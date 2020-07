Anniina, 26, toteutti unelmansa ja muutti Lappiin – kertoo nyt, mitä kaikkea Sallassa asuminen on opettanut

Hammaslääkäri Anniina Olkkonen lähti alun perin Lappiin työharjoitteluun. Puolen vuoden harjoittelupätkä on kuitenkin venynyt jo puoleentoista vuoteen.

Hammaslääkäri Anniina Olkkonen asustelee tällä hetkellä Sallatunturin kupeessa. Hänelle, todelliselle luontoystävälle, paikka ei voisi olla täydellisempi.

Tunturin huippu siintää komeana puiden lomasta. Erityisen iloinen Anniina on siitä, että kotipihassa pyörii kuukkeleita ja retkeilyreitit lähtevät muutaman sadan metrin päästä. Vapaa-aika menee pitkälti luonnon keskellä.

Asuinpaikan ympärillä on paljon mökkejä, joissa asuu hänen mukaansa enimmäkseen lyhytaikaisia vuokralaisia. Anniina muutti itse mökkiin vuokralle elokuussa 2019.

26-vuotias Anniina on kotoisin Sysmästä, Päijät-Hämeestä ja opiskellut viime vuodet Helsingissä. Ajatus Lappiin muutosta ehti kyteä hänen sisällään pitkään.

Viime vuonna Anniinan piti tehdä hammaslääkäriopintoihinsa liittyvä harjoittelu ja hän haki harjoittelupaikkaa Sallasta. Paikasta, jossa hän ei ollut käynyt koskaan aiemmin ja josta hän ei tuntenut ketään etukäteen.

– Haaveilin pitkään siitä, että jonakin päivänä minä vielä lähden pohjoiseen pidemmäksi aikaa. Valmistumisen lähestyessä päätin, että nyt on se päivä. Myöhemmin voi jäädä lähtemättä. Lähtö tuntui jännittävältä ja jopa hieman hirvitti, mutta päätös tuntui koko ajan oikealta.

Alkujaan Anniinan piti olla Sallassa puoli vuotta. Sitten puoli vuotta vaihtui vuoteen, ja sen jälkeen vielä puoleentoista, sillä eihän hän malttanut lähteä pois. Tällä hetkellä hänellä on työsopimus tammikuuhun 2021 saakka; sen jälkeen suunnitelmat ovat vielä auki.

Pienestä ei narista

Puhdas luonto. Paljon tilaa ja rauhaa. Etenkin näitä kolmea asiaa Lappi merkitsee Anniinalle, ja niitä hän lähti hakemaankin elämäänsä. Lisäksi hän halusi nähdä pohjoisen koko vuodenkierron.

Ensimmäinen talvi Lapissa yllätti Anniinan kuitenkin täysin, vaikka hän tiesi etukäteen, että pohjoisen talvet ovat pitkiä ja ankaria.

Kun lunta riitti kahdeksan kuukauden ajan ja vielä huhtikuussa saattoi olla aamulla 20 astetta pakkasta, se tuntui toisinaan kohtuuttomalta.

Mutta Anniina ei halua valittaa, ei edes jäätävästä talvesta. Hän on oppinut, että mariseminen ei kuulu lappilaiseen elämänasenteen. Pienistä asioista, kuten lumesta ja pakkasesta, ei itketä, eikä niiden anneta lannistaa.

– Alkutalvesta narisin lumen lapioinnista työkaverilleni, joka totesi, että hän on aina pitänyt lumitöistä. Se on hänestä hyvää hyötyliikuntaa ja yhdessä tekemistä perheen kanssa. Eräs rouva taas totesi hymyillen, että tuleepahan hyvin hillaa, jos on luminen talvi.

Olen yrittänyt parhaani mukaan imeä itseeni lappilaista elämänasennetta. Kenties olen onnistunutkin siinä, sillä lumi ei vielä toukokuussakaan ahdistanut.

Rohkeutta ja itsenäisyyttä

Lappiin muuttaminen on vastannut Anniinan odotuksia, vaikka Salla on kaukana hänen vanhasta elämästään, perheestä ja ystävistä. Välimatkat esimerkiksi kauppoihin ovat pitkiä, mutta netistä voi tilata kaiken, mitä tarvitsee.

Shoppailu ja kuluttaminen unohtuvat kuitenkin helposti pohjoisen erämaassa, jossa arkikin on luksusta luonnonystävälle: revontulien katselua takapihalla, lumikenkäretkiä tunturiin työpäivän jälkeen ja mattojen tamppausta kuukkelit seurana.

– Olen onnellisimmillani saappaat jalassa sienimetsässä tai tuulen tuiverruksessa tunturin laella. Mutta jopa lyhyt ajomatka töihin ja takaisin on monesti saanut haukkomaan henkeäni, kun laskeva aurinko on värjännyt tunturit vaaleanpunaisiksi tai kun on ollut oikein kaunis sininen hetki.

Anniina sanoo, että Lappi on opettanut hänet ennen kaikkea rohkeammaksi ja itsenäisemmäksi. Muutto on tuonut konkreettisestikin paljon uutta ja mieluista elämään, kuten paikallisia tuttavia, kuukkeliystäviä ja leipäjuustoreseptejä.

Onpa hän oppinut elämään myös hetkessä enemmän kuin aiemmin ja nauttimaan siitä.

Esimerkiksi toukokuussa voi laittaa vielä sukset jalkaan, koska aurinkoisilla keväthangilla pystyy hiihtämään, Anniina mainitsee. Kukapa siinä fiiliksessä kesää kaipaisi.

– Jos joku haaveilee Lapista tai vähänkään miettii muuttoa tänne, niin sanoisin, että kannattaa lähteä. En voisi olla onnellisempi siitä, että uskalsin lähteä. Kertaakaan en ole katunut muuttoani.

Mitkä ovat Anniinan mukaan hyviä small talk -aiheita Lapissa? Entä millaisia ihmisiä sinne muuttaminen houkuttaa erityisesti? Lue Me Naisten alkuperäisestä jutusta täältä.

Lue myös:

Satu, 27, paloi loppuun ja muutti pääkaupunkiseudulta maalle – nyt hän tienaa 1000 € vähemmän, mutta on tyytyväisempi kuin koskaan

Kolmekymppinen opettaja Laihialta teki huikean uraliikkeen – myi kaiken, otti ison lainan ja lähti Amerikkaan lentäjäksi

Mihin Suomen heimoon sielusi kuuluu? Testaa, missä henkiset juuresi sijaitsevat!

Kun Pigga, 38, toipui syövästä, hän halusi välivuoden normaaliarjestaan – järvenpääläinen perheenäiti löysi ratkaisun 1 260 kilometrin päästä Karigasniemeltä