata.

Joissain paikoissa vesi on tosin niin kalkkipitoista, että astiat olisi parempi kuivata käsin, jottei niihin jää kalkkijäämiä.

5. Järkevä ilmanvaihto

Monessa maassa asuntojen ilmanvaihto hoituu ikkunoita tai ovia auki pitämällä, tai ilmastointia jatkuvasti ”huudattamalla”.

Usein riittäisivät vallan mainiosti vain pienet tuuletusikkunat, -ritilät tai muut siihen tarkoitukseen suunnitellut aukot, jos sellaisia olisi. Ne auttaisivat kummasti niitäkin hetkiä, jolloin kotoa on pois pidemmän aikaa. Niin on ummehtunutta ja tunkkaista, kun takaisin palaa.

Ilmanvaihtoa helpottaisi kummasti myös se, jos edes joissakin ikkunoissa olisi hyttysverkko. Voisi kuvitella, että ne kuuluisivat vakiovarusteisiin esimerkiksi täällä Malesiassa tai Brasiliassa, jossa hyttyset ovat jokapäiväinen, ympärivuotinen riesa, ja jossa ne voivat levittää vakavia tauteja. Mutta eipä ole verkkoja näkynyt.

Tähän liittyen on mainittava myös kaipuuni kunnon Off! -suihkeiden perään – täkäläisten kauppojen iholle lempeät ja hyväntuoksuiset sitrusvaihtoehdot lähinnä houkuttelevat itikoita puoleensa.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter.