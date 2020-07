Haaveiletko muutosta ulkomaille? Mira kertoo 20 vuoden kokemuksella, mitkä haasteet on hyvä tajuta

Olipa toiveissa lyhyt irtiotto tai pysyvämpi muutto ulkomaille, asettuminen vieraaseen maahan tuo mukanaan käytännön pulmien lisäksi muitakin haasteita, jotka on hyvä tiedostaa ja joita on opittava sietämään. Parikymmentä vuotta ulkomailla asunut Mira Jalomies listaa.

1. Ensimmäinen vuosi on yleensä se nihkein

Uuteen maahan ja kulttuuriin sopeutuminen etenee tutkitusti tietyn kaavan mukaan. Vaikka olisi muutosta kuinka täpinöissään, takapakkia on useimmiten edessä. Kun euforinen kuherruskuukausi päättyy, iskee yleensä ainakin jonkin sortin kulttuurishokki, jolloin ärsytyskynnys on matala. Maan eroavaisuudet eivät näyttäydy enää eksoottisina, vaan rasittavina, ja koti-ikävä saattaa vaivata.

Jossain vaiheessa on vuorossa hyväksyntä ja lopulta sopeutuminen, mutta ongelmana on, että shokkivaiheeseen voi jäädä jumittamaan tai taantua myöhemmin uudestaan.

Hankalaa on sekin, ettei voi etukäteen tietää, miten vahvasti juuri itse reagoi. Jos muuttaa useasti maasta toiseen, eri kerroilla voi sujua eri tavalla. Ensimmäinen vuosi on usein kriittisin, mutta saattaa kestää vuosia, että sopeutuu kunnolla. Ja vaikka usein kehutaan, miten helposti se lapsilta sujuu, on hyvä tajuta, että sekin on vain yleistys: toisilla ottaa koville.

2. Yksinäisyys saattaa vaivata

Sivusta katsottuna saattaa vaikuttaa siltä, että elämä ulkomailla on hyvinkin seurallista, mutta totuus voi olla toinen; monia vaivaa jossain vaiheessa myös yksinäisyys. Kavereiden ja ystävien haaliminen täysin tyhjästä voi olla hitaampaa ja työläämpää kuin olisi koskaan voinut kuvitella. Oma-aloitteisuutta ja tietynlaista muiden seuraan tuppautumista tarvitaan, aina uudestaan.

Muihin ulkomaalaisiin tai suomalaisiin on helpompi tutustua kuin paikallisiin – joilla on jo omat valmiit sosiaaliset kuviot – mutta toisaalta he muuttavat pois herkemmin. Monet tuttavuudet jäävät hetkellisiksi ja pinnallisiksi.

Sosiaalinen yritteliäisyys imee paljon energiaa varsinkin, jos se ei ole itselle kovin luontaista. Asiaa ei helpota se, että pitää olla aktiivinen myös Suomen suuntaan; jostain syystä yhteydenpito jää herkästi juuri poislähtijän kontolle.

3. Ulkopuolisuuden tunne tulee tutuksi

Eteen voi tulla ajanjakso, jolloin ei tunne olevansa kotona oikein missään; ei kuulu sinne eikä tänne, ei mihinkään yhteisöön eikä porukkaan.

Voi olla vaikea hyväksyä, että Suomessakin elämä jatkuu ja asioita tapahtuu, vaikka itse on muualla. Sivu suun menevät monet juhlat ja merkkipäivät, mutta etenkin Suomeen jääneiden läheisten ja ystävien arki ja sen jakaminen.

Jos muuttaa ulkomaille lähinnä tämä haavekuva mielessä, todellisuus voi paljastua aika karuksi.

Saattaa tulla yllätyksenä, miten nopeasti Suomen kuvioista vieraantuu.

WhatsAppissa ja Skypessä on kätevä vaihtaa kuulumisia, mutta ei välttämättä mitään sen syvällisempää.

4. Elämä ulkomailla ei ole helpompaa kuin Suomessakaan

Jos muuttaa ulkomaille lähinnä sillä asenteella, että siellä on kiva sää eikä tarvitse tehdä juuri mitään, varmasti pettyy. Jotkut asiat sujuvat takuulla leppoisammin kuin Suomessa, mutta tilalle löytyy yhtä varmasti liuta muita haasteita, jotta balanssi säilyy.

Arki on arkea joka paikassa – mutta se on kyllä todettava, että eri paikoissa se maistuu erilaiselta.

5. Kateutta ja katkeruutta on opittava sietämään

Saattaa olla kova paikka huomata, miten vähän oma uusi elämä ulkomailla ketään kiinnostaa. Ja vaikka kiinnostaisikin, siitä kertominen neutraalisti on vaikeaa: jos mainitsee positiivisia asioita, se koetaan helposti kehuskeluksi, ja jos taas jotain negatiiviseen vivahtavaa, se tulkitaan turhanaikaiseksi natisemiseksi.

Ulkopuoliset näkevät herkästi toisen elämästä vain niitä palasia, joita on helppo kadehtia, ja kokevat hänen olevan hyvinkin etuoikeutettu – huomaamatta, että saattavat olla itse aivan yhtä etuoikeutettuja.

Entäpä, jos muuttaa jossain vaiheessa takaisin Suomeen? Aina löytyy niitä, jotka hihkaisevat vahingoniloisena, aivan kuin palaaja olisi jotenkin epäonnistunut: ”Siinäpäs näit, ettei se elämä ulkomailla niin täydellistä olekaan!”

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.