Rosanna, 36, sisusti trendikkään boho-kodin vain muutamilla satasilla – upea koti kerää hämmästelyjä

Rosanna suosii sisustuksessa boho-tyyliä ja rustiikkia.

”Tuokin olisi maksanut sisustuskaupassa ihan älyttömästi!”

Siilinjärvellä asuva perheenäiti Rosanna, 36, saa usein tuttaviltaan hämmästelyjä boho-kotinsa sisustuksesta. Sisustustyylin lisäksi ihmettelyjä herättää erityisesti se, kuinka edullisesti upea sisustus on syntynyt.

Boho-tyyli on tällä hetkellä yksi sisustusmaailman kuumimmista trendeistä, ja myös Rosanna tietää, että esimerkiksi boho-tyyliset sisustustyynyt ja erilaiset makramee-koristeet voivat maksaa maltaita.

Kahden lapsensa kanssa asuva yksinhuoltaja on kuitenkin onnistunut sisustamaan 79-neliöisen kotinsa vain muutamilla satasilla yhdistellen boho-tyyliin myös skandinaavisia tyylejä ja rustiikkia.

– Olen ottanut Instagramista inspiraatiota ja tehnyt muun muassa tyynynpäällisiä ja torkkupeittoja itse. Myös suurimman osan huonekaluista olen ostanut tai saanut käytettyinä ja tuunannut ne maalaamalla ja verhoilemalla kotini tyyliin sopiviksi.

Vuokranantajakin innostui

Monen muun suomalaisen tapaan Rosanna innostui kotinsa pienestä pintaremontoinnista ja sisustuksen uusimisesta koronakevään aikana.

Koska Rosanna asuu vuokra-asunnossa, oli lupa esimerkiksi maalaamiseen kysyttävä ensin vuokranantajalta.

Lopputuloksen nähtyään vuokranantaja innostui ja antoi Rosannalle luvan maalata asuntoa myös lisää. Lisäksi Rosanna on saanut vapaat kädet asunnon pienen pihan laittamiseen.

Kasveja ja lasten piirustuksia

Rosannan lapset pitävät erityisesti kodin lukuisista kasveista.

– He ovat sanoneet, että on ihanaa, kun on vihreää ympärillä.

Lapset ovat päässeet myös vaikuttamaan kodin ilmeeseen, sillä Rosanna on kehystänyt tauluiksi 6- ja 12-vuotiaiden lasten piirustuksia.

– Joskus olen heiltä niitä ”tilannutkin”.

Perheenäiti kertoo ottaneensa myös kodin värimaailmassa lapsiperhearjen ja perheen koirat huomioon. Esimerkiksi punainen matto on tietoinen valinta, sillä koirien karvat eivät erotu siitä.

– Koska minulla on koiria ja lapsia, ei vaalea boho-tyyli olisi paras vaihtoehto. Tykkään, että kotona on jotain väriä ja särmää. Olisihan vaalea koti kaunis, mutta meillä se ei toimisi ja en ole niin innokas siivooja, hän naurahtaa.

Vinkit boho-kodista haaveileville

Rosanna osaa nimetä myös muutaman suosikkilöytönsä.

– Makuhuoneen nojatuoli maksoi 10 euroa ja verhoilin sen 20 eurolla. Peltikaappi taas maksoi vain 20 euroa.

Perheenäiti kannustaa myös muita boho-kodeista haaveilevia kiertämään kirpputoreja ja kokeilemaan tuunausta ja käsitöitä.

– Esimerkiksi kalkkimaaleilla saa uutta pintaa huonekaluihin. Kannattaa myös muistaa, että tekemällä sitä oppii ja kaikesta löytyy aina ohjeita ja videoita, hän vinkkaa.