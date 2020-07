Sannan upea saarimökki on remontoitu pienellä budjetilla: ”Sisustuksella saa ihmeitä aikaan”

Sanna perheineen remontoi 60-luvun mökistä omanlaisensa pienellä budjetilla.

Matkan kotoa mökille ei aina tarvitse olla pitkä mahdollistaakseen rentoutumisen.

Sen on huomannut Kymenlaaksossa asuva Sanna, joka perheineen hankki mökin Pyhtäällä sijaitsevasta saaresta viime syksynä. Aiemmin perheellä oli mökki Ruokolahdella, jossa vierailtiin lähinnä viikonloppuisin. Ajomatkaan kului aikaa, ja perhe teki päätöksen luopua vanhasta mökistään. Uutta Sanna alkoi etsiä netistä.

Tuolloin myytävillä olleesta mökistä Sanna sai tietää samana iltana, kun sulki vanhan, rakkaan mökin oven.

– Olin ilmoittanut Facebook-ryhmässä, että etsin rantamökkiä edullisesti. Eräs myyjä laittoi minulle pian viestiä, että kauppaa juuri sellaista mökkiä. Mökki sijaitsi saaressa, ja menimme katsomaan sitä. Ihastuimme heti, Sanna kertoo.

Hiekkaranta ihastutti

Perhe ei alun perin ajattelun hankkivansa juuri saaressa olevaa mökkiä. Mökin edessä oleva hiekkaranta kuitenkin herätti kiinnostuksen. Mäntypuiden katveessa olevalla saarella tunnelma oli harmoninen ja rauhallinen. Ostopäätös tehtiin.

Aiemmin kaksi taloa rakentanut ja yhden mökin remontoinut perhe toteutti mökissä remontin pienellä budjetilla. Mökistä tehtiin edullisesti omannäköinen, mutta lopputuloksesta ei ole tarvinnut tinkiä rahan takia.

– Ihmiset tuntuvat usein ajattelevan, että remontointi on kallista. Oman kokemukseni mukaan näin ei ole, jos valinnat osaa tehdä oikein ja hyödyntää vanhaa.

Alla kuva mökistä ostovaiheessa.

”Mökillä saa olla pehmeä ja lempeä tunnelma”

1960-luvulla rakennettu mökki oli ostoaikaan alkuperäiskunnossa. 27-neliöiseen mökkiin kuului sauna, tupakeittiö, eteinen ja lasikuisti. Lisäksi mökkiin kuului myös varastorakennus.

Toiveet mökin remontoimisen suhteen olivat selvät. Sanna on vastannut pääasiassa mökin uuden ilmeen suunnittelusta, toteutus on ollut rakennusalalla työskentelevän miehen vastuulla. Perhe on kuitenkin remontoinut mökkiä koko perheen voimin.

– Halusimme mökkiin vaaleita sävyjä ja tilan tuntua. Mielestäni mökillä saa olla lempeä ja pehmeä tunnelma, ja tietty mökkihenkisyys saa näkyä. Tiesimme, että remontilla ja sisustuksella saa ihmeitä aikaan, kunhan vain on valmis näkemään hieman vaivaa, Sanna kertoo.

Mökin huonejärjestystä muutettiin – keittiön paikka siirtyi tuvasta eteisen puolelle ja vanhasta saunasta syntyi nukkumasoppi. Uusi saunarakennus alkaa olla sisältä valmis, ja seuraavaksi olisi tarkoitus rakentaa muun muassa kesäkeittiö, uusi ulkohuussi ja terassi.

Jo maalilla voi tehdä ihmeitä

Mökin remontoiminen on ollut matkojen puolesta vaivatonta, sillä perheen kotoa ajaa venerantaan vartin verran ja veneellä mökille hurauttaa viidessä minuutissa.

– Välillä olemme tulleet mökille esimerkiksi illaksi viimeistelemään jotain remonttivaihetta valmiiksi. Ainoastaan sääolosuhteet ovat hieman rajoittaneet veneellä kulkemista – aina ei ole tuulisen tai sateisen sään vuoksi ollut mahdollista tuoda vaikkapa kaikkia rakennusmateriaaleja samalla kertaa saarelle, Sanna kertoo.

Pienen budjetin toteuttaminen remontin aikana on pitänyt. Sitä on käytetty sekä pienempien, että myös isompien muutosten toteuttamisessa.

– Mökin seinät olivat ostettaessa hyväkuntoiset, joten niiden raikastamiseen riitti vain maali, joka on muutenkin edullinen ja näppärä tuote. Jos seinät olisi revitty auki ja laitettu päälle uutta paneelia, olisivat kustannukset olleet huomattavasti suuremmat.

Keittiön remontoimisessa säilytettiin vanhat, alkuperäiset alakaapit ja ne maalattiin uudestaan. Perhe hankki uudet tasot, joista riitti puuta myös hyllyksi.

Saunan muuttaminen makuusopeksi tapahtui paneelien uusimisella kattoon ja seiniin. Saunan betonilattian päälle tehtiin puulattia, jonka päälle rakennettiin runko patjalle ja tasolle patjan viereen. Tilan kruunaavat upeat näkymät merelle.

Sanna on tehnyt mökkiin paljon hankintoja kierrätettynä. Hän on tehnyt hyviä löytöjä kierrätysmyymälöistä ja netistä. Mökillä Sanna tykkää miettiä sisustuspuolen asioita tai touhuta pienellä kasvimaalla. Hän haaveilee omasta kasvihuoneesta saarella. Luovalle ihmiselle mieleen pulpahtelee jatkuvasti uusia ideoita, joita voisi kokeilla tai tehdä mökkiympäristössä.

Sannan vinkit edullisen budjetin remonttiin:

1. Kartoita kunto. Miltä vanha pinta näyttää? Pystyisikö vanhan materiaalin päälle tekemään uutta purkamatta sitä? Entä voisiko huonokuntoista materiaalia hyödyntämään jossain toisessa asiassa?

2. Käytä maalia. Jos vanha pinta on tarpeeksi hyväkuntoinen maalaamiseen, on maali edullinen tapa muuttaa ilmettä helposti ja budjettiystävällisesti.

3. Vertaile hintoja. Käytä vaivaa hintavertailuun – sillä se kannattaa. Hinta ja laatu eivät aina kulje käsikädessä. Vertailemalla hintoja voi säästää suuriakin summia.

4. Etsi netistä käytettynä. Nettikirppiksiltä voi löytää tuotteita edullisesti käytettynä tai jopa käyttämättömänä.

5. Osaa etsiä ”epäonnistuneita” materiaalikappaleita. Esimerkiksi ehjiä ikkunoita, joiden valmistuksessa on havaittu mittausvirhe, on saatavilla edullisesti lasitoimittajilta, kunhan osaa tiedustella.