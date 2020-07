Suomalaiset esittelevät hurmaavat leikkimökkinsä – kuin oikeita koteja: ”Tulikin äidin piilopaikka”

Suomalaissisustajat esittelevät ihastuttavat leikkimökkinsä.

Leikkimökit rakennetaan yleensä lapsia varten, mutta moni suomalaissisustaja on ajatellut leikkimökkiä rakentaessaan myös tulevaisuutta – lasten kasvettua suloiset ja tyylikkäät mökit palvelevat aikuisia kesähuoneina tai nukkumatiloina.

Tarinat mökkien takaa ovat ovat yllättäviä – yhden mökki löytyi Facebookin Roskalava-ryhmästä, toisen mökistä tulikin äidin piilopaikka ja eräs mökki rakennettiin vain ja ainoastaan poikien käyttöön.

Pyysimme suomalaissisustajia esittelemään persoonalliset leikkimökkinsä.

”Pinkki valikoitui väriksi tyttären toiveesta”

Harjavallan Hiirijärvellä sijaitseva pirteän pinkki leikkimökki on Eevan kolmevuotiaan tyttären käytössä. Leikkimökki ostettiin vanhana ja kunnostettiin itse.

– Pinkki valikoitui väriksi tyttären toiveesta. Sisustuksessa hyödynnettiin paljon kotoa löytyneitä tavaroita. Parasta leikkimökissä on mökin monikäyttöisyys – kun leikkien jälkeen väsähtää, voi mökissä ottaa päiväunet tai lueskella satuja, Eeva kertoo.

Toisen roska olikin aarre

Marin lasten leikkimökki sijaitsee Vihtijärvellä Uudellamaalla.

– Olimme luvanneet lapsille uuden kodin pihaan oman leikkimökin. Huomasin ilmoituksen pois annettavasta leikkimökistä Facebookin Roskalava-ryhmästä. Päätimme hakea mökin meille, sillä se sijaitsi aivan kotimme lähettyvillä, Mari kertoo.

Mökkiä kunnostettiin huolella – katto uusittiin ja mökin pinta-alaa suurennettiin. Samalla sinne laitettiin myös sähköt ja avattavat ikkunat.

Lasten suosiossa ovat varsinkin kioskileikit – ikkunasta voi myydä asiakkaille herkkuja. Vanhat markat kolikot toimivat leikkirahana.

”Mökin mansardikatto on todella taiten tehty”

Johannan pihamaalla Vimpelissä oleva upea mansardikattoinen leikkimökki on nelivuotiaan Elli-tytön ahkerassa käytössä. Mökkiä esitellään mielellään isovanhemmille ja siellä piirretään usein.

Leikkimökki hankittiin pari kesää sitten.

– Alun perin etsimme modernimpaa leikkimökkiä, mutta kun tämä taidonnäyte tuli vastaan Facebookin Marketplacessa, jäivät modernit mökkihaaveet. Mökki on ammatikseen peltikattoja asentavan kokkolalaismiehen tekemä, joten mökin mansardikatto on todella taiten tehty. Mökki maalattiin sisältä ja ulkoa talon väreihin sopivaksi ja siinä se nyt somistaa koko pihaa, Johanna kertoo.

”Leikkimökit eivät ole vain tyttöjen juttu”

Laihialaisen Maijan 5- ja 9-vuotiaat pojat leikkivät kotitalon pihapiirissä sijaitsevassa leikkimökissä. Sininen ja selkeä leikkimökki on Maijan itse suunnittelema.

– Sopivan kokoista ja näköistä leikkimökkiä ei löytynyt valmiina, joten piirsin mökin itse. Mieheni ja siskoni mies rakensivat mökin kesäkuun alussa. Mökki on noin viisineliöinen, mutta korkeus ja parvi tuovat paljon lisätilaa. Parvella pystyy jopa aikuinenkin nukkumaan, Maija kertoo.

Pojat ovat saaneet valita mökin sisustusvärit itse. Katto ja seinät on maalattu valkoisella, lattia mustalla. Myös kalusteet on hyväksytetty lapsilla, joiden mielestä parasta leikkimökissä on parvi. Parvella on tänä kesänä ehditty jo yöpyäkin.

– Leikkimökit eivät ole vain tyttöjen juttu. Toivottavasti joku innostuu rakentamaan leikkimökkejä myös pojille, Maija toivoo.

Leikkimökistä muodostuikin tärkein äidille

Pääkaupunkiseudulla asuvan perheen leikkimökki rakennettiin tänä keväänä. Leikkimökissä on jo pidetty tupaantuliaiset, mutta hieman yllättäen siitä onkin muodostunut tärkein paikka perheen äidille.

– Rakensimme mökin lapsille. He kyllä viihtyvät mökissä, mutta vähemmän kuin alun perin ajattelimme. Niinpä käytän mökkiä paljon itse. Käyn siellä usein aamupalalla tai päiväkahvilla, joko yksin tai lasten kanssa. Kuuntelen musiikkia ja nautin rauhallisesta tunnelmasta, 12- ja 3-vuotiaiden lasten äiti kertoo.

Leikkimökki rakennettiin ilman aiempaa kokemusta – ja sitä ei huomaa

Villa Valeria -niminen leikkimökki rakennettiin Päijät-Hämeen-mökille viisihenkisen perheen lasten toiveesta. Sisustuskuvia mökiltä voi seurata Instagramista tililtä @villaveranda_cottage.

Leikkimökki rakennettiin itse, sillä omaan tyyliin ja pihapiiriin sopivaa ei löytynyt markkinoilta. Perheen isällä ei ollut aikaisempaa rakennuskokemusta, mutta sitä ei lopputuloksesta huomaa. Mökistä suunniteltiin tarkoituksella hieman isompi, jotta aikuinenkin mahtuu leikkimökkiin seisomaan ja mökin voi lasten kasvettua muuttaa vaikkapa nukkuma-aitaksi.

Perheen kolmen tyttären mielestä parasta leikkimökissä ovat avattavat ikkunaluukut, jotka mahdollistavat kahvilaleikit.

”Mökistä on iloa vuosiksi eteenpäin”

Jasmiinan kaksivuotias tytär Kiira leikkii Kauhavalla sijaitsevassa, suloisessa leikkimökissä. Mökin tarina on vasta aluillaan, sillä mökki on viimeistelyä vaille valmis. Mökin on rakentanut tytön pappa. Jasmiina-äiti on kuvannut valmistuvaa mökkiä Instagram-tililleen @almantuvassa.

– Mökissä on omasta kodistamme irrotettu vanha ovi ja lattialankut. Parasta mökissä on, että aikuinen mahtuu ovesta sisään kumartumatta ja mökistä on kokonsa takia iloa moniksi vuosiksi eteenpäin, Jasmiina kertoo.

”Äidin ja tytärten yhteinen jatkuva sisustusprojekti”

Jennan perheen leikkimökki sijaitsee Keski-Suomessa. Mökkiä käyttävät perheen 3- ja 5-vuotiaat tyttäret, jotka toivoivat uuden kodin pihaan leikkimökkiä. Kyseinen malli miellytti myös vanhempien silmää. Isä ja pappa kokosivat leikkimökin valmiista osista.

– Leikkimökki on äidin ja tytärten yhteinen jatkuva sisustusprojekti. Vaikka mökki on ollut käytössä vasta kuukauden, on siinä saatu jo monet hyvät koti- ja kahvilaleikit. Kun tytöt kasvavat, siellä nukutaan varmasti myös monet kesäyöt, Jenna-äiti arvelee.

”Käytin tanskalaislehden kuvaa inspiraationa”

Helsinkiläisperheen leikkimökkiä käyttävät lapset Alva, Lotta ja Vinski.

– Mieheni ja ystävämme rakensivat mökin alusta loppuun itse. Näin tanskalaisessa sisustuslehdessä kuvan vastaavasta mökistä ja otin kuvan talteen. Kun idea leikkimökistä tuli, käytimme lehden kuvaa inspiraationa. Mökistä syntyikin lähes samanlainen, perheen äiti Niina kertoo.

Myyntitiskin ja luukun ansiosta lapset leikkivät mielellään kauppaa tai jäätelökioskia naapuruston lasten kanssa.

”Lasten leikkien vähennyttyä olen iloinnut omasta pienestä mökistä”

Ylöjärvellä sijaitseva leikkimökki on tyttären kasvettua päässyt enemmän perheen äidin käyttöön. Mökki on miehen rakentama.

– Mökki valmistui muutama vuosi sitten. Parasta mökissä ovat olleet lasten leikit. Niiden vähennyttyä iloitsen siitä, että leikkimökistä on muodostunut oma pikku mökki. Mökissä tulee lueskeltua ja juotua kahvia, perheen äiti Sarita kertoo.

Kuvat: Haastateltavien kotialbumit ja Instagram-tilit