Itä-Helsingistä voi löytää kesämökki-idyllin! Tältä näyttää lastenkirjailijan siirtolapuutarhamökillä

Kirjailija Veera Salmen nelihenkinen perhe asuu lähes koko kesän pienessä siirtolapuutarhamökissä. Mökki sisustettiin huonekaluilla, joiden kokoa ja käyttötarkoitusta voi muuttaa.

Kun lastenkirjailija Veera Salmi osti neljä vuotta sitten puolisonsa Samin kanssa siirtolapuutarhamökin, hän kuvitteli tekevänsä mökillä jatkuvasti kirjallisia töitään. Se mielikuva ei ole ihan toteutunut.

– Täällä on liikaa kaikkea kivaa tekemistä, Veera sanoo syyksi, miksi hänen tietokoneensa ei olekaan niin usein käytössä.

Nyt juuri hänellä on menossa siirtolavalta löytyneen pienen kaapin maalaus. Noin neljänsadan neliön tonttikin vaatii puuhastelua, mutta rasittavaksi työmaaksi hän ei pihatöitä miellä. Mökkeily on tässä perheessä ennen kaikkea kivaa.

– Meillä oli viisi vuotta mökki Kivinokassa, mutta aloin haaveilla, että saisin kasvattaa omalla pihalla kaikenlaista. Kivinokassa ei ole varsinaisesti omia pihoja, joten istutuksia siellä ei saanut tehdä, Veera kertoo.

Päivällä sohvana, yöllä leveänä sänkynä. Vuodesohva sopii pieneen mökkiin.

Kukat luovat suloista tunnelmaa.

Punamullan värisen mökin Salmet löysivät Herttoniemen siirtolapuutarhasta, joka on Kivinokan vieressä. Piha oli valmiiksi hyvin hoidettu. Mökki on alkuperäinen 1930-luvulta, mutta sitä on remontoitu monen omistajan aikana.

– Meidän mökki on siirtolapuutarhan pienimpiä. Huone ja veranta ovat yhteensä ehkä 25 neliötä, Veera arvelee.

Nelihenkinen perhe mahtuu kuitenkin hyvin mökkiin, jossa lähinnä vain nukutaan. Pihalla on useita oleskelupaikkoja, joten kaikille riittää omaakin rauhaa.

– Jos on sadepäivä kannatta kyllä mennä kotiin tilanpuutteen vuoksi, Veera naurahtaa.

Perheen lapset Severi, 16, ja Frida, 9, nukkuvat yleensä vintissä, mutta helteellä matala vinttiosa on liian kuuma. Silloin Severi siirtyy nukkumaan verannan sohvalle, ja Frida menee vanhempiensa viereen.

– Veranta on myös takkahuoneemme, Veera naureskelee, sillä verannalla on edellisten omistajien hankkima kamiina.

Fridalla on naapurustossa kavereita, mutta Severi viettää aikaa kotikulmilla Kalliossa. Mökille hän tulee yleensä vasta yöksi.

– On ihanaa, että Severi haluaa vielä tulla tänne yöksi. Kun syön lounastani, Severi syö samalla aamiaista, Veera kuvaa teinin erilaista vuorokausirytmiä.

Mökin huoneessa on kaikki tarpeellinen: keittiötila, pieni ruokapöytä sekä sohva, jonka saa vedettyä leveäksi sängyksi.

Veera on pyrkinyt pitämään mökin tavarat minimissä, mutta seinällä ne eivät vie tilaa.

Matala vintti on lapsille mieleinen nukkumapaikka, mutta lämpiminä kesäöinä sieltä on pakko siirtyä alakertaan.

Kalliossa olevan kodin Veera on sisustanut värikkäästi ja runsaasti, mutta pienessä mökissä hänen on ollut pakko kaivaa itsestään ”konmarittajaa”. Mökille pääsevät vain tarpeelliset tavarat. Tilan tuntua lisäävät myös vaaleat värisävyt.

Sohva muuttuu yöksi leveäksi sängyksi,

jonne Fridakin mahtuu, kun vintin lämpötila alkaa olla liian korkea.

– Kun sohvan vetää auki sängyksi, tämä huone onkin melkein yhtä sänkyä, Veera kertoo, mutta onneksi vuodesohvat on keksitty.

Huoneessa on myös nerokas pöytä, jonka saa tarvittaessa pidennettyä lisälevyllä. Vähän tilaa vievässä koossa se toimii hyvin ruokailussa, jossa ei ole isompia kattauksia.

Perheen varsinainen ruokapöytä on ulkoterassilla muovikatoksen alla. Muovikatoksen Veera on peittänyt juuttikankaalla, mikä on tyylikkään näköinen, mutta se on myös käytännöllinen, sillä muuten muovikatos sulattaisi helteellä ruokailijat.

On eräs asia, josta Veera ei ole oppinut tykkäämään: huoneen laminaattilattia. Lattia onkin nyt remonttilistan kärjessä. Todennäköisesti alla oleva puulattia ei ole enää käyttökelpoinen, joten lattia menee kokonaan uusiksi.

– Joskus vielä otamme madalletun katonkin pois, mutta emme ole mitään nikkarointityyppejä, Veera naurahtaa.

Verannan ja huoneen välinen ovi on alkuperäinen – ja paljon kauniimpi kuin uudet ovet. Avokeittiössä on näkyvillä myös vanhaa tiiliseinää.

Veera rentoutuu hyvän romaanin parissa.

Pihalla olevat valkoiset kukkalaatikot olivat aiemmin Veeran siskon vaateyrityksen käytössä. Varsinkin mökillä on helppo keksiä käyttöä kierrätetyille tavaroille, sillä esimerkiksi kukkia voi asuttaa monenlaisissa viritelmissä.

Vaikka pihalla puuhastellaan paljon, se vaikuttaa ennen kaikkea rentoutumispaikalta. Fridan lempipaikka taitaa olla trampoliini, joka ei varmasti kellahda kumoon, sillä se on kaivettu maahan.

Pihalla on vanhoja omenapuita ja marjapensaita. Ruokapöytään pihalta löytyy myös yrttejä, perunoita, valkosipulia sekä tomaatteja, joiden viljelemisestä Veera on erityisen innostunut.

– Viime vuonna saimme ensimmäiset viinirypäleet, joita tuli jopa 50 litraa. Suurimman osan keitin mehuksi, Veera kertoo.

Portaita somistavat kukkamaljakot.

Perheen ”ruokailuhuone” on ulkoterassilla. Muovikatos on peitetty tyylikkäällä juuttikankaalla, joka estää liiallisen lämmön katon kautta.

Veera on perheensä kanssa mökillä koko kesän – paitsi jos sataa kunnolla. Kalliossa sijaitseva koti on onneksi lähes kävelymatkan päässä. Veera on myös syntynyt Kalliossa. Aviomies Samikin asui lapsena samoilla kulmilla, joten he ehkä törmäsivät jo vaippaikäisinä.

– Mutta tykkään myös tästä Itä-Helsingistä, Veera kertoo.

Kallion kaduille sijoittuu myös Veera Salmen huippusuosittu Puluboi ja Poni -kirjasarja, josta on tehty kuunnelmia, näytelmiä ja elokuva.

Ensiajatukset kirjasarjaansa Veera sai, kun hän oli lastentarhanopettajana. Kun hän kyseli lapsilta, millaisia asioita kirjoissa pitäisi olla, vastaukseksi tuli: kerrostaloja, kakkaa ja ripulia.

– Lapset ihmettelivät, miksi kaikissa kirjoissa oli puutaloja ja mummoja, eikä kakka- ja pierujuttuja, Veera muistaa.

Frida on taitava trampoliinilla, josta on ollut iloa hänen kavereilleenkin.

Suosittuja ovat myös Veera Salmen kirjoittamat Mauri-kirjat, joista ensimmäinen oli Finlandia-palkintoehdokkaana. Maurista on tehty myös kaksi näytelmää Kansallisteatteriin. Heinäkuun alussa julkaistaan sarjan kolmas kirja Mauri on nuubi gangsta, jossa 10 vuotta täyttävä Mauri potee ikäkriisiä.

– Mauri kuvittelee, että 10 vuotta on isoksi kasvamisen raja, jolloin pitää rakastua, olla rohkea ja syödä chiliä, Veera kertoo kirjastaan.

Kesällä Veera on tehnyt viimeisiä korjauksia syksyllä ilmestyvään nuortenkirjaansa. Alkutekijöissä hänellä on fantasiatyyppinen kirja.

– Vihoviimeisen Puluboi-kirjan käsikirjoitusta pitäisi työstää nyt kesän aikana, Veera kertoo.

Jotkut kirjailijat pystyvät keskittymään työhönsä parhaiten mökillä, mutta Veeran itsekuri toimii paremmin kotona.

– Täällä mökillä keskittyminen on vaikeata, Veera toteaa, sillä pihalla tuntuu tapahtuvan koko ajan kaikkea kiinnostavaa.