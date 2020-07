Mökkeilijän kalastusreissu sai kiusallisen käänteen, kun niemen takana odotti yllättävä näky: ”Tajusin sen vasta ollessani vähän turhankin lähellä”

Lukijat avautuivat mökkeilyyn liittyvästä alastomuudesta.

Kesä, mökkeily, sauna, mökkiranta ja alastomuus. Siinäpä vasta suomalaisia puhuttavia teemoja.

Mökkeilyn ystävät tietävät, että pulahdus veteen saunan jälkeen ilman rihman kiertämää on vähintäänkin ihanan vapauttavaa. Aikaisempien juttujemme ja niiden kommenttiosioiden perusteella moni suomalainen vaikuttaakin suhtautuvan mökillä nakuiluun varsin suopeasti.

Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu naku-uinteihin yhtä myötämielisesti. Varsinkaan, jos alastomuuteen liittyy seksuaalisviritteinen performanssi tai rakastelu laiturilla. Rikos- ja prosessioikeuden professori kertoi aikaisemmassa jutussamme, missä menee raja lain näkökulmasta.

Myös Ilta-Sanomien lukijat ovat kertoneet kokemuksiaan ja ajatuksiaan alastomuudesta kesämökillä. Kokosimme yhteen lukijoiden näkemyksiä.

”Mihin syyllistyn?”

– Omassa rannassa olen uinut ja uin alasti satoi tai paistoi. Lähellä yksi naapuri. Jos tulee lähelle laituria vieraat onkimaan niin aika pian saa häädettyä, kun painelee alasti uimaan. Mihin syyllistyn? Ikä 73 vuotta ja mummo.

Naapuri käynnistää dronen kun näkee saunan savun nousevan

– Meidän naapuripa hankki dronen. Hän lennättää sitä mökkipihamme päällä tämän tästä ja erikoisen mielellään rantasaunan kohdalla, kun havaitsee, että savua nousee. Hänelle on sanottu vaikka kuinka monta kertaa, että tuo on kotirauhan rikkomista ja ainakin saunan osalta salakatselua. Haluaako se oikeasti käräjille vai mikä sitä vaivaa?

”Toisten huomioon ottaminen pätee mökillä siinä kuin muuallakin”

– Mökillä meilläkin pulahdetaan alasti uimaan, muuten kyllä pidämme pihassa jonkinlaista vaatekappaletta päällämme. Jos haluaa mökkinsä pihassa paljonkin viettää aikaa ilkosillaan, suosittelen sopivien puskien kasvatusta rajoille, niin kukaan ei pahoita mieltään, ovat myös sopivasti tuulen suojana. Sopu säilyy paremmin, kun huomioi muutkin lähistöllä olijat. Sitä sanotaan käytöstavoiksi. Toisten huomioon ottaminen pätee mökillä siinä kuin muuallakin.

”Uusmökkiläiset sen sijaan...”

– Mökillämme on uitu vuosikymmeniä (1950-luvusta lähtien) ja otettu aurinkoa sen jälkeen nakuna. Se on koettu luonnollisena. Veneellä on kierretty kauempana toisten rannoista. Uusmökkiläiset sen sijaan nuolevat pitkin rantoja veneillään, kanooteillaan ja suppilaudoillaan rantarauhasta välittämättä.

”Lähinnä naapurin ongelma”

– Oma ranta, oma laituri, siinäpä voi tehdä mitä haluttaa. Lähinnä naapurin ongelma, jos tuijottaa ja häiritsee. Odottaa hetken, katsoo muualle, jminkä jälkeen voi katsella laituria niin paljon kuin haluaa.

Alaston puutarhuri

– Käyn joka kesä usein kyläilemässä kaverin mökillä. Ja tavakseni on tullut leikata nurmikko alasti. Alue on aika suuri. Ja muutoinkin olen alasti pihalla. Se ketä haittaa, katsokoon muualle. Eikä ole tullut valituksia, vain maininta, että teillä on sitten alaston puutarhuri.

Kiusallinen tilanne naapurin rouvan kanssa

– Meillä on sähkömoottori, joka ei pidä juuri mitään ääntä. Tapanani on vetää uistinta, jotta bensamoottorin ääni ja käryt eivät häiritse mökkiläisten rauhaa Saimaalla. Kerran kuitenkin jouduin kiusalliseen tilanteeseen, kun naapurin rouva oli pesemässä niemen takana laiturilla mattoja nakuna suoraan minuun päin pyllistäen. Tajusin sen vasta ollessani vähän turhankin lähellä. Tilanne oli minulle nolo. Yritin yskäistä muualle katsellen. Hän havahtui ja nousi iloisesti vilkuttaen pystyyn ja käveli pois laiturilta. Noin tunnin päästä palasin takaisin, tosin vastarantaa myötäillen. Rouva oli palannut matonpesuun. Mutta ainut vaatetus, mitä päälle oli tullut oli lierihattu. Tämä episodi ei mitenkään vaikuttanut erinomaiseen naapurisopuumme. Joku toinen olisi pahastunut täysin tahattomasta ”tirkistelystäni”.

”Taitavat pitää näystä”

– Olen itse 30-vuotias mies ja menen aina alasti uimaan mökillä, mutta muuten pidän vaatteet päällä. Naapurimökiltä naiset yleensä tulevat sattumalta aina laiturilleen, kun olen menossa uimaan tai olen uimassa. Taitavat pitää näystä ja ei se minua niin haittaa. Aika harva menee nykyään mökillä uimaan alasti, mutta jos jotain se häiritsee, saa tulla sanomaan asiasta minulle suoraan.

”Jokainen nauttikoon nahka-asuissaan mökkielämästään”

– Kommentteja lukiessa ei ihan äkkiseltään voi ymmärtää, että saunojakansana tunnetut suomalaiset kauhistelevat syntymäasussa esiintymistä. Tietysti hienotunteisuutta kanssaeläjiä kohtaan osoittaen pitäisi elellä nakuillessakin. Eri asia on, jos nakuillaan esiintymistarkoituksessa naapurille. Se menee jo häirinnän puolelle. Muuten jokainen nauttikoon nahka-asuissaan mökkielämästään miten tahtovat.

”Tervettä maalaisjärkeä”

– Tervettä maalaisjärkeä noudattaen nämäkin hommat pelittävät ts. kukin toimii niin, että kenenkään mieli ei pahoitu. Jos paikalla on lapsia, herkkiä ihmisiä yms. niin vaikkapa sovittelee saunomista niin, että ko. henkilöt ovat muualla. Ilmoittaa vaikka etukäteen menevänsä alasti saunaan tai jopa kysyy haittaako alaston uinti ketään. Jos ei sovi, niin sitten housut uinnin ajaksi jalkaan.

”Tilanne tuntui naurettavalta”

– Vuosia sitten olin kylässä tuttavieni mökillä, työtoverini oli pyytänyt usein, että tule käymään kesälomalla, jos ehdit. Kerran sitten menin, syötiin ja juteltiin normaalisti, kunnes tuli saunaan meno iltasella. Ystävättäreni kysyi, oliko minulla uimapuku mukana, sanoin, että bikinit löytyy. Sitten ystävättäreni sanoi, että pitäisi olla kokouimapuku, hänen miehensä ei anna hänenkään mennä uimaan ilman kokouikkaria. Ihmettelin asiaa, olimme kaikki noin 45-vuotiaita ja mies oli niin ahdasmielinen. Saunottuamme ystävättäreni kävi ensin uimassa ja tuli saunaan takaisin ja antoi käyttööni hänen uimapukunsa, jotta minäkin pääsin pulahtamaan veteen, tilanne tuntui naurettavalta. Myöhemmin istuimme heidän terassillaan saunakahvilla, mistä näkyi järvi ja laituri, mies meni vuorollaan saunaan ja kuinka ollakaan, yhtäkkiä hän tepasteli saunasta uimaan ilman rihmankiertämää. Teki vielä jotain verryttelyliikkeitä siinä laiturilla nakkena. En edes kyseenalaistanut asiaa, ihmettelin vaan itsekseni.

”Perheen opiskelijapoika tyttöystävineen järjesti show'n”

– Olin kylässä ystävien mökillä. Naapurit olivat sopineet keskenään, että saunasta voi ja saa mennä alasti uimaan ja kaikki oli ok. Sitten tuli uusi naapuri. Vanhemmat käyttäytyivät normaalisti, mutta perheen opiskelijapoika tyttöystävineen järjesti show'n: kahlasivat alasti veteen, noin polven syvyydelle ja aloittivat siinä parittelun. Kaikki näkyi koko mökkialueelle. Oli suunnilleen lounasaika. Toisella naapurilla oli useampia alle 10-vuotias lapsi uimassa ja rantaleikeissä. Tämä julkisesti paritteleva nuorimies oli teologian opiskelija.