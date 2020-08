Naapurimökkeilijän nakujuoksu ja tuttavaperheen outo yllätysvierailu – erikoisia näkyjä, joita riistakamerat ovat mökeillä taltioineet

Kysyimme lukijoiltamme, mikä on oudointa, mitä mökin riistakameraan on tallentunut. Tallenteissa näkyi ihmisiä, eläimiä ja erikoisia tapahtumia.

”On vähän kiusallista, jos katsotaan kameran kuvia porukalla, ja sellainen otos on sinne tallentunut”, Ilta-Sanomien lukija kertoo riistakameraan tallentuneesta muistosta.

Riistakameraan tallentuu monesti yllättäviäkin asioita.

Olemme kertoneet muun muassa mökkiläisestä, jonka naapurin käytös yllätti täydellisesti. Eräänä aamuna riistakamerassa näkyi henkilö, joka tunki pihalla ollutta liiketunnistinta sadevesitynnyriin. Ihmetystä lisäsi se, että kyseessä oli naapuri, joka kaiken lisäksi työskenteli toimitusjohtajana.

Lue lisää: Mökkiläisen riistakamera tallensi naapurin toimitusjohtajan törkeän tempun

Hämmästyttävät tarinat eivät ole vieraita Ilta-Sanomien lukijoillekaan. Kysyimme heiltä, mikä on yllättävintä, mitä riistakameraan on tallentunut.

Tällaisia vastauksia saimme:

Ilveksen temput

– Näimme, kun ilves jahtaamassa kissaamme. Kissa ehti onneksi kissanluukusta pakoon sisään, 45-vuotias nainen kertoo.

Rosvon paljastuminen oli yllätys

– Mökiltä hävisi yön aikana pihalle jääneitä koiranleluja ja varvastossuja. Riistakameran kautta selvisi, että rosvo oli kettu. Kyseisen velmun pesän lähettyviltä tavarat sitten löytyivätkin, kertoo 24-vuotias nainen.

Riistakameraan voi tallentua mitä vain, lukijat kertovat.

Naapuri juoksi alasti kameraan

– Naapurimökki on noin 50 metrin päässä omasta. Riistakameraan tallentui kuva, jossa naapurimökkeilijä juoksi alasti kameran edestä. Toinen kuva on alle minuutin päästä. Siinä naapuri taluttaa hihnassa karannutta koiraa takaisin oman mökin suuntaan, kertoo 38-vuotias mies.

Outo mies ajoi maasturillaan pihalle

– Täysin outo mies ajoi maasturillaan pihalle ja päästi kaksi ajokoiraa ulos jatkamaan jäniksen ajoa. Jonkun ajan kuluttua mies pakkasi koirat takaisin autoon ja häipyi paikalta, 68-vuotias mies kertoo.

Pissat pihalle

– Keskellä metsää olevalla tontilla joku mieshenkilö kurkkasi portin pielestä sisään. Kun hän huomasi, ettei ketään ole kotona, hän pissasi pihan puolelle, kertoo 40-vuotias nainen.

”Kun hän huomasi, ettei ketään ole kotona, hän pissasi pihan puolelle”, kertoo 40-vuotias nainen.

”Minä alasti keekoilemassa”

– Minä alasti keekoilemassa. Itseänihän se ei yllättänyt, mutta kun mökillämme on useampia käyttäjiä, niin on vähän kiusallista, jos katsotaan kameran kuvia porukallan ja sellainen otos on sinne tallentunut, 24-vuotias mies harmittelee.

Haluttomat vierailijat

– Yksi tuttavaperhe ei ole koskaan päässyt tulemaan mökillemme useista kutsuista huolimatta. Aina ovat vedonneet kiireeseen tai matkan pituuteen. Mutta kun olimme perheen kanssa Thaimaassa, tuttavaperheen auto näkyi riistakamerasta kahtena eri päivänä meidän mökillä, 36-vuotias mies kertoo.

Pissaava nainen

– Kylläiset kulkemassa yksityistiellä, nurmikolle pissaava nainen, pihakalusteissa istuvia kyläläisiä, ratsastajia, jotka jättävät hevosen kakat pihatielle keräämättä, naapuri lapsineen kurkkimassa mökin ikkunoista sisään, vieraita autoja, 45-vuotias luettelee riistakameraan tallentuneita asioita.

Karhu ulosti kukkapenkkiin

Riistakameraan voi tallentua vaikka karhu.

– Riistakameraan tallentui karhun, joka kävi ulostamassa kukkapenkkiin, kertoo 25-vuotias nainen.

Naapuri yritti saada pesuetta kasaan

– Seurasimme kuinka naapurin karannut kana marssitti mökkimme terassin alta uuden pesueen esiin. Sitten naapurin isäntä emäntänsä kanssa yritti saada pesuetta kasaan ja omalle tontilleen. Saamamme munat olivat kyllä hyviä, kertoo 52-vuotias nainen.