Mitä vuokra-asunnolle saa tehdä omin päin? Asiantuntija kertoo, missä tilanteissa muutoksiin pitää kysyä lupa

Muista selvittää vuokraisännältä, saako asuntoon tehdä muutoksia omin päin.

Syksyisin ja keväisin muuttorumba on vilkkaimmillaan ainakin opiskelijoiden kohdalla, kun opinnot alkavat tai päättyvät.

Moni etsii mieleistään vuokra-asuntoa ja haaveilee sen ”laittamisesta” omanlaisekseen. Voisiko seinien väriä tai tapetteja vaihtaa, entä uusia keittiönkaappien vetimet? Mihin kaikkeen vuokranantajalta pitää kysyä lupa?

– Kaikkeen mahdolliseen, sanoo puheenjohtaja Elsa Koskinen Tampereen Seudun Vuokralaisyhdistys ry:stä.

Kaikki kynnyksen jälkeen on vuokranantajan omaisuutta

Nyrkkisääntö on, että jos mieli halajaa päästä kunnostamaan, remontoimaan, muokkaamaan tai muuten vain muuttamaan vuokra-asunnon ulkonäköä, tulisi lupa aina kysyä vuokranantajalta. Elsa Koskinen kiteyttää kaiken asunnon oven kynnyksen sisäpuolella olevan vuokranantajan omaisuutta, jota ei saa mennä muuttamaan omin päin.

Millainen lupa vain ei riitä.

– Lupa pitää pyytää aina kirjallisena. Lisäksi tilanteessa olisi hyvä olla läsnä myös todistaja, joka kirjaa ylös, miten vuokralainen ja vuokranantaja ovat sopineet asian. Näin kumpikaan osapuoli ei pääse itse muuttelemaan sopimasta, johon valitettavasti törmää silloin tällöin, Koskinen sanoo.

Jos lupa muutoksiin heltiää, tulisi myös keskustella siitä, kenen maksettavaksi työt jäävät – vuokranantajan tai vuokralaisen.

”Kaikki, mitä on asunnon ulko-oven sisäpuolella, on vuokranantajan omaisuutta, poislukien tietysti vuokralaisen irtaimisto”, muistuttaa Elsa Koskinen.

Sovi kunnolla – moni riita on johtanut käräjille

20 vuotta vuokra-asumiseen liittyvässä yhdistystoiminnassa mukana ollut Elsa Koskinen on nähnyt mitä kummallisempia tilanteita vuokranantajan ja vuokralaisen välillä, jotka ovat johtaneet jopa käräjille.

– Melko yleistä on, että vuokranantajan kanssa sovitaan vaikkapa seinän maalauksesta. Kun vuokralainen irtisanoo itsensä, muutostyöt tulevatkin yllätyksenä vuokraisännälle. Tällaisissa tilanteissa on sana sanaa vastaan eikä useinkaan kirjallista sopimusta ole olemassa.

Selvitä vuokrasopimuksen koukerot tarkkaan ja huolellisesti.

Riitaa on myös rahasta – siitä, kenen kontolle muutostyöt jäävät. Asunnon huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät työt kuuluvat vuokranantajan maksettavaksi, mutta yleensä vuokralaisen vastuulla on maksaa asiat, joiden huonoon kuntoon vuokralainen on itse toiminnallaan vaikuttanut. Tällaisissakin tilanteissa asiasta pitää kysyä vuokranantajalta, sillä säännöt vaihtelevat vuokraisäntien kesken.

Vuokraisännällä on oikeus tulla katsomaan asunnossa tehtyjä kunnostustöitä, mutta vain vuokralaisen kanssa yhdessä sovittuna aikana. Asuntoon ei voi pöllähtää ilmoittamatta etukäteen vuokralaiselle.

Videoi asunnon kunto todisteeksi

Koskinen on huomannut, että asuntoon muuttaessa ihmisillä on usein kova kiire päästä asettumaan aloilleen ja kotiutumaan. Vuokrasopimuksia ei välttämättä jakseta lukea kovin tarkasti tai selvittää sopimusten koukeroita.

Se kuitenkin kannattaisi.

– Sopimukseen tulisi perehtyä kunnolla ja lukea pienimmätkin präntit ja ehdot. Asuntoon muutettaessa ja sieltä lähdettäessä tulisi tehdä asuntotarkastus niin, että paikalla ovat sekä vuokralainen että vuokranantaja. Jopa hellan ja jääkaapin taustat olisi hyvä tarkastaa, jotta kummatkin ovat tietoisia asunnon rehellisestä kunnosta eikä tule turhia syyttelyitä, Koskinen kehottaa.

Kevät ja syksy ovat suosittua aikaa muuttaa ainakin opiskelijoille.

Asunto kannattaisi myös videoida sinne muutettua. Video voi myöhemmin olla merkittävä todiste siitä, millaisessa kunnossa asunto on ollut sinne muuttaessa.

– Vuokra-asumisen kultainen sääntö on yhteinen sopiminen. Sillä voi pelastaa monta tilannetta. Viime vuosikymmenten aikana epärehellisyys vuokralaisen ja vuokranantajan välillä on lisääntynyt, mutta molemmissa osapuolissa on onneksi myös rehellisiä ihmisiä, Koskinen sanoo.