Suomalaiset jakavat 12 vinkkiä, joilla koti pysyy aina siistinä – ”Se on raskasta, mutta huone kerrallaan tulee valmista”

Nämä keinot on testattu käytännössä.

”Vierailin viikonloppuna todella siistissä kodissa. Kodista huokui puhtaus ja järjestys. Kertokaa vinkkejä, miten te saatte pysymään kotinne aina siistinä. Sellaisena kuin asuntoesittelykuvissa on.”

Kun Vauva.fi:n keskustelija kysyi vinkkejä siistinä pysyvään kotiin, kommentteja kertyi heti useita satoja.

Keskusteluketjun aloittaja kertoi, että heidän kotinsa on ”aina jollain tavalla sotkuinen, vaikka miten puunaisi ja järjestelisi”.

Jatkuva järjesteleminen ja megasiivoukset eivät kuitenkaan ole välttämättä aina se oikea keino puhtauttaan kiiltävään kotiin.

Näillä kekseliäillä keinoilla suomalaiset pitävät kotinsa asuntoesittelykunnossa eli huippusiisteinä:

”Jos jonkin siivoamiseen menee alle viisi minuuttia, niin tee se heti eikä myöhemmin. Esimerkiksi paistinpannun peseminen ruuanlaiton jälkeen tai pyykkien ripustaminen.”

”Jos olette lähdössä lomamatkalle, pese pyykkikorista valmiiksi kaikki pyykit. Tai jos tiedät, että on tulossa kiireinen päivä, niin tee leipiä valmiiksi, ettei aamulla tule sotkua aamupalaa tehdessä.”

”Jokainen tavara laitetaan paikoilleen heti, kun on sitä käyttänyt.”

”Heitin pois 500 esinettä ja jo tämä riitti yleissiisteyden vaikutelmaan. Sekalainen roina, jota et tarvitse, vain tukkii kotisi, on aina epäjärjestyksessä ja siivouksen tiellä.”

”Tee minimuutto. Huone kerrallaan. Pakkaat kaiken muuttolaatikkoihin, roskat roskiin ja kierrätyskamppeet kierrätykseen. Peset kaikki kolot ja nurkat ja purat vain tarvittavat takaisin. Se on kuin muutto ja raskasta, mutta onneksi huone kerrallaan tulee valmista. Pian kaikki on paikoillaan kuin muuton jälkeen ja koti on siisti.”

”Kaikki piiloon. Ei mitään esille – ei pyykkikoreja eikä mitään muutakaan. Niiden tavaroiden, jotka ovat esillä, pitää olla nättejä ja kaiken pitää sopia kaikkeen.”

”Vaihdan avohyllyt kaappeihin. En halua enää kirjahyllymäistä tavaroiden säilytystä niin, että kaikki on esillä. Tarvitsemme oikean kokoiset ja sopivat, tyylikkäät kaapit kaikkialle, eikä monta pientä ja sekavaa hyllyä ja senkkiä, pikkukaappia ja tilanjakajaa.”

”Näennäisen siisteyden salaisuus on runsas säilytystila ja suhteellisen minimalistinen koti. Sisustusesineitä saa olla, mutta ihanan siistien kotien pöydillä ja tasoilla on vähän pölynkerääjiä.”

”Kun suurin raivaustyö on tehty ja aika pitää paikat tip-top ylläpitosiivouksella, huomioi erityisesti siivouskaappi. Kun siivouskaappi on väljä ja hyvässä järjestyksessä, on päivittäiseen ja viikkosiivoukseen helpompi tarttua.”

”Olen kokenut yhdeksi suureksi oivallukseksi valmiiden siivousliinojen käytön. Tiedän, että ne ovat rahanarvoista tavaraa, mutta helpottaa kummasti temmata vain se siivousliina sieltä paketista, pyyhkiä paikat puhtaiksi ja heittää roskiin. Ei tarvitse lotrata vesien ja pesuaineiden kanssa.”

”Siivousaikataulu: imurointi maanantaina, moppaus tiistaina, pölyjen pyyhkiminen keskiviikkona, kylppäri torstaina, perjantaina ”vapaailta”, lauantaina viherkasvien hoito… Isompia siivoustöitä sitten viikonloppuisin jaksamisen mukaan.”

”Kiinnostavien dekkarien ja tietokirjojen kuuntelu siivotessa: välillä on pakko jatkaa järjestelyä, kun ei malta lopettaa kuuntelua kesken.”

Sittenkin elämistä varten?

Vaikka siisti koti onkin ihana näky, aina voi pohtia, onko kodin laittaminen asuntoesittelykuntoon järkevää. Vai pitäisikö omaa jaksamista ja aikaa suunnata täysin toisaalle kuin siivoamiseen?

Ainakin yksi Vauva.fi:n keskustelija on kyseenalaistanut asian:

”Järkyttävä ketju. Onko porukka oikeasti noin siivousneuroottisia vai esittääkö vain? Koti on ihmisen koti, ja se rakennetaan itselle oman maun mukaan, eikä vieraille ja sisustuslehtien lavastuksia vastaamaan. Niissä sisustuslehtien lavastuksissa ei kukaan oikeasti asu.”

Sitaattikommentit on poimittu Vauva.fi:n keskustelupalstalta ja niitä on voitu muokata juttua varten hieman. Me Naiset kuuluu sivuston kanssa samaan Sanoma-konserniin.

