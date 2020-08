Mikael Turtiainen rakennutti isänsä Petri Turtiaisen kanssa Suomen esteettömimmän kodin, jossa vaikeasti vammautunut Mikael voi elää toimeliasta ja terveellistä elämää – edistäen samalla kuntoutumistaan.

Kansainvälisesti menestyneen tanssijan ja muusikon Mikael Turtiaisen matkan piti jatkua Washingtoniin opiskelemaan laulua ja musiikkibisnestä. Vuonna 2008, pari päivää ylioppilasjuhlien jälkeen, tuo matka kuitenkin pysähtyi, kun Mikaeliin törmäsi raitiovaunu.

Yllä olevassa videossa pääset tutustumaan Mikael Turtiaisen kotiin.

Mikael Turtiainen vaipui koomaan, josta heräämisen mahdollisuus oli lääkäreiden arvioiden mukaan alle yksi prosentti. Hän nukkui juhannukseen asti ja heräsi vanhempiensa hääpäivänä. Ammattilaiset eivät uskoneet, että Mikael tulisi liikkumaan tai kommunikoimaan enää, mutta hän opetteli kaiken uudelleen. Hengittämisestä, lihasten liikuttamisesta ja äänen tuottamisesta alkaen.

Nyt Mikael puhuu, tanssii ja tekee musiikkia. Hän on rakennuttanut talot itselleen, koiralleen Kingille ja avustajalleen Sannille sekä puolisolleen Johannalle. Villa Mikael ja Villa Sanni komeilevat Tuusulan asuntomessuilla 2020. Tämä kahden talon kokonaisuus on älykäs, ekologinen ja esteettinen. Se on myös suurella todennäköisyydellä Suomen esteettömin asumisratkaisu.

Mikael tulevalla kotikadullaan. Hän muuttaa syyskuussa asuntomessujen jälkeen.

Villa Mikaelia ovat olleet toteuttamassa useat yhteistyökumppanit, ja pääkumppani on ollut Honkarakenne Oyj. Mikael itse on suunnitellut talon visuaalisen ilmeen, ja talon jokainen yksityiskohta on mietitty edistämään Mikaelin terveyttä ja toimintakykyä.

Mikaelin isä Petri Turtiainen vastasi talon esteettömyydestä. Perehtyminen esteettömyyteen alkoi tämän kolmivuotisen projektin myötä.

– Mielestäni vanhemman tehtävä on mahdollistaa mahdollisimman hyvä ja itsenäinen elämä lapselleen, jotta tämä voi elää niin omatoimista elämää kuin vain voi, Petri Turtiainen kertoo.

Petri Turtiainen Villa Sannin edessä. Taustalla Villa Mikael.

Talossa Mikaelin on helppo kulkea ja toimia. Kaapit laskevat ja nousevat Mikaelin korkeudelle. Tuolit ja tasot on rakennettu Mikaelin mittojen mukaan. Huonekalut liikkuvat helposti rullien avulla. Korkea katto ei kaiu, vaan akustiikka on mietitty tarkkaan, sillä Mikaelin toinen korva on kuuro ja toinen ääniyliherkkä.

Seiniä koristavat Mikaelin ja hänen äitinsä Marjo Kullberg-Turtiaisen tekemät maalaukset, jotka on maalattu akustiikkaturvelevyille. Ne pitävät osaltaan huolta talon akustiikasta.

Mikaelin maalaamat taulut sekä TV:n yläpuolella Mikaelin äidin teos.

Näkymät on mietitty Mikaelin näkökulmasta. Keittiön matalalla olevasta ikkunasta näkyy metsä ja olohuoneen lepotuolilta kaunis piha, jossa hyönteiset pörräävät kasveissa.

– Kun Mikael ei jaksa enää katsoa ulos pihalle, niin hän voi kääntää nojatuolia oikeaan asentoon ja katsella ylhäälle seinään piilotettua televisiota, Petri Turtiainen kertoo ja näyttää, kuinka kätevästi tuoli vaihtaa asentoaan.

Itsensä desinfioiva pönttö. Tilan visuaalisen ilmeen on luonut Mikael.

Pihaa kutsutaan Mikaelin kesämökiksi. Siellä voi nauttia valosta aurinkotuoleilla, ruokailla ison pöydän ääressä, grillata, kellua ympärivuotisessa porealtaassa tai polttaa puuta takassa, joka hehkuu isoista ikkunoista sisälle asti.

Kingi-koiralle on kulku pihalle oman luukun kautta. Luukku avautuu pannan tunnistesirulla. Pihan kautta käy reitti avustaja Sannin kotiin.

– Sannilla onkin vain viiden metrin työmatka, Petri Turtiainen naurahtaa ja jatkaa talon esittelyä.

Mikaelin piha/kesämökki. Ruohikolle on tulossa helppohoitoisia apiloita, jotka keräävät ympärilleen hyönteisiä.

Kuntoutushuoneessa on fysioterapian lisäksi mahdollisuus tehdä monipuolisesti musiikkia, tanssia ja treenata. Kuntoutuminen on tehokkaampaa, kun fysioterapeutti voi matkustaa Mikaelin luokse.

Isosta huoneesta avautuu tie kylpyhuoneeseen ja saunaan. 50 senttimetrin korkeudelle sijoitetuilla lauteilla saa saman saunakokemuksen kuin ylälauteillakin saunan älykkään suunnittelun ansiosta.

Sauna sekä poreallas edistää Mikaelin kuntoutumista.

Mikaelin keuhkokapasiteetti on 50 prosenttia normaalista. Talon painovoimaisen ilmanvaihdon vuoksi sisäilma on erittäin puhdas ja terveellinen. Ilma ei jää kiertämään sisälle. Mikael pystyy säätämään ilmanvaihtoa itse – esimerkiksi sen mukaan, kuinka paljon vieraita talossa on.

Suomalaisista metsistä kerätty puumateriaali on antibakteerista mäntyä.

Makuuhuoneen vuoteessa on tukevat käsinojat ja vieressä siirrettävä yöpöytä.

– Mikaelin avustustarve on tällä hetkellä 16 tuntia päivässä. Kun arvioltaan puolen vuoden tai vuoden kuluttua Mikael oppii käyttämään taloa, avustajan tarve laskee noin kymmeneen tuntiin. Se tarkoittaa yhteiskunnalle noin 30 000 euron säästöä vuositasolla, Petri Turtiainen kertoo.

Petri toivoo, että talosta voidaan ottaa ideoita, joita käytetään tulevaisuudessa. Esteettömät ratkaisut ovat tulevaisuudessa arkipäivää, ja vastuullinen rakentaminen tuottaa yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia. Lisäksi tämä talo kantaa vastuuta kuntoutuksesta.