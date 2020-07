Keski-Pohjanmaalla asuva Mari on rakentanut puutarhaansa kymmenen vuotta – Tarja, Mari ja Maija esittelevät persoonalliset kotipihansa

Tarjalle on tärkeää, että piha palvelee koko perheen tarpeita.

Tarjan puutarhassa kukat ovat saaneet väistyä rakennelmien tieltä. Mari on ottanut oppia itämaisesta ympäristöopista, ja Maijan puutarha on pieni mutta runsas.

Ulvilassa asuvan Tarjan pihalla riittää mielenkiintoisia yksityiskohtia. Suurella pihalla on itse tehtyjä koriste-esineitä, persoonallisia lisärakennuksia ja siellä täällä myös kukkia.

Suurin osa kukista on kuitenkin saanut väistyä erilaisten rakennusprojektien tieltä ja Tarja pohtiikin, voiko pihaa sanoa puutarhaksi. Rajanveto pihan ja puutarhan välillä on hänestä hieman häilyvä.

– Olen vasta viime aikoina alkanut innostua kukista. Kun lapset kasvavat, tuntuu, että osan hoivavietistä voisi alkaa kohdistaa nyt kukkiin ja pitää niistä huolta. Olenkin sanonut miehelle, että ensi kesän projekti voisi olla kasvihuoneen rakentaminen, Tarja kertoo.

Pihalla on hyödynnetty vanhoja heinäseipäitä.

Tarjan pihalla on kesäkukkia, mutta muuten Tarja kokee innostuneensa kukista vasta taannoin.

”Piha on suunniteltu perheen tarpeisiin”

Alun perin pihalle päätettiin rakentaa terassi, ja siitä rakennusinnostus lähti.

Nyt ulvilalaisella pihalla toteutetaan joka vuosi jokin uusi rakennusprojekti. Tänä kesänä se on ollut puuvaja.

Piha on suunniteltu ja toteutettu perheen tarpeisiin – lähtökohtana on ollut ajatus, että oma koti ja sen ympäristö olisivat niin viihtyisiä, ettei sieltä olisi tarvetta lähteä pois. Lopputulos on ollut onnistunut, sillä Tarja perheineen viihtyykin inspiroivassa kotiympäristössä mainiosti.

– Kylpylä- ja mökkitunnelmaa voi luoda kotiinkin ilman tarvetta lähteä minnekään. Arki on omanlaistaan, sillä erityislapsen tarpeet on huomioitava. Meillä lämpiää joka ilta sauna, ja saunan kuistilla olo on rentoutunut. Saunominen onkin arjen kiva juttu, josta nauttii koko perhe, Tarja kertoo.

Monenlaisessa toiminnassa mukana oleva Tarja iloitsee, että pihasta on tullut myös omanlaisensa kohtaamispaikka.

Sirot puutarhakalusteet lepäävät betonin päällä, joka on yksi Tarjan lempimateriaaleista.

Pienet puupalat kiertävät nurmikon asetelmaa tarkassa järjestyksessä.

”Lopputulos syntyy vasta tekemällä”

Perheen pihalta löytyy saunan ja puuvajan lisäksi muun muassa leikkimökki ja kesäolohuoneena toimiva terassi. Koristeellisia yksityiskohtia on paljon, ja niistä suurin osa on toteutettu taidokkaasti kierrätysmateriaaleja käyttäen. Tarjaa kiehtoo ajatus luoda vanhasta esineestä uudelleen jotain, mitä se ei ennestään ole.

– Lopputulos syntyy vasta tekemällä, eli se voi olla myös yllätys. Suosikkimateriaalini ovat betoni, rouhea puu ja ruosteiset asiat. Minua kiehtoo myös näiden kaikkien yhdisteleminen ja niistä syntyvä kokonaisuus.

Tarja muistuttaa, ettei oman pihan kanssa kannata kiirehtiä. Hänestä parasta olisi ensin asua asunnossa muutama vuosi ja alkaa vasta sitten pohtimaan, millaiseksi pihan haluaa tehdä.

– Piha on kuin yksi huone kodissa. Sen tulee olla perheelle sopiva.

Marin puutarhan portti sai inspiraationsa Kiinasta

Keski-Pohjanmaan Kälviällä asuva Mari on perheineen rakentanut tontilleen omaa puutarhaa nyt kymmenen vuotta, mutta lopputuloksen kanssa ei ole haluttu turhaan kiirehtiä.

Nyt puutarhaa koristaa näyttävä ja upea, puusta itse valmistettu portti. Portista on kulku metsäpuutarhaan, jossa kasvavat esimerkiksi kuunlilja, valesormiangervo ja kissanminttu. Selvästi metsän puolella kukkivat muun muassa alppiruusut ja hortensiat. Metsässä on myös pieni kantopuutarha.

Yksinkertainen mutta kaunis polku johdattelee portilta metsäpuutarhaan.

Portti valmistui tänä kesänä.

Mari sai idean persoonalliseen porttiin ollessaan vaihto-oppilaana Kiinan Shanghaissa 1990-luvun lopulla. Ihastuttavat moongate-portit herättivät huomiota kiinalaisissa puutarhoissa.

– Ehdotin miehelleni, että toteuttaisimme pihallemme samankaltaisen portin, Mari kertoo.

Portti toteutettiin viidestätoista puun palasta, jotka kiinnitettiin toisiinsa ruuveilla. Maahan valettiin betoniantura, jossa on kahdeksan pystypalkkia. Portin kehät pystytettiin palkkeihin ja lattia tehtiin terassilaudasta. Ulkopuolelle laitettiin raudoitusverkkoa. Kaikki puuosat käsiteltiin terassiöljyllä.

Portin kruunaavat aurinkokennovalaisimet, jotka tuovat valoa pimeneviin iltoihin.

Myös tuikut tuovat tunnelmaa puutarhaan.

”Romanttinen istuskelupaikka sopii puutarhaan”

Vastavalmistunut portti miellyttää kovasti Marin silmää. Hänestä siitä tuli jopa parempi, kuin osasi odottaa.

– Olen kiinnostunut fengshuista, vanhasta kiinalaisesta ympäristöopista. Sen mukaisesti halusin sijoittaa portin pohjoisen suuntaan, joka on rakkauden, parisuhteen ja ihmissuhteiden aluetta. Mielestäni romanttinen istuskelupaikka kahdelle sopii puutarhaan todella hyvin, Mari kertoo.

Myös ruusut ja suuret puut sekä lyhdyt ja valot luovat romanttista tunnelmaa alueelle. Portilta metsään vievät pyöreät betoniset astinkivet, jotka on myös valettu itse.

Betoni on myös Marin suosima materiaali puutarhassa.

Maijan puutarhanhoidossa auttaa robottiruohonleikkuri

Maijan perheen näyttävä ja runsas puutarha sijaitsee Tampereella. Maija kertoo, että todellinen hurahtaminen puutarhanlaittoon syntyi kasvihuoneen myötä viisi vuotta sitten.

– Olen aina pitänyt luonnosta ja kukkien hoidosta, Maija kertoo taustaksi.

Maijan lempiasia puutarhassa ovat keväiset tulppaanit. Kevätsipuleita hän jaksaa istuttaa joka syksy parisen tuhatta. Aikaa kuluu paljon myös kasvihuoneessa, joka on edelleen rakas paikka omassa puutarhassa.

– Toki puutarha vaatii paljon hoitoa, mutta olen yrittänyt rakentaa siitä silti mahdollisimman helppohoitoisen. Suunnittelu on auttanut siinä. Meillä on käytössä myös robottiruohonleikkuri, joka huristaa pihalla väsymättä päivästä toiseen.

Vaikka sitä ei välttämättä kuvista uskoisi, Maija kertoo puutarhan olevan todellisuudessa melko pieni. Pihalle mahtuu kuitenkin hienosti muun muassa terassi, kasvihuone, kerroksellinen lavapuutarha, hedelmäpuita ja ruukkuistutuksia. Ruukuissa kasvaa niin vihanneksia, yrttejä kuin kesäkukkiakin.

– Olen pyrkinyt puutarhassani niin kutsuttuun cottage garden -tyyliin, jossa isot istutusalueet kiertävät pihaa, Maija kertoo.

Maijan puutarhan valokuvat: Maijan Instagram-tili

Onko sinulla persoonallinen kotipuutarha tai -piha? Lähetä kuva sähköpostitse: anna.horppu@is.fi.