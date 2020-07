OSB-levy on tämän hetken hitti – suomalaissisustajat näyttävät, miten edullinen ja näyttävä materiaali taipuu moneen

Suomalaiset esittelevät kotiensa sisustusideat, joissa on käytetty OSB-levyä.

OSB-levystä tuunataan kotiin nyt monenlaista. Suomalaissisustajat näyttävät mallia.

Sillä tuunataan sängynpäätyjä, seiniä ja jopa retkeilyautoja.

OSB-levy on tämän hetken hittimateriaali. Rautakaupasta ostettu lastulevy sopii myös sisustuslevyksi. Esimerkiksi K-raudan ja Bauhausin sivuilla kerrotaan, että OSB-levyt eivät sisällä lisättyä formaldehydiä.

Ja kaunista jälkeä OSB-levyllä saa toden totta aikaiseksi.

Kysyimme suomalaisilta sisustajilta, miten he ovat käyttäneet materiaalia sisustusprojekteissaan.

Kaunis sängynpääty

– OSB-levy tuli meille sitä kautta, että kaupan valmiit sängynpäädyt eivät miellyttäneet silmää tai olivat todella kalliita, Meiju Manninen ja Tanja Piispanen kertovat.

OSB-levystä saa kauniin sängynpäädyn.

Jostakin löytyi kuva sängynpäädystä, joka miellytti silmää. OSB-levy haettiin rautakaupasta, jossa se leikattiin valmiiksi oikean mittaiseksi.

– Itse vain hioimme reunoja, ja sängynpääty oli valmis. Kyseessä on siis helppo ja edullinen materiaali, jolla saa särmää vuokrakotiinkin.

Mökin seinät uusiksi

Anna Agge tekee remonttia mökillään, jossa OSB-levyä laitettiin useampaan paikkaan.

Anna Aggen mökillä OSB-levyä on käytetty monessa kohdassa.

– Laitoin sitä seiniin, sängyn päätyyn ja TV-tasoon. Väri on täydellinen kokonaisuutta ajatellen.

Tehosteseinä mustan pariksi

Riina Ahokas teki OSB-levystä tehosteseinän olohuoneeseen. Materiaalissa kiehtoo erityisesti sen elävä pinta ja luonnollinen värimaailma.

–– OSB-levy antaa hyvän kontrastin nimenomaan mustan kanssa. Se on myös halpaa ja helppoa kiinnittää seinään.

Materiaali sopii hyvin tehosteseinäksi.

– Me emme käsitellet levyä millään lailla, sillä tykkäsimme siitä tuollaisenaan. Kyseessä on helppo ja halpa sisustuselementti, joka sopii ihan vaikka mihin, Ahokas kehuu.

Saunan verhous

Katja Lindlöfin saunaprojektissa on käytetty OSB-levyä.

Ennen maalaamista sauna näytti tältä.

Lopuksi pinta maalattiin.

– Sauna on vielä hieman kesken, mutta sekä sisätilan pukuhuone että ulkopuolen verhous on tehty levyllä. Ulkona on käytetty Panu-ulkomaalia ja sisällä tavallista remonttimaalia, Lindlöf kertoo.

Kätevä pöytälevy

Annin kotona OSB-levyä on käytetty pöytälevynä lastenhuoneessa, jonne tarvittiin lasten tietokonepelejä varten isommat pöydät,

OSB-levystä voi tehdä vaikka pöydänpäällisen.

– Ajatus oli, että pöydät tehdään itse. Rautakaupassa sitten ihastuimme OSB-levyyn, koska siitä oli helppo tehdä juuri sopivan kokoiset pöydät lapsille. Levy myös oli vaaleudeltaan meille sopiva. Ja koska käytämme paljon erilaista puupintaa sisustuksessa, niin senkin puolesta levy sopi meille, Anni kertoo.

OSB-levyssä veti puoleensa yksillöllisyys ja vaaleus.

Vitriini helposta materiaalista

Heli Mustosen kotoa löytyy OSB-levystä tehty tehosteseinä ja vitriini.

Tämäkin tehosteseinä sopii mustan kaveriksi.

OSB-levy taipuu moneen, vaikka vitriiniksi.

Mustonen viehättyi OSB-levyn erilaisesta pinnasta – ja tietenkin myös edullisuudesta.

– Se on myös helppo materiaali työstää, vaikka leikatusta ja sahatusta pinnasta saakin helposti tikkuja käteensä.