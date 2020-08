Jykevää hirttä, hienoeleistä bambua, kiiltävää rottinkia... IS vieraili Tuusulan Asunto­messuilla, missä päivän sana on ”japandi”

Puun eri muodot ja värit ovat messuilla suosiossa. Keittiössä valloillaan on tumma puu, ulkotiloissa keinuvat monet tuolit.

IS vieraili Tuusulan Asuntomessuilla. Vallitseva tyyli on skandinavisuuden ja japanilaisuuden yhdistelmä.

Tuusulan Asuntomessujen sijaan voitaisiin olla arboretumissa, puulajinäyttelyssä. Mihin ikinä katsookin, edessä on puuta.

Jylhää ja jykevää hirttä, hienoeleistä bambua, kiiltävää rottinkia tai voimakasta tammea. Puun syyt saavat näkyä ja risteillä seinissä ja katossa eri suuntiin. Välillä puun päälle on sudittu mustaa maalia, välillä se on sileäksi hiottua, toisinaan taas rouheaa. Tuoksu on kuin verstaalla ja pihka kiiltää auringossa.

Teema tuntuu luontevalta, onhan horisonttikin vihreä. Rykmentinpuiston maanantaina aukeava messualue on noussut vanhalle varuskunta-alueelle metsän keskelle. Pihoilla kasvaa kanervaa ja puolukkaa. Tarkoituksena on, että kyläkaupunkiin muuttaa 15 000 asukasta.

Tuusulan pormestari Arto Lindberg kehuu, miten kaikki on lähellä: luonto ja palvelut. Ensimmäisenä hän muistuttaa, että isolle kirkolle eli Helsinkiin ei aja kuin puoli tuntia. Keravan juna-asemalle pyöräilee alueelta vartin. Jos suuntaa saman tovin toiseen suuntaan, on Tuusulanjärvellä, jonka vuosisadanvaihteen taiteilijakoteihin kannattaa messujen yhteydessä piipahtaa.

Ikea-kodissa värejä on käytetty reippaammin. Bambuyksityiskohdat tuovat Japanin tuntua.

Siksak-kaakelit ja lasiruutuovet ovat messuilla suosittuja.

Luonnon värit toistuvat kylpyhuoneiden sisustuksessa.

Mustan ja vaalean puun yhdistäminen on keittiöissä valloillaan.

Vaikka messualueella on puuta kuin Halosenniemen hirsihuvilassa konsanaan, puitteet ovat toiset. Hillityt led-valot ja sähkökaihtimet rakentavat valon ja varjon leikkipuistoja korkeisiin huoneisiin, ja tehokkaat lämpöpumput hurisevat. Takkoja näkee entistä vähemmän. Tukevien pirttipöytien sijaan nyt muodissa ovat keveät kalusteet, ja päivän sana on japandi.

Japandissa yhdistyvät pitkään valloillaan ollut skandinaavisuus vaaleine laakeine pintoineen ja japanilainen estetiikka. Minimalistisella linjalla ollaan yhä, mutta nyt siihen haetaan twistiä Aasiasta. Kodissa jos toisessa on lasimaljakoissa suuria kippuraoksia ja kevyitä bambuhuonekaluja. Kevyet tuolit ja askeettiset sohvat ja penkit ovat pop. Futonien paksut patjat ovat vierassohvilla näkyvästi rullalla.

Ja väreistä: vähänpä niitä näkee, vaikka sisustusammattilaisten mukaan värit ovat palanneet sisustukseen. Harmonisen hempeää roosaa näkyy siellä täällä ja jossain muutama värillinen yksityiskohta, joka on usein myrkynvihreä tai sininen. Joku uskalsi revitellä kirkkaankeltaisella.

Skaala liikkuu kopiopaperinvalkoisen, hiekanbeigen ja lämpimän sementinharmaan välillä. Luonnonmateriaaleja piisaa: villamattojen luonnonvalkeita pampuloita, juuttimattoja ja pehmeää pellavaa.

Kepeät, punotut puutuolit kuuluvat japandi-tyyliin. Suuria viherseiniä ei Asuntomessuilla nähdä, mutta yksittäiset kasvit tuovat koteihin eloa.

Finnlog Hetena on harmoninen hirsitalo, jonka keskellä on suojattu sisäpiha.

Pienet pyöreät ruokapöydät tekevät paluun suurten pöytien vuosien jälkeen.

Eteeristä skandi-Japania räiskyvämpää tunnelmaa löytää kahdesta kohteesta: Villa Mikaelista ja Jämerä Salmiakista. Niistä molemmat on jo myyty, ja ne on sisustettu omistajiensa toiveiden mukaan.

Ikean ja Skanskan yhdessä rakennuttama BoKlok-pienkerrostalo tarjoaa myös muita enemmän värejä ja vähemmän neliöitä. 74-neliöisessä kolmen makuuhuoneen kodissa tunnelma on realistisen ahdas. Asunnossa on paljon säilytystilaa – ja kirjahylly, mikä on messualueella harvinaista.

27 pienkerrostalon, kerrostalon ja pienkerrostalokorttelin lisäksi alueella on ensi kertaa Keski-Euroopasta tuttuja rivitalomaisia townhouse- eli kaupunkipientaloja, joissa jokainen asukas on suunnitellut oman kotinsa.

Kolmikerroksiseen Salmiakki-townhouseen muuttaa viisihenkinen lapsiperhe syyskuussa, ja lelut ja lautapelit ovat jo paikoillaan. Tehostevärit rytmittävät 167 neliön kokonaisuutta. Keittiön hana on kirkkaankeltainen ja monet huonekalut huutokauppalöytöjä. Kokonaisia seiniä on pyhitetty nykytaiteelle.

Rohkeammista sisustusvalinnoista huolimatta ollaan tiukasti vuoden 2020 muotisisustuksessa: kylpyhuoneen laatat on aseteltu siksakiksi, suihkun ovena on lasiruutuovi ja pihalla on pieni erillistalo, kookas terassi ja poreallas.

Pyörätuolilla liikkuvan Mikael Turtiaisen koti on suunniteltu hänen tarpeisiinsa.

Lavuaarin reunaan on koverrettu kädensijoja, ja suihku pesee selän.

Lavuaarissa on kaiverretut kädensijat.

Villa Mikaelin pihalla on myös poreallas, mutta se ei ole vain löhöilyyn. Täysin esteetön 219-neliöinen koti on suunniteltu Mikael Turtiaiselle täydelliseksi. Mikael jäi raitiovaunun alle 2008 ja loukkaantui vakavasti. Koomasta heräämisen todennäköisyys oli alle yhden prosentin, mutta Mikael heräsi ja kuntoutui hyvin. Lahjakas muusikko ja tanssija on voittanut hiphopin SM-hopeaa.

Pyörätuolilla kulkevan Mikaelin kodissa toiminnallisuus on a ja o. Hänen isänsä Petri Turtiainen vietti kolme vuotta hioen ja suunnitellen juuri Mikaelin tarpeita tukevan kodin, jossa on kuntoutusvälineitä ja musiikkistudio, paljon huomaamattomia mutta tuiki tarpeellisia kädensijoja pyörien päällä olevia huonekaluja, joita Mikael voi itse näppärästi siirrellä.

Olohuoneen kivilattian keskellä kulkee röpelöisemmistä pitkittäissuuntaisista kivistä tehty polku, jota pitkin voi harjoitella rollaattorilla kulkemista. Sauna ja poreallas ovat tärkeitä, sillä Mikael kärsii spastisuudesta eli raajajäykkyydestä, johon lämpö auttaa.

– Vanhemman tehtävä on miettiä, miten hän luo lapselleen mahdollisimman hyvät valmiudet omaehtoiseen elämään. Me jouduttiin miettimään sitä uudelleen Mikaelin onnettomuuden jälkeen. Nyt talon valmistumisen myötä ollaan pääsemässä siihen, onnellinen isä kertoo.

– Sillä on iso arvo, että voi itse tehdä. Jos haluaa välipalaa, voi mennä keittiöön ja tehdä itselleen voileivän, eikä tarvitse aina pyytää apua.

Tällä hetkellä avustaja auttaa Mikaelia 16 tuntia päivässä. Toiveena on, että uuden kodin myötä määrä voi jopa puolittua. Avustaja Sannille rakentui naapuriin oma talo, joten tukea on aina saatavilla. Kingi-koira on Mikaelin tukena myös. Koiralle rakennettiin oma automaattinen koiranluukku, joka aukeaa tunnistaessaan koiran kaulapantaan asetetun sirun.

Kiukaan voi upottaa lauteeseen.

Puu on vallannut myös lamput.

Liesituulettimet saavat olla näyttäviä sisustuselementtejä kuten Keuda-kodissa.

Vaaleanvihreät pariovet ovat VR:n vanhalta pääkonttorilta. Kierrätys on tärkeä teema Pikkupolku retro -talossa.

Messualueen taloja ympäröi suuri, lähes kuuden jalkapallokentän kokoinen puisto. Ekologisuuden ja yhteisöllisyyden puolesta liputtavalle alueelle on istutettu hedelmäpuita ja yrttejä kaikkien käyttöön, ja niiden pölyttämiseksi viereen on rakennettu yli kaksimetrinen hyönteishotelli. Leikkipuisto on messevä, ja viherpeukalot voivat vuokrata oman palstan viljelmilleen.

Asuntomessut ovat uusien innovaatioiden testialue. Kun ensimmäiset messut nousivat Tuusulaan 1970, Suomi kärsi asuntopulasta ja kysymys kuului, voidaanko pientaloja rakentaa tehokkaasti. Nyt tiedetään: voi.

Jo vuosikymmeniä Asuntomessuilla on etsitty ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Nyt Rykmentinpuistossa energiasta 80 prosenttia saadaan uusiutuvista lähteistä ja jokaisen talon hiilijalanjälki on laskettu. On viherkattoja ja aurinkopaneeleita.

Puurakentaminen on ekoteko, ja kierrätysmateriaaleja pyritty hyödyntämään monin paikoin. Eräässä talossa vaaleanvihreät sisäovet ovat VR:n vanhasta pääkonttorista.

Takkoja on messuilla aiempaa vähemmän. Niissä pitäydytään minimalismissa.

Villa Fortunan ulkoseinä on pitsimäinen.

Laajalla terassilla voi nautiskella kesäpäivästä. Helpot puutarharatkaisut ovat messuilla suosiossa, ja robottiruohonleikkureita näkyy.

Viherhuoneessa sielu lepää.

Kodin sisustus saa jatkua ulkotiloissa. Riippukeinuissa ja kesäkeittiöissä saa nauttia kuin olohuoneessa konsanaan.

Sisustussuunnittelija Malla Tapio kehottaa tarkkailemaan erityisesti talojen sisäkattoja, joissa näkyy valaistus- ja tilanjakoratkaisuja. Hänen mukaansa kauneuden eteen ei tahdota enää kärsiä, vaan kodin tulee olla esteettinen ja helppohoitoinen. Yksilöllisyys on nykyajan luksusta, ja omien elämisen ihanteiden ja arvojen tulee kohdata omassa kodissa.

Pitkään vallalla olleiden avokeittiöiden sijaan suuntana ovat nyt erilliset keittiöt ja kulmaan rakennetut i-malliset keittiöt, joissa ei ole saareketta. Ylä- ja alakaapit ovat usein eri syvyyksillä, ja ne saattavat olla erivärisetkin. Aamiaiskaapit kätkevät kahvinkeittimet ja leivänpaahtimet.

Mustaa puuta on keittiösisustuksessa yhä paljon, mutta myös tiikki ja tumma puu valtaavat alaa. Keittiösaarekkeita näkyy yhä, mutta vähemmän. Kevyen japandi-tyylin mukaisesti muodissa ovat pienet ja pyöreät ruokapöydät, mutta myös koko suvulle sopivia pöytiä piisaa.

Talojen kylpyhuoneet muistuttavat toinen toistaan. Valtavia sadesuihkuja on yleensä kaksi ja peiliä ympäröi led-valonauha. Kylpyammeita ei näy ja saunojen koosta on nipistetty, mutta sellainen löytyy lähes joka talosta. Lauteissa on villiinnytty vaalean puun rajoissa. Pitkien penkkien sijaan yhdessä saunassa on legopalikkamaiset laudejakkarat. Toisaalla lauteiden laudat ovat poikittain, eivät pitkittäin.

Keudan opiskelijoiden rakentamassa kodissa näkyy puu, muut luonnonmateriaalit ja käsillä tekeminen.

Jämerä Salmiakki on townhouse-kokonaisuuden päädyssä. Kolmikerroksisena se on townhousen suurin asunto.

Saunanlauteet rakentuvat irrallisista palleista Pikkupolku Modernissa.